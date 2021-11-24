https://tr.sputniknews.com/20211124/cinsel-saldiriya-ugrayip-basi-tasla-ezilen-aysegulun-babasi-kizim-pilot-olacagim-diyordu-1051098417.html
Cinsel saldırıya uğrayıp başı taşla ezilen Ayşegül'ün babası: Kızım 'Pilot olacağım' diyordu
Cinsel saldırıya uğrayıp başı taşla ezilen Ayşegül'ün babası: Kızım 'Pilot olacağım' diyordu
Kocaeli'de Afganistan uyruklu A.M. tarafından öldürülen Ayşegül Aydın'ın babası Mehmet Aydın, "Kızım 'Pilot olacağım baba, göklerde uçacağım' diyordu. Şimdi... 24.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-24T12:20+0300
2021-11-24T12:20+0300
2021-11-24T12:20+0300
türkiye
kocaeli
kadına karşı şiddet
kadına şiddet
dava
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kadın cinayetleri
kadına yönelik taciz
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Kocaeli'de Afganistan uyruklu A.M. tarafından başına taş ila vurularak öldürülen Ayşegül Aydın'ın babası, kızının hayalini şu sözlerle anlattı:'Ne olursunuz, şu idam cezasını getirin'Baba Aydın, cezaların artması gerektiğini belirtti ve "Yavrumun başına gelenlerin, başka yavrularımızın başlarına gelmesin. Bilsin ki bir insan bir suç işleyeceği zaman, bilse ki canı alınacak, darağacına asılacak, kimse yapamaz. Milyonda değil, 10 milyonda bir kişi yapamaz. Yapsa da çok nadir, akli dengesi yerinde olmayan ancak yapar. Kesinlikle aklı başında, canının kıymetini bilen bir insan yapamaz. Herkesin de canı çok tatlıdır, canı tatlı olmayan hiç kimse yok. Eğer, bilseler ki bu ülkede idam var, bilseler ki bir çocuğu, bir kadını, bir insanı durduk yere öldürenlere idam cezası var, boğazına ip takılacak, sandalyeye tekme vurulacak, kimse bu işleri yapamaz. Bu Azraillerin nereden çıkacağı belli olmaz, Kadıköy'de de çıkar, Bostancı'da da çıkar, Ankara'da da çıkar, belki sizin oturduğunuz bir villanın yanı başında da çıkar. Ne olursunuz, şu idam cezasını getirin. Şu ülkede insanlar bilsin ki, 'idam cezası var' bunun şakası yok, yanlış yapmaz, kimsenin ırzına geçemez, namusuna tecavüz edemez. Sözün bittiği yer. Bundan sonrasını devletimize bırakıyorum. İnşallah, devletimiz bunları yapanın yanına kar bırakmaz" dedi.'Mevcut delillere göre iddianame hazırlanacak'Metin Aydın'ın avukatı İlknur Güngördü, iddianamenin henüz hazırlanmadığını belirterek, "Suçun mahiyetinin değişme ihtimaline binaen, savcılık kızımızın mevcut durumunu değerlendirerek iddianameyi hazırlamak istemişti. Şu an kızımız maalesef vefat ettiği için de artık mevcut duruma göre iddianame hazırlanacak. Ayşegül'ün ilk günden bu yana ifadesine başvurulamamıştı, savcılık bu nedenle de delilleri tam toplayabilmek için bekliyordu. Artık mevcut delil durumuna göre, savcılık davayı açıp iddianameyi hazırlayacak. Bundan sonraki süreçte dava zaten ağır cezada görülecek. İddianamenin kabul edilmesiyle birlikte ardından da yargılama süreci gerçekleşecek" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211122/kocaelide-cinsel-saldiriya-ugrayip-basi-tasla-ezilmisti-aysegul-aydin-yasam-mucadelesini-kaybetti-1051017388.html
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kocaeli, kadına karşı şiddet, kadına şiddet, dava, kadına yönelik şiddet, kadın cinayetleri, kadına yönelik taciz
Cinsel saldırıya uğrayıp başı taşla ezilen Ayşegül'ün babası: Kızım 'Pilot olacağım' diyordu
Kocaeli'de Afganistan uyruklu A.M. tarafından öldürülen Ayşegül Aydın'ın babası Mehmet Aydın, "Kızım 'Pilot olacağım baba, göklerde uçacağım' diyordu. Şimdi yavrum, inşallah melek olup göklerde uçar" dedi.
Kocaeli'de Afganistan uyruklu A.M. tarafından başına taş ila vurularak öldürülen Ayşegül Aydın'ın babası, kızının hayalini şu sözlerle anlattı:
"Kızım 4 ayda canını teslim etmek zorunda kaldı. 4 ay direndi ama bir şeyi kalmamış. Yavrumu toprağa verdim, ciğerimi söktüm, toprağa verdim. Bundan sonra yaşar mıyım, yaşamaz mıyım, nasıl yaşarım, nasıl ayakta dururum, bilmiyorum. Ayşegül'üm gücüyle ayakta duruyordum, yavrum bana çok büyük enerji veriyordu, çok büyük güç veriyordu. Meleğimle çok büyük hayal kuruyordu. Kızım 'Pilot olacağım baba, göklerde uçacağım' diyordu. Şimdi yavrum, inşallah melek olup göklerde uçar."
'Ne olursunuz, şu idam cezasını getirin'
Baba Aydın, cezaların artması gerektiğini belirtti ve "Yavrumun başına gelenlerin, başka yavrularımızın başlarına gelmesin. Bilsin ki bir insan bir suç işleyeceği zaman, bilse ki canı alınacak, darağacına asılacak, kimse yapamaz. Milyonda değil, 10 milyonda bir kişi yapamaz. Yapsa da çok nadir, akli dengesi yerinde olmayan ancak yapar. Kesinlikle aklı başında, canının kıymetini bilen bir insan yapamaz. Herkesin de canı çok tatlıdır, canı tatlı olmayan hiç kimse yok. Eğer, bilseler ki bu ülkede idam var, bilseler ki bir çocuğu, bir kadını, bir insanı durduk yere öldürenlere idam cezası var, boğazına ip takılacak, sandalyeye tekme vurulacak, kimse bu işleri yapamaz. Bu Azraillerin nereden çıkacağı belli olmaz, Kadıköy'de de çıkar, Bostancı'da da çıkar, Ankara'da da çıkar, belki sizin oturduğunuz bir villanın yanı başında da çıkar. Ne olursunuz, şu idam cezasını getirin. Şu ülkede insanlar bilsin ki, 'idam cezası var' bunun şakası yok, yanlış yapmaz, kimsenin ırzına geçemez, namusuna tecavüz edemez. Sözün bittiği yer. Bundan sonrasını devletimize bırakıyorum. İnşallah, devletimiz bunları yapanın yanına kar bırakmaz" dedi.
'Mevcut delillere göre iddianame hazırlanacak'
Metin Aydın'ın avukatı İlknur Güngördü, iddianamenin henüz hazırlanmadığını belirterek, "Suçun mahiyetinin değişme ihtimaline binaen, savcılık kızımızın mevcut durumunu değerlendirerek iddianameyi hazırlamak istemişti. Şu an kızımız maalesef vefat ettiği için de artık mevcut duruma göre iddianame hazırlanacak. Ayşegül'ün ilk günden bu yana ifadesine başvurulamamıştı, savcılık bu nedenle de delilleri tam toplayabilmek için bekliyordu. Artık mevcut delil durumuna göre, savcılık davayı açıp iddianameyi hazırlayacak. Bundan sonraki süreçte dava zaten ağır cezada görülecek. İddianamenin kabul edilmesiyle birlikte ardından da yargılama süreci gerçekleşecek" dedi.