Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211124/baba-ve-ogul-2-saat-arayla-vefat-etti-1051089334.html
Baba ve oğul 2 saat arayla vefat etti
Baba ve oğul 2 saat arayla vefat etti
Samsun'da kalp krizinden vefat eden babasından iki saat sonra büyükbaş hayvanın saldırdığı işitme engelli oğlu da öldü 24.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-24T02:37+0300
2021-11-24T02:37+0300
yaşam
samsun
oğul
baba
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/06/1049559658_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_10d133216c1f4c04df936b64c91254c5.jpg
Atakum ilçesi kırsal Erikli Mahallesi'nde meydana gelen olayda fındık bahçesinde çalışan 79 yaşındaki Erdoğan Matur'dan ailesi bir süre haber alamadı. Babasını merak eden oğlu Zeki Matur gittiği fındık bahçesinde babasının cansız bedeniyle karşılaştı.Zeki Matur olayı sağlık ekiplerine ve jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri babanın öldüğü fındık bahçesinde inceleme yaptı. O sırada ailesi ile köy muhtarı, Zeki Matur'un hayvan otlatan işitme engelli 53 yaşındaki oğlu Recep Matur'u merak ederek aradı.Ailesi, işitme engelli oğullarının cesedini ise evlerinin 200 metre uzağında otlattığı büyükbaş hayvanlarının yanında buldu. İşitme engelli Recep Matur'un vücudunda boynuz darbeleri olduğu belirlendi.AA'nın haberine göre, baba ve oğlunun cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Erikli Mahallesi Muhtarı Hüseyin Sarı, baba ile işitme engelli oğlunun 2 saat arayla vefat ettiğini söyledi.Yaşadıklarını anlatan muhtar Sarı, şunları kaydetti:Babasını ve ağabeyini iki saat arayla kaybeden Zeki Matur ise büyükbaş hayvanın daha önce de birkaç defa saldırdığı söyledi.
samsun
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/06/1049559658_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_840b299278cf9a3ddbeb5488e82106ad.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
samsun, oğul, baba

Baba ve oğul 2 saat arayla vefat etti

02:37 24.11.2021
© İHA / OZAN KÖSEAmbulans, Acil servis, hastane
Ambulans, Acil servis, hastane - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2021
© İHA / OZAN KÖSE
Abone ol
Samsun'da kalp krizinden vefat eden babasından iki saat sonra büyükbaş hayvanın saldırdığı işitme engelli oğlu da öldü
Atakum ilçesi kırsal Erikli Mahallesi'nde meydana gelen olayda fındık bahçesinde çalışan 79 yaşındaki Erdoğan Matur'dan ailesi bir süre haber alamadı. Babasını merak eden oğlu Zeki Matur gittiği fındık bahçesinde babasının cansız bedeniyle karşılaştı.
Zeki Matur olayı sağlık ekiplerine ve jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri babanın öldüğü fındık bahçesinde inceleme yaptı. O sırada ailesi ile köy muhtarı, Zeki Matur'un hayvan otlatan işitme engelli 53 yaşındaki oğlu Recep Matur'u merak ederek aradı.
Ailesi, işitme engelli oğullarının cesedini ise evlerinin 200 metre uzağında otlattığı büyükbaş hayvanlarının yanında buldu. İşitme engelli Recep Matur'un vücudunda boynuz darbeleri olduğu belirlendi.
AA'nın haberine göre, baba ve oğlunun cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Erikli Mahallesi Muhtarı Hüseyin Sarı, baba ile işitme engelli oğlunun 2 saat arayla vefat ettiğini söyledi.
Yaşadıklarını anlatan muhtar Sarı, şunları kaydetti:
"Zeki, babasının fındık bahçesinde ölü olarak bulmuş. Sonra beni oğlu aradı. 'Muhtarım babam öldü' dedi. Ben de geldim 112 ile jandarmayı aradık. Daha sonra işitme engelli oğlu Recep'i merak ettik. O da evlerinin yakınında ölü bulundu. Otlattığı öküzün boynuz darbesiyle ölmüş. Hayvan boynuzlarıyla epey sürüklemiş Recep'i. Baba ile oğlu 2 saat arayla öldü. Jandarma'ya da Recep evi göstermiş."
Babasını ve ağabeyini iki saat arayla kaybeden Zeki Matur ise büyükbaş hayvanın daha önce de birkaç defa saldırdığı söyledi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
03:53ABD'de federal jüri, opioid krizinde eczaneleri sorumlu tuttu
03:36ABD'de bankaların belirli kripto para faaliyetlerinde bulunmadan önce izin alması gerekecek
03:20İsrail'den Suriye'ye bir saldırı daha
03:04Putin'den Bulgaristan Cumhurbaşkanı seçilen Radev'e tebrik
02:47Kılıçdaroğlu: Türkiye ekonomisinin mevcut temel sorunu güven eksikliğidir
02:37Baba ve oğul 2 saat arayla vefat etti
02:25Rusya Savunma Bakanlığı: Genelkurmay Başkanı Gerasimov ABD’li mevkidaşı ile telefonda görüştü
02:22ABD'den Ukrayna'ya 2 adet Island tipi devriye botu
02:155'inci Yargı Paketi'ni içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda
02:11WhatsApp'a beğen butonu geliyor
02:04Apple, İsrailli yazılım firması NSO Group'a dava açtı
02:00'Rusya, Türkiye'den özel gaz ithalatçılarının faaliyetiyle ilgili net garantiler talep edecek'
01:48UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları: Chelsea, Juventus'u gole boğdu
01:37CNN: ABD Ukrayna’ya askeri danışmanlar ve Stinger sistemleri göndermek istiyor
01:35Putin, Rusya-Tacikistan hava savunma anlaşmasını Duma'ya sundu
01:15Temel Karamollaoğlu'ndan 'erken seçim' çağrısı: Karar aziz milletimizin olmalıdır
01:06ABD'de Kongre baskınını soruşturan özel komite, aşırı sağcı gruplar ve liderlerini ifadeye çağırdı
01:04Davutoğlu: Bu iş sokakta değil, sandıkta çözülür
00:48Haciz sebebiyle evine gelen avukatı öldüren zanlı: Üzerimizde silah olur, silahı severiz
00:41Gençlik ve Spor Bakanı: Her gün yeni yurtlar açılıyor, Türkiye hiçbir zaman kaynak sorunu yaşamadı