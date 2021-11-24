https://tr.sputniknews.com/20211124/cumhurbaskani-erdogan-abu-dabi-veliaht-prensi-zayed-el-nahyani-resmi-torenle-karsiliyor-1051108691.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Zayed El Nahyan'ı resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Zayed El Nahyan'ı resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan'ı resmi törenle karşıladı. 24.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-24T15:36+0300

2021-11-24T15:36+0300

2021-11-24T16:24+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

türkiye

yatırım

prens muhammed bin zayid el nahyan

birleşik arap emirlikleri (bae)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/18/1051110977_0:0:3105:1748_1920x0_80_0_0_0f82a8345555d917ed9bd4e5f5acaa0d.jpg

Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye resmi ziyarette bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan'ı resmi törenle karşıladı.AA: BAE'den Türkiye'ye doğrudan yatırımlar artacakAnadolu Ajansı'nın (AA) aktardığına göre, ziyaret kapsamında iki ülke arasında ticaret, enerji ve çevre alanlarında iş birliğini geliştirecek mutabakat muhtıralarının yanı sıra Türkiye'ye doğrudan yatırımları kapsayan anlaşmalar imzalanacak.Söz konusu yatırım anlaşmaları, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) devlet yatırım fonu olan Abu Dabi Kalkınma Holdingi (ADQ) ile Türkiye Varlık Fonu ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nce imza altına alınacak.ADQ ile Türkiye Varlık Fonu arasında ilk olarak stratejik iş birliğine yönelik bir mutabakat muhtırası imza altına alınacak.ADQ ile Türkiye Varlık Fonu ayrıca Türkiye'deki teknoloji firmalarına yatırım yapmak üzere teknoloji odaklı bir girişim fonunun kurulmasına yönelik bir mutabakat muhtırasını da imzalayacak.Abu Dabi Liman Şirketi ile imzalanacak bir diğer iş birliği anlaşması da liman ve lojistik yatırımlarına ilişkin olacak.Abu Dabi Menkul Kıymetler Borsası ile Borsa İstanbul arasında da iki ülke borsaları arasında iş birliğine yönelik bir mutabakat muhtırası imzalanacak.ADQ, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile de stratejik iş birliği anlaşması imzalayacak.Söz konusu anlaşma, Türkiye'de 3 GW'a kadar olan mevcut ve yeni yenilenebilir projelere yatırımlar da dahil olmak üzere enerji, petrokimya, teknoloji, ulaşım, altyapı, sağlık, finansal hizmetler, gıda ve tarım alanlarında Türkiye'ye doğrudan yatırım ve iş birliklerini kapsayacak.Sağlık alanında iş birliğiADQ'nun Kalyon Holding'le enerji, altyapı ve ulaştırma alanlarında, CCN Group'la da sağlık alanında iş birliği anlaşması imzalayacağı öğrenildi.Birleşik Arap Emirlikleri Endüstri ve İleri Teknoloji Bakanı Sultan el Cabir, bu ziyaretin temel amacının ticareti ve iş ortaklığını artırarak, sürdürülebilir ve başarılı yatırımlar yoluyla ekonomik değerler oluşturmak olduğunu belirtmişti.Sultan el Cabir, Türkiye ile enerji, sağlık, tarım, lojistik, nakliye, endüstri, altyapı, finans, turizm konularının yanı sıra iklim değişikliği, enerji, su ve gıda güvenliği konularında iş birliğini ilerletmek istediklerini vurgulayarak, daha fazla yatırım ve iş birliği için yeni hedefler belirlemeye hazır olduklarını ifade etmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211124/bae-prensi-muhammed-bin-zayid-turkiyeye-geliyor-1051091383.html

türkiye

birleşik arap emirlikleri (bae)

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

recep tayyip erdoğan, türkiye, yatırım, prens muhammed bin zayid el nahyan, birleşik arap emirlikleri (bae)