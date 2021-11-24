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https://tr.sputniknews.com/20211124/amerikalilarin-pandemi-oncesine-kiyasla-daha-zenginlestigini-iddia-eden-biden-dunyada-tekiz-1051095796.html
Amerikalıların pandemi öncesine kıyasla daha zenginleştiğini iddia eden Biden: Dünyada tekiz
Amerikalıların pandemi öncesine kıyasla daha zenginleştiğini iddia eden Biden: Dünyada tekiz
ABD'de yükselen enflasyon, artan benzin fiyatları, kabaran enerji faturaları eşliğinde tedarik krizinin ayak sesleriyle karşı karşıya olan Başkan Joe Biden... 24.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-24T11:13+0300
2021-11-24T11:36+0300
dünya
abd
joe biden
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ABD'de yurttaşların ekonomik sıkıntılarına koşut halk desteği anketlerinde düşüşe geçen Başkan Joe Biden, kendi politikaları sayesinde Amerikalıların Aralık 2019'da başlayan ve Mart 2020'de ilk darbeyi indiren Kovid pandemisi öncesine kıyasla 'daha müreffeh yaşam sürdüklerini' savundu.Basın toplantısında şahsının ekonomik liderliğini öven Biden, 'yurttaşlarının kendilerini pandemi öncesine kıyasla daha zengin sayabileceği tek ülkenin ABD olduğunu' dile getirdi. 'Ailelerin daha fazla parası var'Fed'in ekonomiyi ayakta tutmak için bastığı dolarlardan sıradan yurttaşların ne kadar nasiplendiği soru işaretiyken, Biden şöyle konuştu:"Amerika, ekonominin bugün daha büyük olduğu ve ailelerin bugün pandemi öncesine kıyasla daha fazla parasının olduğu tek büyük ekonomi, bu bakımdan dünyada tek."'Aşılama ve ekonomik program sayesinde'Enflasyonu hesaba katarak konuştuğunu belirten Biden, "Uluslararası rakiplerimizin hiçbiri bunu söyleyemez. Bu, hem aşıların ve aşılama çabalarımızın hem de Kongre'den çıkarmak için çok mücadele verdiğimiz ekonomik politikalarımızın etkinliğinin kanıtı" dedi. En zenginler servetlerine servet kattıPandemi sırasında önceki Başkan Donald Trump ile selefi Biden ekonomiye trilyonlarca dolarlık teşvik verirken, çoğunu teknoloji devlerinin oluşturduğu milyarderler servetlerine 2.1 trilyon dolar kattı. Dünyanın en zengin kişisi konumundaki Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk, tek başına ekim ayı itibarıyla 209 milyar dolar kazandı. 89 milyon Amerikalı ise işlerini kaybetti.Yoksullar ordusu büyüyor2019'da zenginler ile fakirler arasında zaten büyük olan uçurum pandemide kapanmadığı gibi gelir eşitsizliği akıl almaz seviyelere yükseldi. Veriler, yoksulların yoksul kaldığını ve orta sınıfın hızla gelir merdiveninin en altına inerek onlara katıldığını gösteriyor. Artık enflasyonun yükselişe geçmesi de pandeminin ilk yılında Amerikalıları rahat ettiren federal işsizlik yardımlarını buharlaştırdı. Yani artık Amerikalılar için istihdam edilmezlerse kirayı ödeyemeyip kendilerini ayazda bulacaklarına dair çanlar çalıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210722/bidendan-pandemi-issizlik-yardimlari-yuzunden-kimsenin-calismadigindan-yakinan-isverene-tavsiye-1045028118.html
https://tr.sputniknews.com/20211101/bmye-gore-servetinin-yuzde-2siyle-acliktan-olenleri-kurtarabilecek-musk-kanitlayin-yapayim-1050361815.html
https://tr.sputniknews.com/20211123/beyaz-saraydan-benzin-fiyatina-fren-stratejik-petrol-rezervlerinden-50-milyon-varil-kullanilacak-1051068920.html
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abd, joe biden

Amerikalıların pandemi öncesine kıyasla daha zenginleştiğini iddia eden Biden: Dünyada tekiz

11:13 24.11.2021 (güncellendi: 11:36 24.11.2021)
© REUTERS / EVELYN HOCKSTEINABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da ekonomi ve enflasyon hakkında konuşurken
ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da ekonomi ve enflasyon hakkında konuşurken - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2021
© REUTERS / EVELYN HOCKSTEIN
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ABD'de yükselen enflasyon, artan benzin fiyatları, kabaran enerji faturaları eşliğinde tedarik krizinin ayak sesleriyle karşı karşıya olan Başkan Joe Biden, Amerikalıların pandemi öncesine kıyasla daha zengin olduklarını öne sürdü.
ABD'de yurttaşların ekonomik sıkıntılarına koşut halk desteği anketlerinde düşüşe geçen Başkan Joe Biden, kendi politikaları sayesinde Amerikalıların Aralık 2019'da başlayan ve Mart 2020'de ilk darbeyi indiren Kovid pandemisi öncesine kıyasla 'daha müreffeh yaşam sürdüklerini' savundu.
Basın toplantısında şahsının ekonomik liderliğini öven Biden, 'yurttaşlarının kendilerini pandemi öncesine kıyasla daha zengin sayabileceği tek ülkenin ABD olduğunu' dile getirdi.

'Ailelerin daha fazla parası var'

Fed'in ekonomiyi ayakta tutmak için bastığı dolarlardan sıradan yurttaşların ne kadar nasiplendiği soru işaretiyken, Biden şöyle konuştu:
"Amerika, ekonominin bugün daha büyük olduğu ve ailelerin bugün pandemi öncesine kıyasla daha fazla parasının olduğu tek büyük ekonomi, bu bakımdan dünyada tek."

'Aşılama ve ekonomik program sayesinde'

Enflasyonu hesaba katarak konuştuğunu belirten Biden, "Uluslararası rakiplerimizin hiçbiri bunu söyleyemez. Bu, hem aşıların ve aşılama çabalarımızın hem de Kongre'den çıkarmak için çok mücadele verdiğimiz ekonomik politikalarımızın etkinliğinin kanıtı" dedi.
CNN'in Ohio eyaletinin Cincinnati kentinde düzenlediği yerel meclis formatındaki toplantıda eleman bulamadığından yakınan bir restoran zinciri sahibi, Başkan Joe Biden'dan federal işsizlik yardımları sona erene dek işe girmeyi daha cazip hale getirmek için daha fazla ücret ödemesi tavsiyesi aldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2021
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Pandemi işsizlik yardımları yüzünden kimsenin çalışmadığından yakınan işverene Biden'ın tavsiyesi: Daha fazla ücret öde
22 Temmuz, 16:05

En zenginler servetlerine servet kattı

Pandemi sırasında önceki Başkan Donald Trump ile selefi Biden ekonomiye trilyonlarca dolarlık teşvik verirken, çoğunu teknoloji devlerinin oluşturduğu milyarderler servetlerine 2.1 trilyon dolar kattı. Dünyanın en zengin kişisi konumundaki Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk, tek başına ekim ayı itibarıyla 209 milyar dolar kazandı. 89 milyon Amerikalı ise işlerini kaybetti.
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2021
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BM'ye göre servetinin yüzde 2’siyle açlıktan ölenleri kurtarabilecek Musk: Kanıtlayın, yapayım
1 Kasım, 11:21

Yoksullar ordusu büyüyor

2019'da zenginler ile fakirler arasında zaten büyük olan uçurum pandemide kapanmadığı gibi gelir eşitsizliği akıl almaz seviyelere yükseldi. Veriler, yoksulların yoksul kaldığını ve orta sınıfın hızla gelir merdiveninin en altına inerek onlara katıldığını gösteriyor.
Artık enflasyonun yükselişe geçmesi de pandeminin ilk yılında Amerikalıları rahat ettiren federal işsizlik yardımlarını buharlaştırdı. Yani artık Amerikalılar için istihdam edilmezlerse kirayı ödeyemeyip kendilerini ayazda bulacaklarına dair çanlar çalıyor.
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2021
EKONOMİ
Benzin fiyatına fren çabası: Stratejik stoklarını devreye sokan ABD'ye Asya devleri de eşlik edecek
Dün, 15:19
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