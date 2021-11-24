https://tr.sputniknews.com/20211124/bae-prensi-muhammed-bin-zayid-turkiyeye-geliyor-1051091383.html

BAE Prensi Muhammed bin Zayid Türkiye'ye geliyor

BAE Prensi Muhammed bin Zayid Türkiye'ye geliyor

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan, bugün Türkiye’ye geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabul edeceği Nahyan ile iki ülke iş... 24.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-24T06:50+0300

2021-11-24T06:50+0300

2021-11-24T07:08+0300

politika

recep tayyip erdoğan

birleşik arap emirlikleri

şeyh muhammed bin zayid al nahyan

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Körfez ülkelerinden BAE ile uzun aradan sonra başlayan diplomasi trafiğinin ardından bugün de Veliaht Prens Muhammed bin Zayed Al Nahyan Ankara ziyareti gerçekleştirecek. Ziyarette, ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konuların yanı sıra ticari ve ekonomik iş birliğinin masada olması bekleniyor. İki ülke arasında ilişkileri geliştiren ilk adım İran üzerinden ticaret yolunun açılması olmuştu. Ziyaret, Al Nahyan ile Erdoğan’ın Şubat 2012’den sonra ilk yüz yüze görüşmesi olacak. İki isim 31 Ağustos’ta da telefonla görüşmüştü.

https://tr.sputniknews.com/20211123/bae-ekonomi-bakani-mari-turkiye-ile-ekonomik-iliskiler-gucleniyor-1051083256.html

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recep tayyip erdoğan, birleşik arap emirlikleri, şeyh muhammed bin zayid al nahyan