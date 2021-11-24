DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
Aliyev, Rusya Başbakan Yardımcısı Overçuk'la Rus şirketlerin Dağlık Karabağ'daki işlerini konuştu
18:37 24.11.2021 (güncellendi: 18:41 24.11.2021)
© İHAAliyev
© İHA
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in bugün Bakü'de Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk'u kabul ettiği belirtildi.
İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la cuma günü Soçi'de yapacağı üçlü görüşme öncesinde Overçuk'la Bakü'de durum değerlendirmesi yaptı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Aliyev ve Overçuk, Rus şirketlerin Azerbaycan tarafından özgürleştirilen Dağlık Karabağ ve Doğu Zangezur'daki faaliyetlerini, ticaret hacminin ve karşılıklı yatırımların artırılmasını istişare etti.
2021 yılında ikili ticaret hacminin yüzde 7 oranında arttığını belirten taraflar, ekonomik işbirliğinin gelişmesinden memnun olduklarını vurguladı.
Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan başbakan yardımcıları başkanlığındaki üçlü komisyonun faaliyetleri hakkında da görüş alışverişi yapan Aliyev ve Overçuk, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ulaşım hatlarının en kısa sürede açılmasının bölgede istikrarın ve ekonomik işbirliğinin artmasına katkı yapacağının altını çizdi.
Putin, Aliyev ve Paşinyan, Dağlık Karabağ'daki kriz bölgesinde ateşkes ve askeri eylemlerin durdurulmasına yönelik 9 Kasım 2020 tarihli ortak bildirinin birinci yılını doldurması vesilesiyle görüşecek.
Rusya’nın girişimiyle düzenlenecek görüşme sırasında üç ülkenin liderinin 9 Kasım 2020 ve 11 Ocak 2021 tarihlerinde vardığı anlaşmaların uygulanması ele alınacak. Ayrıca bölgede istikrarın güçlendirilmesi ve barışçıl yaşamını tesis edilmesi yönündeki adımlara değinilecek. Ticaret, ekonomi ve ulaşım alanında bağlantıların geliştirilmesi üzerinde durulacak.
Putin’in Aliyev ve Paşinyan’la ayrı ayrı görüşmesi de planlanıyor.
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Aliyev ve Overçuk, Rus şirketlerin Azerbaycan tarafından özgürleştirilen Dağlık Karabağ ve Doğu Zangezur'daki faaliyetlerini, ticaret hacminin ve karşılıklı yatırımların artırılmasını istişare etti.
2021 yılında ikili ticaret hacminin yüzde 7 oranında arttığını belirten taraflar, ekonomik işbirliğinin gelişmesinden memnun olduklarını vurguladı.
Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan başbakan yardımcıları başkanlığındaki üçlü komisyonun faaliyetleri hakkında da görüş alışverişi yapan Aliyev ve Overçuk, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ulaşım hatlarının en kısa sürede açılmasının bölgede istikrarın ve ekonomik işbirliğinin artmasına katkı yapacağının altını çizdi.
Putin, Aliyev ve Paşinyan, Dağlık Karabağ'daki kriz bölgesinde ateşkes ve askeri eylemlerin durdurulmasına yönelik 9 Kasım 2020 tarihli ortak bildirinin birinci yılını doldurması vesilesiyle görüşecek.
Rusya’nın girişimiyle düzenlenecek görüşme sırasında üç ülkenin liderinin 9 Kasım 2020 ve 11 Ocak 2021 tarihlerinde vardığı anlaşmaların uygulanması ele alınacak. Ayrıca bölgede istikrarın güçlendirilmesi ve barışçıl yaşamını tesis edilmesi yönündeki adımlara değinilecek. Ticaret, ekonomi ve ulaşım alanında bağlantıların geliştirilmesi üzerinde durulacak.
Putin’in Aliyev ve Paşinyan’la ayrı ayrı görüşmesi de planlanıyor.