Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211124/cinde-hayran-kitlesine-sahip-unlulere-sosyal-medyada-zenginlik-ve-satafat-sergileme-yasagi-1051109993.html
Çin'de hayran kitlesine sahip ünlülere sosyal medyada zenginlik ve şatafat sergileme yasağı
Çin'de hayran kitlesine sahip ünlülere sosyal medyada zenginlik ve şatafat sergileme yasağı
Çin Siber Uzam İdaresi'nden yapılan açıklamada, herkes gibi 'temel sosyalist değerlere uymaları gereken' pop yıldızları gibi şöhretlerin sosyal medyada... 24.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-24T16:11+0300
2021-11-24T16:24+0300
dünya
çin
pop
oyuncu
yıldız
hayran
sosyal medya
içerik kaldırma
yasaklı içerik
paylaşım
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102552/80/1025528030_0:365:3500:2334_1920x0_80_0_0_40c1c461064cdb4f13769ba5c2bc8ccf.jpg
Çin, Batı'da sosyal medyanın körüklediği sadece görünür olanın mevcut ve yaşanmış sayılması eğiliminin tersine kürek çekiyor. Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) önde gelen isimlerinden eski Başbakan Yardımcısı Zhang Gaoli'yi cinsel saldırıyla suçladığı paylaşımının 20 dakika sonra silinmesini müteakip ortadan kaybolan tenis yıldızı Peng Shuai'nin 19 gün sonra ortaya çıkmasına rağmen Batı'nın şüphelerini dindiremeyen Pekin, bu kez şöhretler ve hayranlarını hedef almasıyla gündem oldu. Çin Siber Uzam İdaresi, ünlülerin etik olmayan içerik paylaşmalarının yasaklandığını açıkladı. Yasağa sosyal medyada zenginliklerin ve abartılı zevklerin sergilenmesi de dahil. Çin'in internet düzenleme-denetleme kurumunun açıklamasına göre, hem ünlüler hem de onların hayran kulüplerinin sosyal medya hesaplarına, 'kamu düzenini ve iyi gelenekleri izlemek, doğru kamuoyu yönelimine ve değer yönelimine bağlı kalmak, sosyalist temel değerleri desteklemek ve sağlıklı bir tarz ve zevki korumak' şartı getirildi.'Ünlülerin söylentiler yayması, yanlış veya özel bilgiler yayımlaması, hayran gruplarını birbirlerine sözlü olarak saldırmaya kışkırtması, hayranları yasadışı bağış toplama veya irrasyonel yatırımlara katılmaya teşvik etmesi' de yasak kapsamında. Açıklama, Çin sosyal ağlarını, sosyal düzensizliğe yol açabilecek içeriği kontrol ederken, aynı zamanda ifşa olan ünlülerin şüpheli yasadışı ve suç teşkil eden eylemlerini ve hayranların karıştığı grup çatışmalarını izleyip yetkililere bildirmekle yükümlü kılıyor. Salı günkü açıklamaya koşut, Çin Gösteri Sanatları Derneği, yakın zamanda cinsel saldırıyla suçlanan Kanadalı Çinli pop yıldızı Kris Wu dahil 88 kişinin canlı yayın yapmasını yasakladı. Grup, yasaklılar listesinin 'endüstrinin öz disiplinini güçlendirmek ve yasadışı, etik olmayan sanatçıların sektöre yeniden girmesini önlemek' için tasarlandığını söyledi.Ağustos ayında da Çin'in eğlence sektörünü düzenleyen kurum, en popüler aktrislerden Zhao Wei'nin mevcudiyetini tüm sosyal medya ve akış platformlarından kaldırmıştı. Yetkililer Zhao'nun 'silinmesiyle' ilgili neden sunmazken, devlet destekli medya 'bir yatırımcının 7.45 milyon dolarlık davası gibi yıllar boyunca süregiden çok sayıda skandal' izahatını getirmişti.ABD merkezli Business Insider haber sitesi, gelişmeyi "Çinli yetkililer sosyal düzensizliğe neden olduğu gerekçesiyle ünlülerin skandallarını ve çevrimiçi hayran gruplarını bastırırken, ÇKP'nin ülkenin büyüyen eğlence endüstrisi üzerindeki baskıyı artırdığı dönemde geldi" diye değerlendirdi.Twitter, Facebook ve YouTube gibi küresel sosyal ağlara erişimin engellendiği Çin'de Weibo, Renren ve Youku gibi sansüre tabi yerel siteler kullanılıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211111/cin-tarihine-si-damgasi-vuran-ckp-karar-belgesi-3-donem-devlet-baskanliginin-taslarini-dosedi-1050704450.html
https://tr.sputniknews.com/20211123/cinden-pengin-ortaya-cikmasiyla-tatmin-olmayan-batiya-kotu-niyetle-abartiyorsunuz-tepkisi-1051080523.html
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102552/80/1025528030_388:0:3500:2334_1920x0_80_0_0_4cf4eaa4da261fb9e076729ae4edf086.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
çin, pop, oyuncu, yıldız, hayran, sosyal medya, içerik kaldırma, yasaklı içerik, paylaşım

Çin'de hayran kitlesine sahip ünlülere sosyal medyada zenginlik ve şatafat sergileme yasağı

16:11 24.11.2021 (güncellendi: 16:24 24.11.2021)
© REUTERS / Aly Song/File PhotoŞi Cinping - Mao Zıdong
Şi Cinping - Mao Zıdong - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2021
© REUTERS / Aly Song/File Photo
Abone ol
Çin Siber Uzam İdaresi'nden yapılan açıklamada, herkes gibi 'temel sosyalist değerlere uymaları gereken' pop yıldızları gibi şöhretlerin sosyal medyada zenginliklerini ve abartılı zevklerini sergilemeleri yasaklandı.
Çin, Batı'da sosyal medyanın körüklediği sadece görünür olanın mevcut ve yaşanmış sayılması eğiliminin tersine kürek çekiyor. Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) önde gelen isimlerinden eski Başbakan Yardımcısı Zhang Gaoli'yi cinsel saldırıyla suçladığı paylaşımının 20 dakika sonra silinmesini müteakip ortadan kaybolan tenis yıldızı Peng Shuai'nin 19 gün sonra ortaya çıkmasına rağmen Batı'nın şüphelerini dindiremeyen Pekin, bu kez şöhretler ve hayranlarını hedef almasıyla gündem oldu.
Çin Siber Uzam İdaresi, ünlülerin etik olmayan içerik paylaşmalarının yasaklandığını açıkladı. Yasağa sosyal medyada zenginliklerin ve abartılı zevklerin sergilenmesi de dahil.
Çin'in internet düzenleme-denetleme kurumunun açıklamasına göre, hem ünlüler hem de onların hayran kulüplerinin sosyal medya hesaplarına, 'kamu düzenini ve iyi gelenekleri izlemek, doğru kamuoyu yönelimine ve değer yönelimine bağlı kalmak, sosyalist temel değerleri desteklemek ve sağlıklı bir tarz ve zevki korumak' şartı getirildi.
'Ünlülerin söylentiler yayması, yanlış veya özel bilgiler yayımlaması, hayran gruplarını birbirlerine sözlü olarak saldırmaya kışkırtması, hayranları yasadışı bağış toplama veya irrasyonel yatırımlara katılmaya teşvik etmesi' de yasak kapsamında.
Şi Cinping - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2021
DÜNYA
Çin tarihine 'Şi damgası' vuran ÇKP karar belgesi, 3. dönem devlet başkanlığının taşlarını döşedi
11 Kasım, 16:17
Açıklama, Çin sosyal ağlarını, sosyal düzensizliğe yol açabilecek içeriği kontrol ederken, aynı zamanda ifşa olan ünlülerin şüpheli yasadışı ve suç teşkil eden eylemlerini ve hayranların karıştığı grup çatışmalarını izleyip yetkililere bildirmekle yükümlü kılıyor.
Salı günkü açıklamaya koşut, Çin Gösteri Sanatları Derneği, yakın zamanda cinsel saldırıyla suçlanan Kanadalı Çinli pop yıldızı Kris Wu dahil 88 kişinin canlı yayın yapmasını yasakladı. Grup, yasaklılar listesinin 'endüstrinin öz disiplinini güçlendirmek ve yasadışı, etik olmayan sanatçıların sektöre yeniden girmesini önlemek' için tasarlandığını söyledi.
Ağustos ayında da Çin'in eğlence sektörünü düzenleyen kurum, en popüler aktrislerden Zhao Wei'nin mevcudiyetini tüm sosyal medya ve akış platformlarından kaldırmıştı. Yetkililer Zhao'nun 'silinmesiyle' ilgili neden sunmazken, devlet destekli medya 'bir yatırımcının 7.45 milyon dolarlık davası gibi yıllar boyunca süregiden çok sayıda skandal' izahatını getirmişti.
Çin'de ortadan kaybolduktan 19 gün sonra insanların içine çıkan tenis yıldızı Peng Shuai, Pekin'de Fila Alt YaşTenis Challenger Finali'nde büyük tenis toplarını imzalarken (Çin, Pekin, 21 Kasım 2021) - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2021
DÜNYA
Çin'den Peng'in ortaya çıkmasıyla tatmin olmayan Batı'ya 'kötü niyetle abartıyorsunuz' tepkisi
Dün, 21:35
ABD merkezli Business Insider haber sitesi, gelişmeyi "Çinli yetkililer sosyal düzensizliğe neden olduğu gerekçesiyle ünlülerin skandallarını ve çevrimiçi hayran gruplarını bastırırken, ÇKP'nin ülkenin büyüyen eğlence endüstrisi üzerindeki baskıyı artırdığı dönemde geldi" diye değerlendirdi.
Twitter, Facebook ve YouTube gibi küresel sosyal ağlara erişimin engellendiği Çin'de Weibo, Renren ve Youku gibi sansüre tabi yerel siteler kullanılıyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
16:24İzmir'deki Taliban protestosunda çarşaf atan kadınlar hakkında soruşturma açıldı
16:20Tarihi eserlere internetten müşteri aranıyor: Altın varaklı Kur'an 195 bin lira, İncil 1 milyon lira
16:15Rusya'da 12 yaş üstü çocuklar için koronavirüs aşısı bugün tescil edilecek
16:15Almanya, işyerlerinde ve toplu taşıma araçlarında 3G uygulamasını başlattı
16:13EGM: Halkı sokağa çağıran 271 sosyal medya hesabı için yasal işlem başlatıldı
16:11Çin'de hayran kitlesine sahip ünlülere sosyal medyada zenginlik ve şatafat sergileme yasağı
16:07Karamollaoğlu: Sayın Cumhurbaşkanı 'Ekonomik kurtuluş savaşı veriyoruz' ifadesinden vazgeçmeli
15:54İTO Başkanı Avdagiç: Hedefi faiz ve kur üzerinden hesap görmek olanlara imkan vermemeliyiz
15:49Futbolda 'Yeşil Tribün' dönemi: Plastik veya cam şişe getirene ücretsiz bilet
15:49Evinde ölen emekli öğretmenin cesedi 5 yıl sonra fark edildi
15:36Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Zayed El Nahyan'ı resmi törenle karşıladı
15:33Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İİT Genel Sekreteri Taha'yı kabul etti
15:31Putin, nazal koronavirüs aşısı yaptırdığını açıkladı
15:29Ölmek isteyen genç, yardıma gelen vatandaşın üzerine düşerek kurtuldu
15:27Arctic Monkeys biletleri dakikalar içinde tükendi, karaborsaya düştü
15:25Boji'nin evi neresi olsun?
15:25Rus turistler 2022'yi Avrupa, Türkiye ve BAE'de karşılamayı planlıyor
15:19Hamile kadının bulunduğu araca saldıran baklavacı kardeşler yeniden yargılanacak
15:13Kılıçdaroğlu: Sandığı getir, erken seçim talebi artık milletin talebidir
15:08Çıplak fotoğrafları internete sızdırılan Jennifer Lawrence: Travmam sonsuza dek sürecek