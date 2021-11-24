https://tr.sputniknews.com/20211124/benzin-otogaz-ve-motorin-zam-haberlerinin-ardindan-benzinliklerde-yine-kuyruklar-olustu-1051113792.html

Benzin, otogaz ve motorin zam haberlerinin ardından benzinliklerde yine kuyruklar oluştu

Benzin, otogaz ve motorin zam haberlerinin ardından benzinliklerde yine kuyruklar oluştu

Dolarda yaşanan yükseliş akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı getirdi. Zam oranının yüksekliği nedeniyle kuyruklar öncekilerden daha uzun oldu. 24.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-24T17:49+0300

2021-11-24T17:49+0300

2021-11-24T17:49+0300

görüş

benzin

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motorin

otogaz

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Doların yükselmesi ile oluşan fiyatlama neticesinde bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 1 kuruş, motorinde 1 lira 5 kuruş, otogazda 65 kuruş zam geldi.Zam haberlerinin ardından akaryakıt istasyonlarının önünde yine kuyruklar oluştu.Ankara’da görüntülenen kuyrukların önceki zam dönemlerine göre daha uzun olduğu gözlendi.

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2021

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benzin, dolar, zam, motorin, otogaz