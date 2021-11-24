https://tr.sputniknews.com/20211124/aliyev-rusya-basbakan-yardimcisi-overcukla-rus-sirketlerin-daglik-karabagdaki-islerini-konustu-1051115453.html

Aliyev, Rusya Başbakan Yardımcısı Overçuk'la Rus şirketlerin Dağlık Karabağ'daki işlerini konuştu

Aliyev, Rusya Başbakan Yardımcısı Overçuk'la Rus şirketlerin Dağlık Karabağ'daki işlerini konuştu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in bugün Bakü'de Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk'u kabul ettiği belirtildi. 24.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-24T18:37+0300

2021-11-24T18:37+0300

2021-11-24T18:41+0300

dünya

rusya

ermenistan

vladimir putin

azerbaycan

ilham aliyev

karabağ

nikol paşinyan

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İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la cuma günü Soçi'de yapacağı üçlü görüşme öncesinde Overçuk'la Bakü'de durum değerlendirmesi yaptı. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Aliyev ve Overçuk, Rus şirketlerin Azerbaycan tarafından özgürleştirilen Dağlık Karabağ ve Doğu Zangezur'daki faaliyetlerini, ticaret hacminin ve karşılıklı yatırımların artırılmasını istişare etti.2021 yılında ikili ticaret hacminin yüzde 7 oranında arttığını belirten taraflar, ekonomik işbirliğinin gelişmesinden memnun olduklarını vurguladı.Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan başbakan yardımcıları başkanlığındaki üçlü komisyonun faaliyetleri hakkında da görüş alışverişi yapan Aliyev ve Overçuk, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ulaşım hatlarının en kısa sürede açılmasının bölgede istikrarın ve ekonomik işbirliğinin artmasına katkı yapacağının altını çizdi.Putin, Aliyev ve Paşinyan, Dağlık Karabağ'daki kriz bölgesinde ateşkes ve askeri eylemlerin durdurulmasına yönelik 9 Kasım 2020 tarihli ortak bildirinin birinci yılını doldurması vesilesiyle görüşecek.Rusya’nın girişimiyle düzenlenecek görüşme sırasında üç ülkenin liderinin 9 Kasım 2020 ve 11 Ocak 2021 tarihlerinde vardığı anlaşmaların uygulanması ele alınacak. Ayrıca bölgede istikrarın güçlendirilmesi ve barışçıl yaşamını tesis edilmesi yönündeki adımlara değinilecek. Ticaret, ekonomi ve ulaşım alanında bağlantıların geliştirilmesi üzerinde durulacak.Putin’in Aliyev ve Paşinyan’la ayrı ayrı görüşmesi de planlanıyor.

rusya

ermenistan

azerbaycan

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rusya, ermenistan, vladimir putin, azerbaycan, ilham aliyev, karabağ, nikol paşinyan