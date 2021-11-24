https://tr.sputniknews.com/20211124/beyaz-esya-satislari-ekimde-yillik-yuzde-13-dustu-1051104764.html

Beyaz eşya satışları ekimde yıllık yüzde 13 düştü

Beyaz eşya satışları ekimde yıllık yüzde 13 düştü

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) verilerine göre, altı ana üründe iç pazar satışları ekimde yıllık yüzde 13 düşüşle 596 bin 766 adet olarak... 24.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-24T14:10+0300

2021-11-24T14:10+0300

2021-11-24T14:10+0300

ekonomi

enflasyon

buzdolabı

çamaşır makinesi

beyaz eşya

türkiye beyaz eşya sanayicileri derneği

bulaşık makinesi

fiyatlar

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Ekim ayında beyaz eşya satışları ve üretiminde düşüş yaşandı.Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) verilerine göre altı ana üründe iç pazar satışları ekimde yıllık yüzde 13 düşüşle 596 bin 766 adet olarak kaydedildi.Üretimde ise aynı dönemde yıllık daralma yüzde 10 oldu. Ekim'de Türkiye'de altı ana üründe toplam üretim 2.87 milyon adet oldu.İhracat ise sınırlı bir değişimle 2.47 milyon adet olarak gerçekleşti.

https://tr.sputniknews.com/20210906/tcmb-enflasyondaki-artista-gida-fiyatlari-belirleyici-oldu-1048650312.html

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enflasyon, buzdolabı, çamaşır makinesi, beyaz eşya, türkiye beyaz eşya sanayicileri derneği, bulaşık makinesi, fiyatlar