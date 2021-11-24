Boji'nin evi neresi olsun?

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İstanbul’un simgelerinden biri haline gelen Boji, yeni sahibiyle tanışacağı günü bekliyor. Matematik Köyü, sanatçı Demet Akalın ve oyuncu İlker Ayrık, Boji’ye talip oldu. Boji nereye gitsin?