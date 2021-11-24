Arctic Monkeys biletleri dakikalar içinde tükendi, karaborsaya düştü

Arctic Monkeys’in 9 ve 10 Ağustos 2022’de İstanbul’da vereceği iki konserin biletleri, yasal bilet satış sitesinde satışa çıkar çıkmaz tükendi. Duvar'da yer alan habere göre, birkaç dakika içerisinde tüm kategorilerdeki biletler satılırken yurtdışı kaynaklı çeşitli bilet değişim ve satış sitelerinde Arctic Monkey İstanbul konserleri için fahiş fiyatlara bilet satıldığı görülüyor.Zorlu PSM’de gerçekleşecek konserler için kategorilerine göre 275 ile 616 lira arasında satılan biletlerden almak isteyenler, biletler satışa çıktıktan birkaç dakika sonra 'tükendi' ibaresiyle karşılaştı. Diğer yandan 'karaborsa' olarak değerlendirilen kimi sitelerde ise biletler kategorisine göre 4 bin 700 ile 8 bin 300 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor
Ağustos 2022'deki Arctic Monkeys konserleri için biletler satışa çıktığı dakikada tükendi. Karaborsacılıkla eleştirilen uluslararası bilet satış sitelerinde ise biletler 10 katı fiyata bulunabiliyor.
Arctic Monkeys’in 9 ve 10 Ağustos 2022’de İstanbul’da vereceği iki konserin biletleri, yasal bilet satış sitesinde satışa çıkar çıkmaz tükendi.
Duvar'da yer alan habere göre, birkaç dakika içerisinde tüm kategorilerdeki biletler satılırken yurtdışı kaynaklı çeşitli bilet değişim ve satış sitelerinde Arctic Monkey İstanbul konserleri için fahiş fiyatlara bilet satıldığı görülüyor.
Zorlu PSM’de gerçekleşecek konserler için kategorilerine göre 275 ile 616 lira arasında satılan biletlerden almak isteyenler, biletler satışa çıktıktan birkaç dakika sonra 'tükendi' ibaresiyle karşılaştı. Diğer yandan 'karaborsa' olarak değerlendirilen kimi sitelerde ise biletler kategorisine göre 4 bin 700 ile 8 bin 300 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor