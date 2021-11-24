https://tr.sputniknews.com/20211124/almanyada-trafik-lambasi-hukumeti-aciklandi-yeni-basbakan-spdli-olaf-scholz-1051112742.html

Almanya'da 'trafik lambası' hükümeti açıklandı: Yeni başbakan SPD'li Olaf Scholz

Almanya'da 'trafik lambası' hükümeti açıklandı: Yeni başbakan SPD'li Olaf Scholz

Almanya genel seçimlerinden 8 hafta sonra Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP), hükümet kurma planını resmen sundu. 16 yıllık... 24.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-24T17:12+0300

2021-11-24T17:12+0300

2021-11-24T17:55+0300

dünya

almanya

olaf scholz

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Berlin'de basın toplantısı düzenleyen SPD, Yeşiller ve FDP liderleri, yeni koalisyon hükümetini kurma planlarını açıkladı. Almanya'nın 1950'lerden beri ilk üç partili koalisyon hükümeti, "Daha fazla ilerlemeye cesaret et - Özgürlük, Adalet ve Sürdürülebilirlik için İttifak" başlıklı 177 sayfalık plana göre yola koyulacak.Koalisyon anlaşmasının ana hatları şöyle:* Asgari ücret saatte 12 euroya yükseltilecek. * Oy kullanma yaşı 16'ya düşürülecek.* (Astronomik kiralara karşı) Daha fazla konut inşa edilecek. Yılda 400 bin daire hedefinin çeyreğini devlet finanse edecek.* Yeşil teknoloji ve dijitalleşmeye yatırım artacak.* Göçmenlerin beş yıl ikametten sonra vatandaşlık başvurusunda bulunmalarına izin verilecek.* Çifte vatandaşlığa imkan sağlanacak. * Kovid-19 pandemisiyle mücadele için bir kriz ekibi oluşturulacak.* Düzenlenmiş esrar satışı yasallaştırılacak.Yeşiller Eşbaşkanları Robert Habeck ile Annalena Baerbock, FDP lideri Christian Lindner, SPD liderleri Norbert Walter-Borjans ile Saskia Esken'le birlikte basın toplantısı düzenleyen müstakbel Başbakan Olaf Scholz, "Daha fazla ilerleme kaydetmeye cesaret etmek istiyoruz. Almanya'yı en önde tutmak için büyük yatırımlar yapacağız" dedi.

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almanya, olaf scholz