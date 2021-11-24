https://tr.sputniknews.com/20211124/ankara-baenin-parasal-gucune-muhtac-bae-turk-sihalarina-ilgi-duyuyor-1051126549.html

'Ankara, BAE'nin parasal gücüne muhtaç; BAE, Türk SİHA'larına ilgi duyuyor'

'Ankara, BAE'nin parasal gücüne muhtaç; BAE, Türk SİHA'larına ilgi duyuyor'

İslam Özkan’a göre BAE-Türkiye normalleşmesi iki tarafın da pragmatikliğinin işareti. Türkiye'nin BAE'nin mali gücüne muhtaç olduğunu belirten Özkan... 24.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-24T23:26+0300

2021-11-24T23:26+0300

2021-11-25T01:26+0300

eksen

recep tayyip erdoğan

türkiye

libya

müslüman kardeşler

sedat peker

yatırım

birleşik arap emirlikleri (bae)

körfez

muhammed bin zayed al nahyan

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Türkiye, Körfez bölgesinde kanlı bıçaklı olduğu Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile barışıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Ankara'ya gelen Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid el-Nahyan'la enerji, çevre, finans ve ticaret alanlarında doğrudan yatırımları içeren 10 anlaşma imzalandı.BAE, Türkiye'ye ekonomik olarak büyük sıkıntılar yaşandığı bir dönemde 10 milyar dolarlık fon açıyor. Reuters'e konuşan üst düzey Türk yetkililer de olası bir swap anlaşmasına yönelik ön görüşme yürütüldüğünü kaydetti.Türkiye'nin 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında olmakla suçladığı, İhvan hareketine desteğinden ötürü Libya'ya uzanan bir coğrafyada karşı karşıya geldiği, Sedat Peker gibi bir ismi ağırlayan BAE ile normalleşme adımlarını gazeteci İslam Özkan ile konuştuk.‘İki taraf da pragmatik olmasa bu noktaya gelinmez’İslam Özkan'a göre, Türkiye ile BAE, iki tarafta da ilkesel bir yaklaşım bulunmadığı için bir araya gelebiliyor. İki ülkenin vizyonlarının çok farklı olduğunu belirten Özkan, Ankara'nın Müslüman Kardeşler'i destekleyerek 'İslami bir bölge vizyonu' tasavvur ederken, BAE'nin tam aksine Müslüman Kardeşler'in bileğini bükmek için gerekirse sosyalistleri ve seküler hareketleri bile desteklediğini söyledi:'Erdoğan'ı kurtarmaya yönelik bir operasyon'Özkan'a göre BAE'nin Türkiye'yle swap anlaşmasına dair haberler ve 'kesenin ağzını açma' yönündeki hamlesi 'Erdoğan'ı kurtarmaya yönelik bir operasyon.'"Türkiye’yi bütün mahfillerde sert bir şekilde eleştiren Şeyh ne oldu da şimdi Erdoğan’ı kurtarmaya çalışıyor" diye soran Özkan, karşılığında ne verildiğinin sorulması gerektiğini vurguladı:'Ankara BAE'nin parasal gücüne muhtaç, BAE Türk SİHA'larına ilgi duyuyor'Ankara'nın BAE'nin parasal gücüne muhtaç durumda olduğunu söyleyen Özkan, Türkiye'ye yatırım yapması planlanan Abu Dabi Yatırım Fonu'nun Arap dünyasının en büyük fonu olduğunu anımsattı. Başka fonların da söz konusu olduğunu vurgulayan Özkan, karşılığında Cibuti'den Somali'ye ve Yemen'e eli uzanan BAE'nin de Türkiye'nin savunma sanayisine, özellikle de SİHA'larına ilgi duyduğunu belirtti:'Türkiye'nin İsrail ile yakınlaşan ülkeleri eletirmesi tutarsız, kendisinin ilişkisi varken böyle bir hakkı yok'Erdoğan'ın İsrail ile BAE arasında 2020'deki Abraham Anlaşması nedeniyle BAE ile ilişkileri askıya almaktan söz etmesinin özü itibarıyla doğru ama tutarsız olduğunu belirten Özkan, en başta Türkiye'nin İsrail'le öteden beri iyi ilişkilerine atıfta bulundu:‘Mısır para babası bir ülke değil; Türkiye’nin Mısır'la normalleşmede de asıl hedefi Körfez'Özkan, Mısır ile ilişkileri normalleştirme yoluna giden Erdoğan yönetiminin Kahire'den mali bir beklentisinin olamayacağını, asıl hedefinin kendini içine düşürdüğü yalnızlaşmadan çıkarak Körfez ülkeleriyle ilişkileri rayına oturtmak olduğu görüşünde:'Türkiye eninde sonunda Libya'dan çekilmek zorunda kalacak'Türkiye-BAE ilişkilerinde Libya da anlaşmazlık konusuyken, İslam Özkan'a göre, Ankara zaten eninde sonunda Libya'dan çekilmek zorunda kalacak.‘BAE ciddi bir taviz koparmadan Sedat Peker konusunda bir adım atmaz’Özkan, Türk hükümeti ve en başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ilişkin pek çok ifşaatta bulunan ve Dubai'ye sığınmış durumdaki suç dünyası lideri Sedat Peker'in durumunun da Türkiye-BAE normalleşmesinden etkilenebileceği görüşünde."BAE ciddi taviz koparmadan Peker konusunda adım atmaz" diyen Özkan, ancak Ankara'nın vereceği çok güçlü tavizlerin böyle bir pencere açabileceğini söyledi:

libya

birleşik arap emirlikleri (bae)

körfez

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2021

Ceyda Karan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

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recep tayyip erdoğan, türkiye, libya, müslüman kardeşler, sedat peker, yatırım, birleşik arap emirlikleri (bae), körfez, muhammed bin zayed al nahyan