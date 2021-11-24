https://tr.sputniknews.com/20211124/bakan-varank-kaza-yapan-muhabiri-evine-birakti-1051121381.html

Bakan Varank kaza yapan muhabiri evine bıraktı

Bakan Varank kaza yapan muhabiri evine bıraktı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Ankara'da evine giderken yolda kaza yapan Bloomberg News muhabiri Fırat Kozok'u aracına alarak evine bıraktı. Olay... 24.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-24T22:36+0300

2021-11-24T22:36+0300

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türkiye

bloomberg

mustafa varank

kaza

fırat kozok

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Bloomberg News muhabiri Fırat Kozok evine giderken trafik kazası yaptı. Kaza sonrasında yol kenarından beklerken Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank kendi kullandığı aracı kazanın olduğu bölgeden geçerken Gazeteci Kozok'u görerek aracına aldı. Fırat Kozok o anları Twitter hesabında şu ifadelerle paylaştı:

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bloomberg, mustafa varank, kaza, fırat kozok