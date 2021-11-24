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Akşener: Sadece bir hafta içinde Türkiye’nin borcu 1 trilyon 920 milyar lira arttı
Akşener: Sadece bir hafta içinde Türkiye’nin borcu 1 trilyon 920 milyar lira arttı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Sadece bir hafta içinde Türkiye’nin borcu 1 trilyon 920 milyar lira arttı" dedi. 24.11.2021, Sputnik Türkiye
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İYİ Parti Lideri Akşener, partisinin grup toplantısında konuşuyor. Akşener'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:
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Akşener: Sadece bir hafta içinde Türkiye’nin borcu 1 trilyon 920 milyar lira arttı

10:44 24.11.2021 (güncellendi: 11:37 24.11.2021)
© AA / Mehmet KamanMeral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu
Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2021
© AA / Mehmet Kaman
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Sadece bir hafta içinde Türkiye’nin borcu 1 trilyon 920 milyar lira arttı" dedi.
İYİ Parti Lideri Akşener, partisinin grup toplantısında konuşuyor. Akşener'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:
Sadece bir hafta içinde, geçen sene üreterek kazandığımız milli gelirimizin 3'te 1'ini faiz olarak verdik.
Bir hafta içinde, dış borcumuz, 1 trilyon 180 milyar lira arttı demek. Hani şu bol garantili projeler var ya, hani o beş müteahhidin kasaları var ya, işte o kasalara, 420 milyar lira daha girdi demek.
Sadece bir hafta içinde Türkiye’nin borcu 1 trilyon 920 milyar lira arttı.
Ülkeyi yöneten sensin. Bu fiyat artışları fırsatçılar yapıyor diyorsun.
Mesela dış güçler Türkiye'ye birini gönderseydi, Türk Lirası'nın değeri düşsün diye her şeyi yapardı değil mi?
Erdoğan konuşuyor, dolar artıyor. Mızrak artık çuvala sığmıyor. Bu gerçek artık zam olup yağıyor.
Bu malum arkadaş ne dedi, 'Türkiye'yi bu ekonomik kurutuluş savaşından zaferle çıkaracakmış'. Ciltler dolusu ekonominin kitabını yazıyordun. Hayırdır hesabın mı şaştı? Suçlayacak meslek grubu mu kalmadı?
Sen yeter ki gölge etme. Sayın Erdoğan ve partisinin beceriksizliği kabak tadı verdi. İlk yapılan yanlışa kaza, ikincisine hata, üçüncüsüne tercih denir. Ekonominin içine düştüğü bu durum, Sayın Erdoğan'ın hatası değil tercihidir. Yaşadığımız kriz, Türkiye iktisat tarihine bir yönetimi krizi olarak geçecektir.
Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesillerimizin mimarları olan, ana kucağından, baba ocağından sonraki, ilk durağımız olan öğretmenlerimiz için, bizler ne yapıyoruz? Koca bir hiç.
Okullarda, 100 binden fazla, öğretmen açığımız var ama atanamayan öğretmenlerin sayısı yarım milyonu aştı.
50 bin öğretmenimizin daha atamasının yapılması için, 6 milyar 250 milyon liralık, ilave ödenek önergesi verdik. Ama bilin bakalım yine ne oldu? Cumhur İttifakı oyları ile reddedildi. Yazıklar olsun.
Bugün, ilk etapta 100 bin öğretmen açığımız varken, parmağını kıpırdatmayan kim?
Aynı Sayın Erdoğan.
Sayın Erdoğan’ın hayal dünyasında, işler ne durumda bilmiyorum ama, kim ne masal anlatırsa anlatsın, işte Türkiye’nin gerçeği bu.
Mesela, Temmuz 2015’te, en yüksek öğretmen maaşı 2982 lira. O günkü dolar kuruyla, bu maaş 1117 dolar ediyor. Kasım 2021’deyse, en yüksek öğretmen maaşı 5800 lira. Peki kaç dolar ediyor biliyor musunuz? 527 Dolar. Hatta bu sabahki kur itibariyle daha da aşağıda inmiş durumda. Aylık maaşta, 590 dolardan fazla kayıp var. Yani maaşın kendisinden daha fazla kayıp var. Sayın Erdoğan; işte sana, dolarla maaş almayan öğretmenlerimiz durumu. Sen bol varaklı sarayında sefa sürerken,
devr-i iktidarında, öğretmenlerimizi düşürdüğün duruma bak. Yazıklar olsun.
Öğretmenlik Meslek Kanunu’nu çıkartacağız. Bu kanun ile, öğretmen alımında, kayırmacılığa, yandaşlığa, torpile son vereceğiz. Mülakatı tamamen kaldıracağız.
Öğrencilerinize, hırsızlığın, arsızlığın, yolsuzluğun, ne kadar kötü bir şey olduğunu öğreteceksiniz. Bizi biz yapan değerlerimizi, millet bilincini ve birbirimize saygı duymayı öğreteceksiniz.
Artık yeter, AK Parti, artık Türkiye’nin sırtında bir yüktür. Hem de ilk sandıkta atılması gereken, büyük ve gereksiz bir yüktür. O yükle, yürünmez. O yükle, yokuş çıkılmaz. O yükle, koşulmaz. O yükle Türkiye, dünya sahnesinde, hak ettiği yere gelemez.
Kodamanlar onlarınsa, garibanlar bizimdir. Eş, dost, yandaş onlarınsa, emekli, çiftçi, esnaf bizimdir. İhale arsızı müteahhit onlarınsa, atanamayan öğretmenler bizimdir.
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