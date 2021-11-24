Almanya'da 'trafik lambası' hükümeti açıklandı: Yeni başbakan SPD'li Olaf Scholz

Berlin'de basın toplantısı düzenleyen SPD, Yeşiller ve FDP liderleri, yeni koalisyon hükümetini kurma planlarını açıkladı. Almanya'nın 1950'lerden beri ilk üç partili koalisyon hükümeti, "Daha fazla ilerlemeye cesaret et - Özgürlük, Adalet ve Sürdürülebilirlik için İttifak" başlıklı 177 sayfalık plana göre yola koyulacak.Koalisyon anlaşmasının ana hatları şöyle:* Asgari ücret saatte 12 euroya yükseltilecek. * Oy kullanma yaşı 16'ya düşürülecek.* (Astronomik kiralara karşı) Daha fazla konut inşa edilecek. Yılda 400 bin daire hedefinin çeyreğini devlet finanse edecek.* Yeşil teknoloji ve dijitalleşmeye yatırım artacak.* Göçmenlerin beş yıl ikametten sonra vatandaşlık başvurusunda bulunmalarına izin verilecek.* Çifte vatandaşlığa imkan sağlanacak. * Kovid-19 pandemisiyle mücadele için bir kriz ekibi oluşturulacak.* Düzenlenmiş esrar satışı yasallaştırılacak.Yeşiller Eşbaşkanları Robert Habeck ile Annalena Baerbock, FDP lideri Christian Lindner, SPD liderleri Norbert Walter-Borjans ile Saskia Esken'le birlikte basın toplantısı düzenleyen müstakbel Başbakan Olaf Scholz, "Daha fazla ilerleme kaydetmeye cesaret etmek istiyoruz. Almanya'yı en önde tutmak için büyük yatırımlar yapacağız" dedi.
Almanya genel seçimlerinden 8 hafta sonra Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP), hükümet kurma planını resmen sundu. 16 yıllık Başbakan Angela Merkel dönemini noktalayan 'trafik lambası' koalisyonunda, SPD'li maliye bakanı Olaf Scholz şansölye olacak, yardımcılığını Yeşiller Eşbaşkanı Habeck yürütecek.
Berlin'de basın toplantısı düzenleyen SPD, Yeşiller ve FDP liderleri, yeni koalisyon hükümetini kurma planlarını açıkladı.
Almanya'nın 1950'lerden beri ilk üç partili koalisyon hükümeti, "Daha fazla ilerlemeye cesaret et - Özgürlük, Adalet ve Sürdürülebilirlik için İttifak" başlıklı 177 sayfalık plana göre yola koyulacak.
* (Astronomik kiralara karşı) Daha fazla konut inşa edilecek. Yılda 400 bin daire hedefinin çeyreğini devlet finanse edecek.
* Yeşil teknoloji ve dijitalleşmeye yatırım artacak.
* Göçmenlerin beş yıl ikametten sonra vatandaşlık başvurusunda bulunmalarına izin verilecek.
* Çifte vatandaşlığa imkan sağlanacak.
* Kovid-19 pandemisiyle mücadele için bir kriz ekibi oluşturulacak.
* Düzenlenmiş esrar satışı yasallaştırılacak.
Yeşiller Eşbaşkanları Robert Habeck ile Annalena Baerbock, FDP lideri Christian Lindner, SPD liderleri Norbert Walter-Borjans ile Saskia Esken'le birlikte basın toplantısı düzenleyen müstakbel Başbakan OlafScholz, "Daha fazla ilerleme kaydetmeye cesaret etmek istiyoruz. Almanya'yı en önde tutmak için büyük yatırımlar yapacağız" dedi.