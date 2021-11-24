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Beşiktaş-Ajax maçının ilk 11'leri belli oldu
Beşiktaş-Ajax maçının ilk 11'leri belli oldu
Şampiyonlar Ligi'nde C Grubu'nda bulunan ve 4 maçta henüz puanla tanışamayan Beşiktaş , 5. hafta maçında Hollanda devi Ajax'ı ağırlayacak. 24.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-24T19:35+0300
2021-11-24T19:45+0300
spor
ajax
beşiktaş
uefa şampiyonlar ligi
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Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Ajax maçını Boşnak hakem Irfan Peljto yönetecek. Bu gece TSİ 20.45'te başlayacak ve dijital yayın platformu Exxen'den canlı olarak yayınlanacak.Beşiktaş-Ajax 11'ler:Beşiktaş: Mert, Rosier, Vida, Montero, Umut, Mehmet Topal, Pjanic, Teixeira, Ghezzal, N'Koudou, Larin.Ajax: Onana, Mazraoui, Schuurs, Martinez, Tagliafico, Gravenberch, Berghuis, Klaassen, Neres, Tadic, Daramy.Miralem Pjanic dönüyorKara Kartal’ın Bosna Hersekli süperstarı Miralem Pjanic, Alanyaspor karşılaşmasında ortaya koyduğu etkisiz görüntü sonrasında ilk 11’de başladığı mücadelede ikinci yarı öncesinde oyundan alınmıştı. Şampiyonlar Ligi’nde Ajax’la oynayacakları karşılaşma öncesinde oldukça motive bir görüntü içinde bulunan Pjanic, bugün takımının hücum hattını daha etkili bir şekilde yönetmeye çalışacak. Yaşadığı sakatlıklar sebebiyle 4 Şampiyonlar Ligi maçının sadece 2’sinde oynayabilen Pjanic, birer asist yaptığı Dortmund ve Sporting maçları sonrasında Kupa 1’e yine asistleriyle dönmeyi planlıyor.
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ajax, beşiktaş, uefa şampiyonlar ligi

Beşiktaş-Ajax maçının ilk 11'leri belli oldu

19:35 24.11.2021 (güncellendi: 19:45 24.11.2021)
© İHASergen Yalçın
Sergen Yalçın - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2021
© İHA
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Şampiyonlar Ligi'nde C Grubu'nda bulunan ve 4 maçta henüz puanla tanışamayan Beşiktaş , 5. hafta maçında Hollanda devi Ajax'ı ağırlayacak.
Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Ajax maçını Boşnak hakem Irfan Peljto yönetecek.
Bu gece TSİ 20.45'te başlayacak ve dijital yayın platformu Exxen'den canlı olarak yayınlanacak.
Beşiktaş-Ajax 11'ler:
Beşiktaş: Mert, Rosier, Vida, Montero, Umut, Mehmet Topal, Pjanic, Teixeira, Ghezzal, N'Koudou, Larin.
Ajax: Onana, Mazraoui, Schuurs, Martinez, Tagliafico, Gravenberch, Berghuis, Klaassen, Neres, Tadic, Daramy.

Miralem Pjanic dönüyor

Kara Kartal’ın Bosna Hersekli süperstarı Miralem Pjanic, Alanyaspor karşılaşmasında ortaya koyduğu etkisiz görüntü sonrasında ilk 11’de başladığı mücadelede ikinci yarı öncesinde oyundan alınmıştı. Şampiyonlar Ligi’nde Ajax’la oynayacakları karşılaşma öncesinde oldukça motive bir görüntü içinde bulunan Pjanic, bugün takımının hücum hattını daha etkili bir şekilde yönetmeye çalışacak. Yaşadığı sakatlıklar sebebiyle 4 Şampiyonlar Ligi maçının sadece 2’sinde oynayabilen Pjanic, birer asist yaptığı Dortmund ve Sporting maçları sonrasında Kupa 1’e yine asistleriyle dönmeyi planlıyor.
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