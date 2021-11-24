Benzema'ya 1 yıl ertelenmiş hapis cezası

Fransa Milli Takımı'ndan takım arkadaşı Mathieu Valbuena'ya santaj yapmakla suçlanan Real Madrid'li futbolcu Karim Benzema'nın yargılandığı dava bugün sonuçlandı. NTV Spor'un aktardığına göre 2015 yılında ortaya çıkan şantaj girişimiyle ilgili Benzema'ya 1 yıl ertelemeli hapis ve 75 bin euro para cezası verildi. Benzema karar duruşmasında yer almazken yıldız oyuncunun avukatı karara itirazda bulunacaklarını açıkladı.
Valbuena'ya seks kasetleriyle şantaj davasında Real Madrid'in Fransız yıldızı Karim Benzema'ya 1 yıl ertelenmiş hapis ve 75 bin euro para cezası verildi.
Fransa Milli Takımı'ndan takım arkadaşı Mathieu Valbuena'ya santaj yapmakla suçlanan Real Madrid'li futbolcu Karim Benzema'nın yargılandığı dava bugün sonuçlandı.
NTV Spor'un aktardığına göre 2015 yılında ortaya çıkan şantaj girişimiyle ilgili Benzema'ya 1 yıl ertelemeli hapis ve 75 bin euro para cezası verildi.
Benzema karar duruşmasında yer almazken yıldız oyuncunun avukatı karara itirazda bulunacaklarını açıkladı.
#UPDATE A French court on Wednesday gave Real Madrid striker Karim Benzema a one-year suspended sentence for complicity in a bid to blackmail his former France team-mate Mathieu Valbuena with a sex tape pic.twitter.com/Otw40fgZ3U