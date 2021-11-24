https://tr.sputniknews.com/20211124/aksener-bizi-yonetenler-ayagini-denk-alsin-1051110516.html

Akşener: Bizi yönetenler ayağını denk alsın

Akşener: Bizi yönetenler ayağını denk alsın

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile görüşen İYİ Parti lideri Meral Akşener, “Bizi yönetenler ayağını denk alsın. Bu iş bilmez cahil cehaletiyle... 24.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-24T16:28+0300

2021-11-24T16:28+0300

2021-11-24T16:52+0300

politika

ahmet davutoğlu

meral akşener

açıklama

ekonomi

görüşme

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin genel merkezinde Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu’nu ağırladı.Yaklaşık 1 saat süren görüşmelerinin ardından iki başkan basın açıklaması gerçekleştirildi ve ekonomideki kötü gidişatla ilgili açıklamalarda bulundu.İlk olarak konuşan Davutoğlu, “Bu dış mihraklar kimler?” diye sorarak sözlerini şöyle sürdürdü:“Erdoğan'ın 'kurtuluş savaşı' açıklamasını dinledim. Buradan kendisine çağrıda bulunuyorum. Elinizde tüm istihbarat verileri var. Bankacılık sektörüne dair bilgiler, giriş çıkışlar hepsi var. Çıkın açıklayın. Bu dış mihraklar kimler? Elinde Türk Lirası olanlar kaygılı. TL değiş tokuş edilmekten de çıktı. Servetleri büyüyen bir grup veelindeki TL değer kaybeden diğer grupta. Kurtuluş savaşı Türk Lirası’na değer kazandırırdı, kayıp değil. İktidar Türk varlıklarını ucuzlatıyor. 70'li yıllarda olduğu gibi Türkiye ödeme krizine girerse yeterli döviz stoku yoksa 70 sente muhtaç kalma riskimiz var. Önce iktidara karşı Kurtuluş Savaşı vermek gerek. Bütün bu duruma yol açmış faktörlerin farkındayız. Türkiye sahipsiz değil. Onlar arasından istişare var. 28 Şubat zamanında olduğu gibi otoriter bir rejim kurulması tehlikesi altındayız. Buradan vatandaşlarımıza sesleniyorum, toplantı ve gösteri yapmak anayasal haktır bu hak kullanılabilir ama hiçbir provokasyona gelmeden, hukuki olarak süreçleri tamamlanmamış kontrolsüz kitle gösterilerinden uzak durmaya çağırıyorum.”Akşener, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:“Ben ekleyeceğim sadece şu var. Aynı şeyi 3. kez yapıyorsanız bu hatadır. Ekonominin bu durumu iktidarın tercihi. İstiklal Savaşı seçimi kazanmaya yönelik aba altından sopa göstermeye yönelikse kaosu çıkaran yönetemez o da paketlenir. Bizi yönetenler ayağını denk alsın. 'Milli paramız' diyorlar. Hani yerli ve milli ya bunlar. İtibar israfla değil, paranın gücüyle olur. Eğitimle, sanayi ile olur. Ekolojiye yaptığınız yatırımla olur. Öğrencilerim arıyor. Akıllı mantıklı olsun. Bu ülkenin kaynakları yüksek. Bu iş bilmez cahil cehaletiyle övünen bu arkadaşları, sandıkta oylarınızla göndereceğiz. Bu ucube sistemden kurtulacağız. Milletimize düşen oylarını kullanmaktır. Bu sandık eninde sonunda gelecek. Bu arkadaşlar aynı İstanbul'da, Ankara'da, Adana'da, Antalya'da, Hatay'da olduğu gibi 'atta'ya gidecekler.”

https://tr.sputniknews.com/20211120/aksener-turkiyeyi-ucuracak-dedikleri-bu-ucube-sistem-3-yilda-dolari-ucurdu-1050988555.html

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ahmet davutoğlu, meral akşener, açıklama, ekonomi, görüşme