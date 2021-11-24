https://tr.sputniknews.com/20211124/baba-ve-ogul-2-saat-arayla-vefat-etti-1051089334.html

Baba ve oğul 2 saat arayla vefat etti

Baba ve oğul 2 saat arayla vefat etti

Samsun'da kalp krizinden vefat eden babasından iki saat sonra büyükbaş hayvanın saldırdığı işitme engelli oğlu da öldü 24.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-24T02:37+0300

2021-11-24T02:37+0300

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yaşam

samsun

oğul

baba

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Atakum ilçesi kırsal Erikli Mahallesi'nde meydana gelen olayda fındık bahçesinde çalışan 79 yaşındaki Erdoğan Matur'dan ailesi bir süre haber alamadı. Babasını merak eden oğlu Zeki Matur gittiği fındık bahçesinde babasının cansız bedeniyle karşılaştı.Zeki Matur olayı sağlık ekiplerine ve jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri babanın öldüğü fındık bahçesinde inceleme yaptı. O sırada ailesi ile köy muhtarı, Zeki Matur'un hayvan otlatan işitme engelli 53 yaşındaki oğlu Recep Matur'u merak ederek aradı.Ailesi, işitme engelli oğullarının cesedini ise evlerinin 200 metre uzağında otlattığı büyükbaş hayvanlarının yanında buldu. İşitme engelli Recep Matur'un vücudunda boynuz darbeleri olduğu belirlendi.AA'nın haberine göre, baba ve oğlunun cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Erikli Mahallesi Muhtarı Hüseyin Sarı, baba ile işitme engelli oğlunun 2 saat arayla vefat ettiğini söyledi.Yaşadıklarını anlatan muhtar Sarı, şunları kaydetti:Babasını ve ağabeyini iki saat arayla kaybeden Zeki Matur ise büyükbaş hayvanın daha önce de birkaç defa saldırdığı söyledi.

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samsun, oğul, baba