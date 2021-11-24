https://tr.sputniknews.com/20211124/barlas-bir-sure-daha-boyle-bogusacagiz-ama-turkiye-dolara-esir-olmayacak-1051093035.html
Barlas: Bir süre daha böyle boğuşacağız ama Türkiye, dolara esir olmayacak
Barlas: Bir süre daha böyle boğuşacağız ama Türkiye, dolara esir olmayacak
Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, doların yükselişini değerlendirdi. Barlas, "Amerika'nın kafası kızınca dolar matbaasına emir veriyor ve trilyonlarca dolar... 24.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-24T09:25+0300
2021-11-24T09:25+0300
2021-11-24T09:25+0300
ekonomi
avrupa
abd
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euro
dolar
döviz
dolar/tl
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Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, bugünkü yazısında, 'AK Parti'nin iktidar olduğu yıllardan bugüne farklı bir Türkiye yaşandığını' savunarak, "Ama bunun böyle olmasına eski patronlar izin vermek istemiyor. Bir ucu Amerika'da, diğer ucu İngiltere'de olan döviz lobileri Türkiye'yi sıkıştırmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Bu yapılanlar bazen Gezi ayaklanması gibi sokak kalkışmalarıdır, bazen de 15 Temmuz gibi askeri darbe girişimleridir." diye yazdı.'Türkiye'nin dövizi yetse de yetmese de kendi silahlarını yaptığını, ihracatta dolarla rekorlar kırıldığını' savunan Barlas, "Mesela ihracatta rekor diye 250 milyar dolardan bahsediyoruz, ama Amerika'nın kafası kızınca dolar matbaasına emir veriyor ve trilyonlarca dolar bastırabiliyor.Demek ki bu böyle gitmeyecek. Bir süre daha böyle boğuşacağız ama Türkiye, dolara esir olmayacak. Çünkü Türkiye'nin kendi ekonomisi kendisine yetmektedir. Amerikan Doları denilen makyaj malzemesi, ancak Başkan Biden'ın tipsiz suretinde bir anlam ifade ediyor." ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20211123/kurdaki-yukselis-nedeniyle-9-bin-arac-ilani-geri-cekildi-ev-satislari-durma-noktasinda-1051084560.html
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avrupa, abd, türkiye, euro, dolar, döviz, dolar/tl
Barlas: Bir süre daha böyle boğuşacağız ama Türkiye, dolara esir olmayacak
Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, doların yükselişini değerlendirdi. Barlas, "Amerika'nın kafası kızınca dolar matbaasına emir veriyor ve trilyonlarca dolar bastırabiliyor. Demek ki bu böyle gitmeyecek. Bir süre daha böyle boğuşacağız ama Türkiye, dolara esir olmayacak" dedi.
Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, bugünkü yazısında, 'AK Parti'nin iktidar olduğu yıllardan bugüne farklı bir Türkiye yaşandığını' savunarak, "Ama bunun böyle olmasına eski patronlar izin vermek istemiyor. Bir ucu Amerika'da, diğer ucu İngiltere'de olan döviz lobileri Türkiye'yi sıkıştırmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Bu yapılanlar bazen Gezi ayaklanması gibi sokak kalkışmalarıdır, bazen de 15 Temmuz gibi askeri darbe girişimleridir." diye yazdı.
'Türkiye'nin dövizi yetse de yetmese de kendi silahlarını yaptığını, ihracatta dolarla rekorlar kırıldığını' savunan Barlas, "Mesela ihracatta rekor diye 250 milyar dolardan bahsediyoruz, ama Amerika'nın kafası kızınca dolar matbaasına emir veriyor ve trilyonlarca dolar bastırabiliyor.
Demek ki bu böyle gitmeyecek. Bir süre daha böyle boğuşacağız ama Türkiye, dolara esir olmayacak. Çünkü Türkiye'nin kendi ekonomisi kendisine yetmektedir. Amerikan Doları denilen makyaj malzemesi, ancak Başkan Biden'ın tipsiz suretinde bir anlam ifade ediyor." ifadelerini kullandı.