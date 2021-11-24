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Çin, işbirliği koşullarının iyileştirilmesi karşılığında ABD'ye petrol konusunda yardım edecek
Çin, işbirliği koşullarının iyileştirilmesi karşılığında ABD'ye petrol konusunda yardım edecek
Çin’in kendi petrol rezervlerini açarak ABD'nin hızla yükselen petrol fiyatları ve enflasyon endişeleriyle başa çıkmasına yardım edebileceği, fakat ABD’nin de... 24.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-24T20:42+0300
2021-11-24T20:42+0300
ekonomi
abd
çin
petrol
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Global Times gazetesinin haberine göre Çin, kendi petrol rezervlerini açarak ABD'nin hızla yükselen petrol fiyatları ve enflasyon endişeleriyle başa çıkmasına yardım edebilecek, fakat ABD’nin de bunun karşılığında Çin-Amerikan işbirliğinin koşullarını içtenlikle iyileştirmeye çalışması gerekecek.ABD Başkanı Joe Biden, petrol fiyatlarını düşürmek için 50 milyon varillik stratejik petrol rezervini kullanacağını duyurmuştu. ABD’nin bu hamlesinin ardından Çin, Japonya, Hindistan, Güney Kore ve İngiltere’nin de stratejik rezervlerini açacağı belirtilmişti.Gazeteye konuşan Çinli uzmanlar, Biden'ın 2022'de yapılacak ara seçimler öncesinde ülkenin ekonomik gücünü yeniden kazanmasına yardım etme sözünü yerine getirmek için yükselen petrol fiyatları üzerindeki siyasi baskılara direnmeye çalışırken Çin'e yapılan yardım çağrısının ABD Başkanı’nın ‘endişesini’ yansıttığını ifade etti.Uzmanlar, Çin’in, dünya petrol fiyatlarındaki düşüşün kendi iş dünyasına da yarar sağlayacağı düşüncesiyle bu kez yardım önereceğini, fakat ABD’nin taleplerine körü körüne uymaktansa kendi ekonomik gerekliliklerini göz önünde bulundurarak petrol rezervlerini açacağını vurguladı.Çin Dünya Ticaret Örgütü Araştırma Derneği Başkan Yardımcısı Huo Jianguo, “Bu, Çin ve ABD'nin birlikte çalışabileceği alanlardan biridir, zira dünya petrol fiyatlarındaki düşüş aynı zamanda büyük bir petrol ithalatçısı olarak Çin'in de işine yarayacak. İki ülke arasındaki ihtilaflar dikkate alınacak olursa Çin, ABD'ye yardım etmemeli, ancak Çin'in kendi ekonomik çıkarlarına mı yoksa iki ülke arasındaki anlaşmazlıklara mı öncelik vermesi gerektiğini tartışabiliriz” açıklamasını yaptı.Aynı zamanda Çin Dünya Ticaret Örgütü Araştırma Derneği İcra Kurulu üyesi He Weiwen, ülkedeki enflasyon yüksek olmadığı için Çin'in petrol fiyatlarında ABD kadar ciddi bir sorunla karşı karşıya olmadığına inandığını ifade etti:“Çin için petrol rezervlerini açmak, sembolik bir yanıt olmalı. Bununla birlikte, dünya petrol fiyatlarını dengelemeye ve küresel ekonomiyi istikrara kavuşturmaya yardım edebileceğinden bunu yapmanın kötü bir tarafı yok.”Xiamen Üniversitesi Çin Enerji Ekonomisi Araştırmaları Merkezi Direktörü Lin Boqiang ise petrol rezervlerini açacak olan ‘Çin’in ilk sıraya kendi çıkarlarını alması gerektiğini’ ifade etti.Lin, Çin’in devlet petrol rezervleri açısından ABD kadar büyük ülke olmadığına ve ABD, Japonya, Hindistan ve Çin dahil olmak üzere başlıca petrol tüketen ülkelerin, daha önce böyle bir şey hiç olmadığı için rezervleri ortak açma konusunda fikir birliğine varıp varamayacağını öngörmek zor olduğuna işaret etti.Çinli uzman ayrıca Çin'in son zamanlarda kömür sıkıntısıyla karşı karşıya kaldığını ve bunun enerji tüketimine kısıtlamalar getirilmesine yol açtığını, bu nedenle ülkenin enerji krizini aşmaya yönelik önlemler alması gerektiğini kaydetti.Farklı ülkeler petrol fiyatlarının geleceğini farklı gördüklerinden, küresel koordinasyonla stratejik petrol rezervlerini açma olasılığının düşük olduğuna dikkat çeken analist, OPEC'in petrol üretimi üzerindeki kısıtlamalarının kademeli olarak kaldırılmasıyla birlikte gelecekte petrol fiyatlarının da kademeli olarak 80 doların altına gerileyebileceğini ifade etti.Çin Sosyal Bilimler Akademisi'nden Araştırma Görevlisi Lü Xiang ise gazeteye demecinde Çin'in petrol rezervlerini açarak yardım edebileceğini, ancak Çin'in büyük bir petrol ihracatçısı olmadığı ve çok fazla petrol rezervine sahip olmadığı için miktarın sınırlı olacağını söyledi.
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abd, çin, petrol

Çin, işbirliği koşullarının iyileştirilmesi karşılığında ABD'ye petrol konusunda yardım edecek

20:42 24.11.2021
© REUTERS / Thomas PeterÇin bayrağı
Çin bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2021
© REUTERS / Thomas Peter
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Çin’in kendi petrol rezervlerini açarak ABD'nin hızla yükselen petrol fiyatları ve enflasyon endişeleriyle başa çıkmasına yardım edebileceği, fakat ABD’nin de bunun karşılığında Çin-Amerikan işbirliğinin koşullarını içtenlikle iyileştirmeye çalışması gerekeceği bildirildi.
Global Times gazetesinin haberine göre Çin, kendi petrol rezervlerini açarak ABD'nin hızla yükselen petrol fiyatları ve enflasyon endişeleriyle başa çıkmasına yardım edebilecek, fakat ABD’nin de bunun karşılığında Çin-Amerikan işbirliğinin koşullarını içtenlikle iyileştirmeye çalışması gerekecek.
ABD Başkanı Joe Biden, petrol fiyatlarını düşürmek için 50 milyon varillik stratejik petrol rezervini kullanacağını duyurmuştu. ABD’nin bu hamlesinin ardından Çin, Japonya, Hindistan, Güney Kore ve İngiltere’nin de stratejik rezervlerini açacağı belirtilmişti.
Gazeteye konuşan Çinli uzmanlar, Biden'ın 2022'de yapılacak ara seçimler öncesinde ülkenin ekonomik gücünü yeniden kazanmasına yardım etme sözünü yerine getirmek için yükselen petrol fiyatları üzerindeki siyasi baskılara direnmeye çalışırken Çin'e yapılan yardım çağrısının ABD Başkanı’nın ‘endişesini’ yansıttığını ifade etti.
Uzmanlar, Çin’in, dünya petrol fiyatlarındaki düşüşün kendi iş dünyasına da yarar sağlayacağı düşüncesiyle bu kez yardım önereceğini, fakat ABD’nin taleplerine körü körüne uymaktansa kendi ekonomik gerekliliklerini göz önünde bulundurarak petrol rezervlerini açacağını vurguladı.
Çin Dünya Ticaret Örgütü Araştırma Derneği Başkan Yardımcısı Huo Jianguo, “Bu, Çin ve ABD'nin birlikte çalışabileceği alanlardan biridir, zira dünya petrol fiyatlarındaki düşüş aynı zamanda büyük bir petrol ithalatçısı olarak Çin'in de işine yarayacak. İki ülke arasındaki ihtilaflar dikkate alınacak olursa Çin, ABD'ye yardım etmemeli, ancak Çin'in kendi ekonomik çıkarlarına mı yoksa iki ülke arasındaki anlaşmazlıklara mı öncelik vermesi gerektiğini tartışabiliriz” açıklamasını yaptı.
Aynı zamanda Çin Dünya Ticaret Örgütü Araştırma Derneği İcra Kurulu üyesi He Weiwen, ülkedeki enflasyon yüksek olmadığı için Çin'in petrol fiyatlarında ABD kadar ciddi bir sorunla karşı karşıya olmadığına inandığını ifade etti:
“Çin için petrol rezervlerini açmak, sembolik bir yanıt olmalı. Bununla birlikte, dünya petrol fiyatlarını dengelemeye ve küresel ekonomiyi istikrara kavuşturmaya yardım edebileceğinden bunu yapmanın kötü bir tarafı yok.”
Xiamen Üniversitesi Çin Enerji Ekonomisi Araştırmaları Merkezi Direktörü Lin Boqiang ise petrol rezervlerini açacak olan ‘Çin’in ilk sıraya kendi çıkarlarını alması gerektiğini’ ifade etti.
Lin, Çin’in devlet petrol rezervleri açısından ABD kadar büyük ülke olmadığına ve ABD, Japonya, Hindistan ve Çin dahil olmak üzere başlıca petrol tüketen ülkelerin, daha önce böyle bir şey hiç olmadığı için rezervleri ortak açma konusunda fikir birliğine varıp varamayacağını öngörmek zor olduğuna işaret etti.
Çinli uzman ayrıca Çin'in son zamanlarda kömür sıkıntısıyla karşı karşıya kaldığını ve bunun enerji tüketimine kısıtlamalar getirilmesine yol açtığını, bu nedenle ülkenin enerji krizini aşmaya yönelik önlemler alması gerektiğini kaydetti.
Farklı ülkeler petrol fiyatlarının geleceğini farklı gördüklerinden, küresel koordinasyonla stratejik petrol rezervlerini açma olasılığının düşük olduğuna dikkat çeken analist, OPEC'in petrol üretimi üzerindeki kısıtlamalarının kademeli olarak kaldırılmasıyla birlikte gelecekte petrol fiyatlarının da kademeli olarak 80 doların altına gerileyebileceğini ifade etti.
Çin Sosyal Bilimler Akademisi'nden Araştırma Görevlisi Lü Xiang ise gazeteye demecinde Çin'in petrol rezervlerini açarak yardım edebileceğini, ancak Çin'in büyük bir petrol ihracatçısı olmadığı ve çok fazla petrol rezervine sahip olmadığı için miktarın sınırlı olacağını söyledi.
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