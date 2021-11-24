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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211124/beyaz-esya-satislari-ekimde-yillik-yuzde-13-dustu-1051104764.html
Beyaz eşya satışları ekimde yıllık yüzde 13 düştü
Beyaz eşya satışları ekimde yıllık yüzde 13 düştü
Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) verilerine göre, altı ana üründe iç pazar satışları ekimde yıllık yüzde 13 düşüşle 596 bin 766 adet olarak... 24.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-24T14:10+0300
2021-11-24T14:10+0300
2021-11-24T14:10+0300
ekonomi
enflasyon
buzdolabı
çamaşır makinesi
beyaz eşya
türkiye beyaz eşya sanayicileri derneği
bulaşık makinesi
fiyatlar
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Ekim ayında beyaz eşya satışları ve üretiminde düşüş yaşandı.Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) verilerine göre altı ana üründe iç pazar satışları ekimde yıllık yüzde 13 düşüşle 596 bin 766 adet olarak kaydedildi.Üretimde ise aynı dönemde yıllık daralma yüzde 10 oldu. Ekim'de Türkiye'de altı ana üründe toplam üretim 2.87 milyon adet oldu.İhracat ise sınırlı bir değişimle 2.47 milyon adet olarak gerçekleşti.
https://tr.sputniknews.com/20210906/tcmb-enflasyondaki-artista-gida-fiyatlari-belirleyici-oldu-1048650312.html
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enflasyon, buzdolabı, çamaşır makinesi, beyaz eşya, türkiye beyaz eşya sanayicileri derneği, bulaşık makinesi, fiyatlar
Beyaz eşya satışları ekimde yıllık yüzde 13 düştü
Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) verilerine göre, altı ana üründe iç pazar satışları ekimde yıllık yüzde 13 düşüşle 596 bin 766 adet olarak kaydedildi.
Ekim ayında
beyaz eşya satışları ve üretiminde düşüş yaşandı. Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) verilerine göre altı ana üründe iç pazar satışları ekimde yıllık yüzde 13 düşüşle 596 bin 766 adet olarak kaydedildi.
Üretimde ise aynı dönemde yıllık daralma yüzde 10 oldu. Ekim'de
Türkiye'de altı ana üründe toplam üretim 2.87 milyon adet oldu.
İhracat ise sınırlı bir değişimle 2.47 milyon adet olarak gerçekleşti.