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https://tr.sputniknews.com/20211124/bojinin-evi-neresi-olsun-1051107767.html
Boji'nin evi neresi olsun?
Boji'nin evi neresi olsun?
İstanbul’un simgelerinden biri haline gelen Boji, yeni sahibiyle tanışacağı günü bekliyor. Matematik Köyü, sanatçı Demet Akalın ve oyuncu İlker Ayrık, Boji’ye... 24.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-24T15:25+0300
2021-11-24T15:25+0300
2021-11-24T15:41+0300
yaşam
istanbul
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köpek
demet akalın
matematik köyü
boji
anket
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istanbul, türkiye, köpek, demet akalın, matematik köyü, boji, опросы, anket
Boji'nin evi neresi olsun?
15:25 24.11.2021 (güncellendi: 15:41 24.11.2021)
İstanbul’un simgelerinden biri haline gelen Boji, yeni sahibiyle tanışacağı günü bekliyor. Matematik Köyü, sanatçı Demet Akalın ve oyuncu İlker Ayrık, Boji’ye talip oldu. Boji nereye gitsin?