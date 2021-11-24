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https://tr.sputniknews.com/20211124/benzin-otogaz-ve-motorin-zam-haberlerinin-ardindan-benzinliklerde-yine-kuyruklar-olustu-1051113792.html
Benzin, otogaz ve motorin zam haberlerinin ardından benzinliklerde yine kuyruklar oluştu
Benzin, otogaz ve motorin zam haberlerinin ardından benzinliklerde yine kuyruklar oluştu
Dolarda yaşanan yükseliş akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı getirdi. Zam oranının yüksekliği nedeniyle kuyruklar öncekilerden daha uzun oldu. 24.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-24T17:49+0300
2021-11-24T17:49+0300
2021-11-24T17:49+0300
görüş
benzin
dolar
zam
motorin
otogaz
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https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/18/1051113740_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_23f86985a3d66105a5ce77ff1f2d5a77.jpg
Doların yükselmesi ile oluşan fiyatlama neticesinde bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 1 kuruş, motorinde 1 lira 5 kuruş, otogazda 65 kuruş zam geldi.Zam haberlerinin ardından akaryakıt istasyonlarının önünde yine kuyruklar oluştu.Ankara’da görüntülenen kuyrukların önceki zam dönemlerine göre daha uzun olduğu gözlendi.
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Osman Nuri Cerit
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
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https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/18/1051113740_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_5c17910a233dd13c86f85d91182228e1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Osman Nuri Cerit
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
benzin, dolar, zam, motorin, otogaz
Benzin, otogaz ve motorin zam haberlerinin ardından benzinliklerde yine kuyruklar oluştu
Dolarda yaşanan yükseliş akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı getirdi. Zam oranının yüksekliği nedeniyle kuyruklar öncekilerden daha uzun oldu.
Doların yükselmesi ile oluşan fiyatlama neticesinde bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 1 kuruş, motorinde 1 lira 5 kuruş, otogazda 65 kuruş zam geldi.
Zam haberlerinin ardından akaryakıt istasyonlarının önünde yine kuyruklar oluştu.
Ankara’da görüntülenen kuyrukların önceki zam dönemlerine göre daha uzun olduğu gözlendi.