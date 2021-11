'Ankara, BAE'nin parasal gücüne muhtaç; BAE, Türk SİHA'larına ilgi duyuyor'

"İki taraf da görüşmelere açık olmasa, pragmatik olmasa bu noktaya gelinmez. İdeolojik veya ilkesel bir yaklaşım söz konusu olmadı. Türkiye ‘BAE bana çok zarar verdi’ ya da karşı taraf, ‘Türkiye ile benim dünya görüşüm uymuyor dolayısıyla biz bir araya gelemeyiz’ gibi bir tutum içinde olmadı. İki taraf da oportünizme götürecek kadar pragmatik. Tabii ki iki tarafın da bir vizyonu var. Ama eğer belli bir duruşunuz yoksa her an restore edilebilir, yenilenebilir bakış açısı. Her iki taraf da buna yatkın. Türkiye ile BAE arasında olması oldukça ilginç. Çünkü bölge vizyonları çok farklı. Bir tarafta Müslüman Kardeşler'i ‘destekleyen’ bir yapılanma ve kendince ‘İslami bir bölge vizyonu tasavvur eden’ ve Türkiye’nin bu vizyona önderlik edeceğini düşünen bir yaklaşım. Öbür taraftan bunu tamamen yok etmeyi açık şekilde ifade etmiş. Arap Baharı’nda karşı devrimci rolüyle net şekilde kendini ortaya koymuş BAE. Mısır darbesini finanse etmekten tutun da ne kadar Müslüman Kardeşler karşıtı yapılanma var; Marksist, sosyalist olmasına bakmaksızın bütün hareketleri finanse eden bir BAE ve Körfez oluşumu görüyoruz. Dolayısıyla bir araya gelmesi mümkün olmayan iki yapı görüşüyor. BAE desteklemekten çekinmez ama karşıdaki yapılanma Marksist ise normalde yanaşmaması gerekir. Ama seküler ve sosyalist hareketleri Tunus ve Fas’ta desteklediğini biliyoruz. İhvan’ı Müslüman Kardeşler’i iktidardan uzaklaştırmak için… Tabii ki ilkeli ve tutarlı Marksist bir hareketin normalde BAE ile ya da Körfez’le ilişkisi olamaz. Müslüman Kardeşler ile kanlı bıçaklı ama ondan önce Cemal Abdülnasır ile yani Sovyet bloku ve sosyalistlerle kanlı bıçaklıydı. Abdülnasır’ı devirmek için ellerinden geleni yaptılar. 60’lı 70’li yıllarda da Abdülnasır’ın öfkesinden nasibini alan Müslüman Kardeşler hareketinin sığınağı Riyad’dı. Suudi Arabistan Krallığı himaye ediyordu. O zaman da Körfez ilerici sosyalist Arap güçleriyle çatışıyordu."