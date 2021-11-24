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Almanya'da vaka sayısında yeni rekor: Bir günde 66 bin 884 yeni vaka
Almanya'da vaka sayısında yeni rekor: Bir günde 66 bin 884 yeni vaka
Almanya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte görülen rekor seviyede vaka artışı devam ediyor. 24.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-24T11:05+0300
2021-11-24T11:05+0300
koronavirüs
almanya
koronavirüs
vaka sayısı
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Robert Koch Enstitüsü'nün (RKI), ülkedeki koronavirüs salgınına ilişkin paylaştığı verilere göre, son 24 saatte tespit edilen vaka sayısı 66 bin 884 ile rekor bir seviyeye ulaşırken, toplam vaka sayısı 5 milyon 497 bin 795 oldu. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 335 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı ise 99 bin 768'e yükseldi. Ülke genelinde aktif vaka sayısı ise 33 bin 600 olarak açıklandı. Bir hafta içinde salgının bulaştığı kişi sayısı ise 280 bin 161 olarak belirlendi.Ülke genelinde haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısı 404,5 olarak belirlendi. Almanya'da yoğun bakım servislerinde 21 bin 881 hasta bulunduğu, 3 bin 126 boş yatak olduğu ve doluluk oranı yüzde 87,50 dolu olduğu açıklandı. Ülke genelinde 27 Aralık'ta başlatılan aşı kampanyalarında 83 milyonluk Almanya'da halkın yüzde 68'inin iki kez aşı oldu. 6 milyon 106 bin 25 kişinin de aşı tazelemesi yapıldı. Yoğun bakım servislerinde yatan hasta sayısı 3 bin 988 olduğu hastaların 2 bin 43'ünün solunum sistemine bağlı olarak hayatlarını sürdürdüğü belirtildi.
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almanya, koronavirüs, vaka sayısı

Almanya'da vaka sayısında yeni rekor: Bir günde 66 bin 884 yeni vaka

11:05 24.11.2021
© REUTERS / RALPH ORLOWSKIAlmanya - koronavirüs
Almanya - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2021
© REUTERS / RALPH ORLOWSKI
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Almanya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte görülen rekor seviyede vaka artışı devam ediyor.
Robert Koch Enstitüsü'nün (RKI), ülkedeki koronavirüs salgınına ilişkin paylaştığı verilere göre, son 24 saatte tespit edilen vaka sayısı 66 bin 884 ile rekor bir seviyeye ulaşırken, toplam vaka sayısı 5 milyon 497 bin 795 oldu.
Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 335 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı ise 99 bin 768'e yükseldi. Ülke genelinde aktif vaka sayısı ise 33 bin 600 olarak açıklandı. Bir hafta içinde salgının bulaştığı kişi sayısı ise 280 bin 161 olarak belirlendi.
Ülke genelinde haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısı 404,5 olarak belirlendi. Almanya'da yoğun bakım servislerinde 21 bin 881 hasta bulunduğu, 3 bin 126 boş yatak olduğu ve doluluk oranı yüzde 87,50 dolu olduğu açıklandı.
Ülke genelinde 27 Aralık'ta başlatılan aşı kampanyalarında 83 milyonluk Almanya'da halkın yüzde 68'inin iki kez aşı oldu. 6 milyon 106 bin 25 kişinin de aşı tazelemesi yapıldı. Yoğun bakım servislerinde yatan hasta sayısı 3 bin 988 olduğu hastaların 2 bin 43'ünün solunum sistemine bağlı olarak hayatlarını sürdürdüğü belirtildi.
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