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CNN: ABD Ukrayna’ya askeri danışmanlar ve Stinger sistemleri göndermek istiyor
CNN: ABD Ukrayna’ya askeri danışmanlar ve Stinger sistemleri göndermek istiyor
Batı medyasında Rusya'nın Ukrayna'nın doğusuna saldırmak için hazırlık yaptığına dair iddialar ortaya atılırken CNN televizyonu, ABD’nin Ukrayna’ya askeri... 24.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-24T01:37+0300
2021-11-24T01:37+0300
savunma
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CNN’in kendi kaynaklarına dayandırdığı habere göre Washington, Ukrayna’ya askeri danışmanlar ve yeni silah sistemlerinin gönderilmesi ile ilgili imkanları değerlendiriyor.Haberde, bu adımların iddialara göre Rusya'nın komşu devletle sınıra askeri birliklerini güçlendirmesine yanıt olduğu ifade edildi.CNN’in konuya yakın kaynaklarına göre Ukrayna’ya askeri yardım görüşmeleri, Kiev'de ‘Rusya’nın işgal hazırlıkları’ ile ilgili dile getirilen endişelerin arka fonunda gerçekleşiyor.Haberde, “Kaynaklara göre yardım paketi, Javelin tanksavar füzelerinin yanı sıra havan topları da içerebilecek. Ayrıca Stinger füzeleri gibi hava savunma sistemlerinin tedariki de görüşülüyor” denildi.CNN’e göre aynı zamanda Beyaz Saray'da, bu tür silahların gönderilmesinin Rusya tarafından gerilimi tırmandırma olarak görülebileceği şeklinde bir görüş daha dile getiriliyor. Aynı zamanda bölgeye gönderilebilecek olan askeri danışmanların ‘Ukrayna'ya gidip gitmeyecekleri meçhul’.Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki ise bu yöndeki iddialar üzerinde yorum yapmayı reddetti.Kiev ve Batılı devletler, son zamanlarda Rusya'nın Ukrayna sınırlarının yakınında ‘saldırgan eylemlerinin yoğunlaşması’ ile ilgili endişelerini dile getiriyor. Moskova ise, kendi topraklarında ve kendi takdirine bağlı olarak askeri sevkiyat yapıldığını, Rusya’nın hiç kimseyi tehdit etmediğini ve kimse için tehdit oluşturmadığını ifade ediyor.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Londra ve Washington’un ‘Rus saldırganlığı’ ve bu saldırganlığın önlenmesi için Kiev’e yardım açıklamalarının hem komik, hem de tehlikeli olduğunu belirtmişti.Kiev’in kendini ‘Rus saldırganlığının kurbanı’ yerine koymaya çalıştığına işaret eden Lavrov, bununla birlikte Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in provokasyona girişmekten de çekinmediğini ifade etmişti.
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abd, ukrayna, cnn

CNN: ABD Ukrayna’ya askeri danışmanlar ve Stinger sistemleri göndermek istiyor

01:37 24.11.2021
© AFP 2021 / Oleksander StashevskyUkrayna ordusu
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2021
© AFP 2021 / Oleksander Stashevsky
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Batı medyasında Rusya'nın Ukrayna'nın doğusuna saldırmak için hazırlık yaptığına dair iddialar ortaya atılırken CNN televizyonu, ABD’nin Ukrayna’ya askeri danışmanlar ve silah sistemleri gönderebileceğini savundu.
CNN’in kendi kaynaklarına dayandırdığı habere göre Washington, Ukrayna’ya askeri danışmanlar ve yeni silah sistemlerinin gönderilmesi ile ilgili imkanları değerlendiriyor.
Haberde, bu adımların iddialara göre Rusya'nın komşu devletle sınıra askeri birliklerini güçlendirmesine yanıt olduğu ifade edildi.
CNN’in konuya yakın kaynaklarına göre Ukrayna’ya askeri yardım görüşmeleri, Kiev'de ‘Rusya’nın işgal hazırlıkları’ ile ilgili dile getirilen endişelerin arka fonunda gerçekleşiyor.
Haberde, “Kaynaklara göre yardım paketi, Javelin tanksavar füzelerinin yanı sıra havan topları da içerebilecek. Ayrıca Stinger füzeleri gibi hava savunma sistemlerinin tedariki de görüşülüyor” denildi.
CNN’e göre aynı zamanda Beyaz Saray'da, bu tür silahların gönderilmesinin Rusya tarafından gerilimi tırmandırma olarak görülebileceği şeklinde bir görüş daha dile getiriliyor. Aynı zamanda bölgeye gönderilebilecek olan askeri danışmanların ‘Ukrayna'ya gidip gitmeyecekleri meçhul’.
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki ise bu yöndeki iddialar üzerinde yorum yapmayı reddetti.
Kiev ve Batılı devletler, son zamanlarda Rusya'nın Ukrayna sınırlarının yakınında ‘saldırgan eylemlerinin yoğunlaşması’ ile ilgili endişelerini dile getiriyor. Moskova ise, kendi topraklarında ve kendi takdirine bağlı olarak askeri sevkiyat yapıldığını, Rusya’nın hiç kimseyi tehdit etmediğini ve kimse için tehdit oluşturmadığını ifade ediyor.
Daha önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Londra ve Washington’un ‘Rus saldırganlığı’ ve bu saldırganlığın önlenmesi için Kiev’e yardım açıklamalarının hem komik, hem de tehlikeli olduğunu belirtmişti.
Kiev’in kendini ‘Rus saldırganlığının kurbanı’ yerine koymaya çalıştığına işaret eden Lavrov, bununla birlikte Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in provokasyona girişmekten de çekinmediğini ifade etmişti.
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