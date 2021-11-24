https://tr.sputniknews.com/20211124/cinde-hayran-kitlesine-sahip-unlulere-sosyal-medyada-zenginlik-ve-satafat-sergileme-yasagi-1051109993.html

Çin'de hayran kitlesine sahip ünlülere sosyal medyada zenginlik ve şatafat sergileme yasağı

Çin'de hayran kitlesine sahip ünlülere sosyal medyada zenginlik ve şatafat sergileme yasağı

Çin Siber Uzam İdaresi'nden yapılan açıklamada, herkes gibi 'temel sosyalist değerlere uymaları gereken' pop yıldızları gibi şöhretlerin sosyal medyada... 24.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-24T16:11+0300

2021-11-24T16:11+0300

2021-11-24T16:24+0300

dünya

çin

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oyuncu

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hayran

sosyal medya

içerik kaldırma

yasaklı içerik

paylaşım

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Çin, Batı'da sosyal medyanın körüklediği sadece görünür olanın mevcut ve yaşanmış sayılması eğiliminin tersine kürek çekiyor. Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) önde gelen isimlerinden eski Başbakan Yardımcısı Zhang Gaoli'yi cinsel saldırıyla suçladığı paylaşımının 20 dakika sonra silinmesini müteakip ortadan kaybolan tenis yıldızı Peng Shuai'nin 19 gün sonra ortaya çıkmasına rağmen Batı'nın şüphelerini dindiremeyen Pekin, bu kez şöhretler ve hayranlarını hedef almasıyla gündem oldu. Çin Siber Uzam İdaresi, ünlülerin etik olmayan içerik paylaşmalarının yasaklandığını açıkladı. Yasağa sosyal medyada zenginliklerin ve abartılı zevklerin sergilenmesi de dahil. Çin'in internet düzenleme-denetleme kurumunun açıklamasına göre, hem ünlüler hem de onların hayran kulüplerinin sosyal medya hesaplarına, 'kamu düzenini ve iyi gelenekleri izlemek, doğru kamuoyu yönelimine ve değer yönelimine bağlı kalmak, sosyalist temel değerleri desteklemek ve sağlıklı bir tarz ve zevki korumak' şartı getirildi.'Ünlülerin söylentiler yayması, yanlış veya özel bilgiler yayımlaması, hayran gruplarını birbirlerine sözlü olarak saldırmaya kışkırtması, hayranları yasadışı bağış toplama veya irrasyonel yatırımlara katılmaya teşvik etmesi' de yasak kapsamında. Açıklama, Çin sosyal ağlarını, sosyal düzensizliğe yol açabilecek içeriği kontrol ederken, aynı zamanda ifşa olan ünlülerin şüpheli yasadışı ve suç teşkil eden eylemlerini ve hayranların karıştığı grup çatışmalarını izleyip yetkililere bildirmekle yükümlü kılıyor. Salı günkü açıklamaya koşut, Çin Gösteri Sanatları Derneği, yakın zamanda cinsel saldırıyla suçlanan Kanadalı Çinli pop yıldızı Kris Wu dahil 88 kişinin canlı yayın yapmasını yasakladı. Grup, yasaklılar listesinin 'endüstrinin öz disiplinini güçlendirmek ve yasadışı, etik olmayan sanatçıların sektöre yeniden girmesini önlemek' için tasarlandığını söyledi.Ağustos ayında da Çin'in eğlence sektörünü düzenleyen kurum, en popüler aktrislerden Zhao Wei'nin mevcudiyetini tüm sosyal medya ve akış platformlarından kaldırmıştı. Yetkililer Zhao'nun 'silinmesiyle' ilgili neden sunmazken, devlet destekli medya 'bir yatırımcının 7.45 milyon dolarlık davası gibi yıllar boyunca süregiden çok sayıda skandal' izahatını getirmişti.ABD merkezli Business Insider haber sitesi, gelişmeyi "Çinli yetkililer sosyal düzensizliğe neden olduğu gerekçesiyle ünlülerin skandallarını ve çevrimiçi hayran gruplarını bastırırken, ÇKP'nin ülkenin büyüyen eğlence endüstrisi üzerindeki baskıyı artırdığı dönemde geldi" diye değerlendirdi.Twitter, Facebook ve YouTube gibi küresel sosyal ağlara erişimin engellendiği Çin'de Weibo, Renren ve Youku gibi sansüre tabi yerel siteler kullanılıyor.

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çin, pop, oyuncu, yıldız, hayran, sosyal medya, içerik kaldırma, yasaklı içerik, paylaşım