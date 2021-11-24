https://tr.sputniknews.com/20211124/biden-ukraynanin-egemenligine-ve-toprak-butunlugune-bagli-kalmayi-surduruyoruz-1051121222.html
Biden'dan 'Holodomor' mesajı
Biden'dan 'Holodomor' mesajı
ABD Başkanı Biden, 'Holodomor' kurbanlarını andığı açıklamasında, ülkesinin Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tam tamına bağlı kalmayı... 24.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-24T22:34+0300
2021-11-24T22:34+0300
2021-11-24T22:42+0300
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sovyetler birliği
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kıtlık
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ABD Başkanı Joe Biden, 'Holodomor' (1930'lu yıllarda Ukrayna'da kıtlık nedeniyle milyonlarca insanın öldüğü süreç) kurbanlarını anmak üzere bir mesaj yayınladı.Biden, mesajında "Ukrayna halkı, Holodomor dehşetini yenerek gücünü ve direncini gösterdi ve nihayetinde özgür ve demokratik bir toplum yarattı" ifadelerini kullandı.Biden, "ABD ayrıca, bugün Ukrayna halkına olan bağlılığını ve Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne olan sarsılmaz desteğini yinelemektedir" dedi.1930'lu yıllarda Sovyetler Birliği'nin Ukrayna, Batı Sibirya, Kuzey Kafkasya, Kazakistan ve Kırgızistan dahil olmak üzere çok sayıda bölgesini etkileyen kıtlıkta 7 milyona yakın insan hayatını kaybetmişti."Bu kıtlık sırasında hayatını kaybeden erkekler, kadınlar ve çocuklar; Joseph Stalin rejiminin zalim politikalarının ve kasıtlı eylemlerinin kurbanı oldular" diyen ABD Başkanı, şöyle devam etti:Holodomor, 2006 yılında Kiev tarafından 'soykırım' olarak ilan edilmişti. Rusya, Ukrayna'nın eylemlerini tarihi politize etme ve iki ülke arasında ihtilaf çıkarma girişimi olarak görüyor.2008'de ise Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Holodomor'un soykırım olarak tanınmasına karşı oy kullanmıştı.
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abd, ukrayna, sovyetler birliği, joe biden, kıtlık
Biden'dan 'Holodomor' mesajı
22:34 24.11.2021 (güncellendi: 22:42 24.11.2021)
ABD Başkanı Biden, 'Holodomor' kurbanlarını andığı açıklamasında, ülkesinin Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tam tamına bağlı kalmayı sürdürdüğünü ifade etti.
ABD Başkanı Joe Biden, 'Holodomor' (1930'lu yıllarda Ukrayna'da kıtlık nedeniyle milyonlarca insanın öldüğü süreç) kurbanlarını anmak üzere bir mesaj yayınladı.
Biden, mesajında "Ukrayna halkı, Holodomor dehşetini yenerek gücünü ve direncini gösterdi ve nihayetinde özgür ve demokratik bir toplum yarattı" ifadelerini kullandı.
Biden, "ABD ayrıca, bugün Ukrayna halkına olan bağlılığını ve Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne olan sarsılmaz desteğini yinelemektedir" dedi.
1930'lu yıllarda Sovyetler Birliği'nin Ukrayna, Batı Sibirya, Kuzey Kafkasya, Kazakistan ve Kırgızistan dahil olmak üzere çok sayıda bölgesini etkileyen kıtlıkta 7 milyona yakın insan hayatını kaybetmişti.
"Bu kıtlık sırasında hayatını kaybeden erkekler, kadınlar ve çocuklar; Joseph Stalin rejiminin zalim politikalarının ve kasıtlı eylemlerinin kurbanı oldular" diyen ABD Başkanı, şöyle devam etti:
"Bu ay hayatları çalınanları anarken, gelecekte bu türden trajedilerin yaşanmasını önlemek ve bugün, tiranlıkların boyunduruğu altında ıstırap çekenleri ayağa kaldırmak için çalışma sözü verelim."
Holodomor, 2006 yılında Kiev tarafından 'soykırım' olarak ilan edilmişti. Rusya, Ukrayna'nın eylemlerini tarihi politize etme ve iki ülke arasında ihtilaf çıkarma girişimi olarak görüyor.
2008'de ise Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Holodomor'un soykırım olarak tanınmasına karşı oy kullanmıştı.