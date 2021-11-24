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https://tr.sputniknews.com/20211124/belcika-ile-israil-arasinda-etiket-krizi-cikti-1051115815.html
Belçika ile İsrail arasında 'etiket krizi' çıktı
Belçika ile İsrail arasında 'etiket krizi' çıktı
Belçika'nın, İsrail'in yasa dışı Yahudi yerleşimlerinde ürettiği ürünlerini 'İsrail'de üretilmiştir' yerine 'Yerleşim birimlerinde üretilmiştir' şeklinde... 24.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-24T18:48+0300
2021-11-24T18:48+0300
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filistin
belçika
israil-filistin
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İsrail'in Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, Belçika hükümeti, İsrail'in Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşimlerinde ürettiği ürünlerini 'İsrail'de üretilmiştir' yerine 'Yerleşim birimlerinde üretilmiştir' şeklinde damgalama kararı aldı.Brüksel'de bulunan İsrail Dışişleri Bakanı Yardımcısı Idan Roll, karar üzerine, ev sahibi dışişleri bakanlığı ve parlamento temaslarını iptal etti.Roll, Belçika hükümetinin kararının 'aşırıcıları güçlendirdiğini, bölgede barışa katkı sağlamadığını ve Belçika'yı Orta Doğu istikrarına katkı sağlamayan bir güce dönüştürdüğünü' söyledi.Yerel basının aktardığına göre, Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yerleşim yerlerinde üretilen ürünlerin 'İsrail'de üretilmiştir' şeklinde damgalanmasının 'Filistinlilerin hayatını iyileştirmek, Filistin yönetimini güçlendirmek, Avrupa ile ilişkileri ilerletmek isteyen İsrail siyasetiyle uyum içinde olduğu' savunuldu.Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 2015 yılında İsrail'in, işgal altında tuttuğu Filistin ve Suriye topraklarındaki Yahudi yerleşimlerinde üretilen mallarla ilgili etiketleme kurallarına 'açıklık getiren' bir tebligat yayınlamıştı.Avrupa Adalet Divanı, 2019 yılında İsrail'in Batı Şeria ve 1967'de işgal ettiği bölgelerden AB'ye ithal edilen gıda maddelerinin özel olarak etiketlendirilmesi gerektiğine hükmetmişti.Söz konusu adım karşısında ekonomik olarak zarara uğrayan İsrail yönetimi, yasa dışı yerleşim yerlerinde üretilen ürünlerin damgalanmasına itiraz ediyor.
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filistin, belçika, israil-filistin

Belçika ile İsrail arasında 'etiket krizi' çıktı

18:48 24.11.2021
© AA / Mostafa AlkharoufGazze'ye destek eylemine katılan İsrailli aktivist Neta Golan, Filistin halkının topraklarına geri dönmesinin en doğal hakkı olduğunu söyledi.
Gazze'ye destek eylemine katılan İsrailli aktivist Neta Golan, Filistin halkının topraklarına geri dönmesinin en doğal hakkı olduğunu söyledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2021
© AA / Mostafa Alkharouf
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Belçika'nın, İsrail'in yasa dışı Yahudi yerleşimlerinde ürettiği ürünlerini 'İsrail'de üretilmiştir' yerine 'Yerleşim birimlerinde üretilmiştir' şeklinde etiketleme kararı alması, iki ülke arasında gerilime yol açtı.
İsrail'in Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, Belçika hükümeti, İsrail'in Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşimlerinde ürettiği ürünlerini 'İsrail'de üretilmiştir' yerine 'Yerleşim birimlerinde üretilmiştir' şeklinde damgalama kararı aldı.
Brüksel'de bulunan İsrail Dışişleri Bakanı Yardımcısı Idan Roll, karar üzerine, ev sahibi dışişleri bakanlığı ve parlamento temaslarını iptal etti.
Roll, Belçika hükümetinin kararının 'aşırıcıları güçlendirdiğini, bölgede barışa katkı sağlamadığını ve Belçika'yı Orta Doğu istikrarına katkı sağlamayan bir güce dönüştürdüğünü' söyledi.
Yerel basının aktardığına göre, Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yerleşim yerlerinde üretilen ürünlerin 'İsrail'de üretilmiştir' şeklinde damgalanmasının 'Filistinlilerin hayatını iyileştirmek, Filistin yönetimini güçlendirmek, Avrupa ile ilişkileri ilerletmek isteyen İsrail siyasetiyle uyum içinde olduğu' savunuldu.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 2015 yılında İsrail'in, işgal altında tuttuğu Filistin ve Suriye topraklarındaki Yahudi yerleşimlerinde üretilen mallarla ilgili etiketleme kurallarına 'açıklık getiren' bir tebligat yayınlamıştı.
Avrupa Adalet Divanı, 2019 yılında İsrail'in Batı Şeria ve 1967'de işgal ettiği bölgelerden AB'ye ithal edilen gıda maddelerinin özel olarak etiketlendirilmesi gerektiğine hükmetmişti.
Söz konusu adım karşısında ekonomik olarak zarara uğrayan İsrail yönetimi, yasa dışı yerleşim yerlerinde üretilen ürünlerin damgalanmasına itiraz ediyor.
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