Benzine 1 lira 1 kuruş, motorine 1 lira 5 kuruş zam bekleniyor

Bloomberg HT'nin sektör kaynaklarına dayandırdığı habere göre, doların yükselmesi ile oluşan fiyatlama neticesinde bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 1 kuruş, motorinde 1 lira 5 kuruş, otogazda 65 kuruş zam bekleniyor.Kaynaklar, zammın yapılıp yapılmayacağına dair karar yetkisi olan ilgili kurumların onayı ile devreye alınmasının beklendiğini belirtti.Söz konusu zammın ardından İstanbul Avrupa yakasında benzinin ortalama litre fiyatı 9,66 TL, motorinin 9,77 TL, otogazın ise 8,23 TL olacak.
Dolar/TL kurunda yaşanan yükselişin ardından akaryakıt ürünlerine 25 Kasım tarihinden geçerli olmak zam gelmesi bekleniyor.
Bloomberg HT'nin sektör kaynaklarına dayandırdığı habere göre, doların yükselmesi ile oluşan fiyatlama neticesinde bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 1 kuruş, motorinde 1 lira 5 kuruş, otogazda 65 kuruş zam bekleniyor.
Kaynaklar, zammın yapılıp yapılmayacağına dair karar yetkisi olan ilgili kurumların onayı ile devreye alınmasının beklendiğini belirtti.
Söz konusu zammın ardından İstanbul Avrupa yakasında benzinin ortalama litre fiyatı 9,66 TL, motorinin 9,77 TL, otogazın ise 8,23 TL olacak.