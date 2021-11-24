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BAE Prensi Muhammed bin Zayid Türkiye'ye geliyor
BAE Prensi Muhammed bin Zayid Türkiye'ye geliyor
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan, bugün Türkiye’ye geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabul edeceği Nahyan ile iki ülke iş... 24.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-24T06:50+0300
2021-11-24T07:08+0300
politika
recep tayyip erdoğan
birleşik arap emirlikleri
şeyh muhammed bin zayid al nahyan
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Körfez ülkelerinden BAE ile uzun aradan sonra başlayan diplomasi trafiğinin ardından bugün de Veliaht Prens Muhammed bin Zayed Al Nahyan Ankara ziyareti gerçekleştirecek. Ziyarette, ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konuların yanı sıra ticari ve ekonomik iş birliğinin masada olması bekleniyor. İki ülke arasında ilişkileri geliştiren ilk adım İran üzerinden ticaret yolunun açılması olmuştu. Ziyaret, Al Nahyan ile Erdoğan’ın Şubat 2012’den sonra ilk yüz yüze görüşmesi olacak. İki isim 31 Ağustos’ta da telefonla görüşmüştü.
https://tr.sputniknews.com/20211123/bae-ekonomi-bakani-mari-turkiye-ile-ekonomik-iliskiler-gucleniyor-1051083256.html
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recep tayyip erdoğan, birleşik arap emirlikleri, şeyh muhammed bin zayid al nahyan

BAE Prensi Muhammed bin Zayid Türkiye'ye geliyor

06:50 24.11.2021 (güncellendi: 07:08 24.11.2021)
© AP Photo / Jon GambrellMuhammed bin Zayid Al Nahyan
Muhammed bin Zayid Al Nahyan - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2021
© AP Photo / Jon Gambrell
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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan, bugün Türkiye’ye geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabul edeceği Nahyan ile iki ülke iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Ziyaret, Al Nahyan ve Erdoğan’ın Şubat 2012’den sonraki ilk yüz yüze görüşmesi olacak.
Körfez ülkelerinden BAE ile uzun aradan sonra başlayan diplomasi trafiğinin ardından bugün de Veliaht Prens Muhammed bin Zayed Al Nahyan Ankara ziyareti gerçekleştirecek.
Ziyarette, ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konuların yanı sıra ticari ve ekonomik iş birliğinin masada olması bekleniyor.
İki ülke arasında ilişkileri geliştiren ilk adım İran üzerinden ticaret yolunun açılması olmuştu.
Ziyaret, Al Nahyan ile Erdoğan’ın Şubat 2012’den sonra ilk yüz yüze görüşmesi olacak. İki isim 31 Ağustos’ta da telefonla görüşmüştü.
Birleşik Ara Emirlikleri - BAE - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2021
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