https://tr.sputniknews.com/20211124/ak-partili-etyemez-ulkede-yokluk-yok-her-seyde-bolluk-ortada-1051114592.html

AK Partili Etyemez: Ülkede yokluk yok, her şeyde bolluk ortada

AK Partili Etyemez: Ülkede yokluk yok, her şeyde bolluk ortada

AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, döviz kurundaki yükseliş ve artan gıda fiyatlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Çok net söylüyoruz. Ülkede... 24.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-24T18:10+0300

2021-11-24T18:10+0300

2021-11-24T18:10+0300

türkiye

ak parti

fetö

gezi

halil etyemez

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AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, bugün Konya’nın yerel televizyon kanalı Kontv’de “Ankara Konuşuyor” programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gazete Duvar'ın aktardığına göre Etyemez, döviz kurunun rekor kıran yükselişini ve artan gıda fiyatlarının sebebini dış güçlere bağladı.‘MİLLET DÜŞMANLIĞI YAPIYORLAR’Gezi olayları ve FETÖ’nün bir takım girişimlerine rağmen sonuç alamadığını ve ekonomi üzerinden saldırmaya çalıştıklarını savunan Etyemez, şu değerlendirmelerde bulundu: “Daha önceki girişimlerinden sonuç alamayanlar, yıllarca Gezi olayları denediler, FETÖ bir takım hadiseleri denedi, buradan bir sonuç almadılar. Gelip şimdi milletin cebindeki paraya, mutfağındaki ekmeğe saldırmaya çalışıyorlar. Çok net söylüyoruz. Ülkede yokluk denen bir şey yok. Her şeyde bolluk ortada. Ama birileri para kazanacak diye, olayı manipüle ederek buradan bir kargaşa çıkartmanın hesabını yapıyorlar. Buradan bir sonuç alıp Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti düşmanlığı, millet düşmanlığı yapıyorlar. Siyasi rant elde edeceksin diye bu ülkenin kaybetmesini istemek doğru değil”

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ak parti, fetö, gezi, halil etyemez