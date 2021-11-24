Abu Dabi Kalkınma Holdingi Yönetim Kurulu Başkanı: BAE Türkiye'ye 10 milyar dolarlık fon ayırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi.Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında doğrudan yatırımları içeren anlaşmalar imzalandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan arasında imzalanan anlaşma, Türkiye'de 3 GW'a kadar olan mevcut ve yeni yenilenebilir projelere yatırımlar da dahil olmak üzere enerji, petrokimya, teknoloji, ulaşım, altyapı, sağlık, finansal hizmetler, gıda ve tarım alanlarında Türkiye'ye doğrudan yatırım ve iş birliklerini kapsıyor.Abu Dabi Kalkınma Holdingi Yönetim Kurulu Başkanı Mohamed Hasan Al Suwaidi de görüşme sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'ye yatırım yapmak üzere, 10 milyar dolarlık bir fon ayırmıştır"
Abu Dabi Kalkınma Holdingi Yönetim Kurulu Başkanı Mohamed Hasan Al Suwaidi, "Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'ye yatırım yapmak üzere, 10 milyar dolarlık bir fon ayırmıştır" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi.
Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında doğrudan yatırımları içeren anlaşmalar imzalandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan arasında imzalanan anlaşma, Türkiye'de 3 GW'a kadar olan mevcut ve yeni yenilenebilir projelere yatırımlar da dahil olmak üzere enerji, petrokimya, teknoloji, ulaşım, altyapı, sağlık, finansal hizmetler, gıda ve tarım alanlarında Türkiye'ye doğrudan yatırım ve iş birliklerini kapsıyor.
Abu Dabi Kalkınma Holdingi Yönetim Kurulu Başkanı Mohamed Hasan Al Suwaidi de görüşme sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'ye yatırım yapmak üzere, 10 milyar dolarlık bir fon ayırmıştır"