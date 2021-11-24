https://tr.sputniknews.com/20211124/bakan-cavusoglu-sudan-basbakani-hamduk-ile-gorustu-1051115018.html

Bakan Çavuşoğlu, Sudan Başbakanı Hamduk ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Sudan Başbakanı Hamduk ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk'la yaptığı telefon görüşmesinde, Sudan'daki siyasi krizin uzlaşıyla çözülmesinden duyulan... 24.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-24T18:22+0300

2021-11-24T18:22+0300

2021-11-24T18:23+0300

türkiye

sudan

rus dışişleri

abdullah hamduk

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk'la telefonda görüştü.Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ve Sudan Başbakanı Hamduk telefonda görüştü.Görüşmede, Çavuşoğlu'nun Hamduk'a Sudan'daki krizin uzlaşıyla çözülmesinden duyulan memnuniyeti ilettiği ve Türkiye'nin Sudan'daki demokratik geçiş sürecini desteklediğini belirttiği bildirildi.Sudan'da askeri müdahaleBaşbakan Abdullah Hamduk ile çok sayıda siyasetçi, 25 Ekim sabahı güvenlik güçlerince gözaltına alındı.Sudan Ordusu Komutanı Burhan, olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini, ülkedeki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurdu.Egemenlik Konseyi ile yeniden başbakanlığa getirilen Hamduk, 25 Ekim'deki askeri müdahalenin ardından yaşanan yönetim krizini sona erdirmek amacıyla 21 Kasım'da siyasi anlaşmaya imza attı.Anlaşma kapsamında, Burhan, Hamduk'u başbakanlık görevinden azletme kararını iptal etti.Ülkede 25 Ekim'de başlayan gösteriler, siyasi mutabakat sonrasında hız kesse de sona ermedi.

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