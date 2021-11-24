https://tr.sputniknews.com/20211124/benzine-1-lira-1-kurus-motorine-1-lira-5-kurus-zam-bekleniyor-1051093693.html

Benzine 1 lira 1 kuruş, motorine 1 lira 5 kuruş zam bekleniyor

Benzine 1 lira 1 kuruş, motorine 1 lira 5 kuruş zam bekleniyor

Dolar/TL kurunda yaşanan yükselişin ardından akaryakıt ürünlerine 25 Kasım tarihinden geçerli olmak zam gelmesi bekleniyor. 24.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-24T09:46+0300

2021-11-24T09:46+0300

2021-11-24T09:46+0300

ekonomi

benzin

zam

motorin

otogaz

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Bloomberg HT'nin sektör kaynaklarına dayandırdığı habere göre, doların yükselmesi ile oluşan fiyatlama neticesinde bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 1 kuruş, motorinde 1 lira 5 kuruş, otogazda 65 kuruş zam bekleniyor.Kaynaklar, zammın yapılıp yapılmayacağına dair karar yetkisi olan ilgili kurumların onayı ile devreye alınmasının beklendiğini belirtti.Söz konusu zammın ardından İstanbul Avrupa yakasında benzinin ortalama litre fiyatı 9,66 TL, motorinin 9,77 TL, otogazın ise 8,23 TL olacak.

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2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

benzin, zam, motorin, otogaz