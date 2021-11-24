https://tr.sputniknews.com/20211124/avrupa-parlamentosundan-turkiyedeki-suriyelilere-150-milyon-euro-destege-onay-1051118732.html
Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye'deki Suriyelilere 150 milyon euro desteğe onay
Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye'deki Suriyelilere 150 milyon euro desteğe onay
Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği'nin bütçesinden Türkiye'deki sığınmacıları desteklemek için yürütülen programa yaklaşık 150 milyon euro ek kaynak... 24.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-24T20:43+0300
2021-11-24T20:43+0300
2021-11-24T20:43+0300
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Strazburg'da gerçekleştirilen AP Genel Kurul oturumunda, AB'nin 2021 yılı bütçesinde değişikliğe giderek Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılara ilave insani destek sağlanmasını içeren paket oylandı.AP milletvekilleri, söz konusu paketi 588 'Evet', 87 'Hayır' ve 14 'Çekimser' oyla kabul etti.Buna göre, bütçedeki değişiklikle Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılara yaklaşık 150 milyon euro'luk ek kaynak sağlanacak.Söz konusu fon, Türkiye'deki sığınmacılar için yürütülen Sosyal Uyum Yardım (SUY) programı kapsamındaki nakit desteğini finanse edecek.
https://tr.sputniknews.com/20211027/goc-idaresi-aciklama-yapti-muz-yeme-videosu-paylasan-suriyeliler-sinir-disi-edilecek-1050247943.html
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suriye, türkiye, suriyeli mülteciler, ab, ap, euro, suriyeli sığınmacılar, suriyeli, suriyeli göçmenler, avrupa parlamentosu (ap), anlaşma, onay, fon
Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye'deki Suriyelilere 150 milyon euro desteğe onay
Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği'nin bütçesinden Türkiye'deki sığınmacıları desteklemek için yürütülen programa yaklaşık 150 milyon euro ek kaynak sağlanmasını onayladı.
Strazburg'da gerçekleştirilen AP Genel Kurul oturumunda, AB'nin 2021 yılı bütçesinde değişikliğe giderek Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılara ilave insani destek sağlanmasını içeren paket oylandı.
AP milletvekilleri, söz konusu paketi 588 'Evet', 87 'Hayır' ve 14 'Çekimser' oyla kabul etti.
Buna göre, bütçedeki değişiklikle Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılara yaklaşık 150 milyon euro'luk ek kaynak sağlanacak.
Söz konusu fon, Türkiye'deki sığınmacılar için yürütülen Sosyal Uyum Yardım (SUY) programı kapsamındaki nakit desteğini finanse edecek.