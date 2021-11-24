https://tr.sputniknews.com/20211124/amerikalilarin-pandemi-oncesine-kiyasla-daha-zenginlestigini-iddia-eden-biden-dunyada-tekiz-1051095796.html

Amerikalıların pandemi öncesine kıyasla daha zenginleştiğini iddia eden Biden: Dünyada tekiz

Amerikalıların pandemi öncesine kıyasla daha zenginleştiğini iddia eden Biden: Dünyada tekiz

ABD'de yükselen enflasyon, artan benzin fiyatları, kabaran enerji faturaları eşliğinde tedarik krizinin ayak sesleriyle karşı karşıya olan Başkan Joe Biden... 24.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-24T11:13+0300

2021-11-24T11:13+0300

2021-11-24T11:36+0300

dünya

abd

joe biden

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/18/1051096464_0:0:3123:1757_1920x0_80_0_0_36542037fe3fb0822e6dab75f1fb5c48.jpg

ABD'de yurttaşların ekonomik sıkıntılarına koşut halk desteği anketlerinde düşüşe geçen Başkan Joe Biden, kendi politikaları sayesinde Amerikalıların Aralık 2019'da başlayan ve Mart 2020'de ilk darbeyi indiren Kovid pandemisi öncesine kıyasla 'daha müreffeh yaşam sürdüklerini' savundu.Basın toplantısında şahsının ekonomik liderliğini öven Biden, 'yurttaşlarının kendilerini pandemi öncesine kıyasla daha zengin sayabileceği tek ülkenin ABD olduğunu' dile getirdi. 'Ailelerin daha fazla parası var'Fed'in ekonomiyi ayakta tutmak için bastığı dolarlardan sıradan yurttaşların ne kadar nasiplendiği soru işaretiyken, Biden şöyle konuştu:"Amerika, ekonominin bugün daha büyük olduğu ve ailelerin bugün pandemi öncesine kıyasla daha fazla parasının olduğu tek büyük ekonomi, bu bakımdan dünyada tek."'Aşılama ve ekonomik program sayesinde'Enflasyonu hesaba katarak konuştuğunu belirten Biden, "Uluslararası rakiplerimizin hiçbiri bunu söyleyemez. Bu, hem aşıların ve aşılama çabalarımızın hem de Kongre'den çıkarmak için çok mücadele verdiğimiz ekonomik politikalarımızın etkinliğinin kanıtı" dedi. En zenginler servetlerine servet kattıPandemi sırasında önceki Başkan Donald Trump ile selefi Biden ekonomiye trilyonlarca dolarlık teşvik verirken, çoğunu teknoloji devlerinin oluşturduğu milyarderler servetlerine 2.1 trilyon dolar kattı. Dünyanın en zengin kişisi konumundaki Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk, tek başına ekim ayı itibarıyla 209 milyar dolar kazandı. 89 milyon Amerikalı ise işlerini kaybetti.Yoksullar ordusu büyüyor2019'da zenginler ile fakirler arasında zaten büyük olan uçurum pandemide kapanmadığı gibi gelir eşitsizliği akıl almaz seviyelere yükseldi. Veriler, yoksulların yoksul kaldığını ve orta sınıfın hızla gelir merdiveninin en altına inerek onlara katıldığını gösteriyor. Artık enflasyonun yükselişe geçmesi de pandeminin ilk yılında Amerikalıları rahat ettiren federal işsizlik yardımlarını buharlaştırdı. Yani artık Amerikalılar için istihdam edilmezlerse kirayı ödeyemeyip kendilerini ayazda bulacaklarına dair çanlar çalıyor.

https://tr.sputniknews.com/20210722/bidendan-pandemi-issizlik-yardimlari-yuzunden-kimsenin-calismadigindan-yakinan-isverene-tavsiye-1045028118.html

https://tr.sputniknews.com/20211101/bmye-gore-servetinin-yuzde-2siyle-acliktan-olenleri-kurtarabilecek-musk-kanitlayin-yapayim-1050361815.html

https://tr.sputniknews.com/20211123/beyaz-saraydan-benzin-fiyatina-fren-stratejik-petrol-rezervlerinden-50-milyon-varil-kullanilacak-1051068920.html

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, joe biden