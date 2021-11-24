https://tr.sputniknews.com/20211124/cumhurbaskani-erdogan-abu-dabi-veliaht-prensi-zayed-el-nahyani-resmi-torenle-karsiliyor-1051108691.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Zayed El Nahyan'ı resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Zayed El Nahyan'ı resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan'ı resmi törenle karşıladı. 24.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-24T15:36+0300
2021-11-24T15:36+0300
2021-11-24T16:24+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
türkiye
yatırım
prens muhammed bin zayid el nahyan
birleşik arap emirlikleri (bae)
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Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye resmi ziyarette bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan'ı resmi törenle karşıladı.AA: BAE'den Türkiye'ye doğrudan yatırımlar artacakAnadolu Ajansı'nın (AA) aktardığına göre, ziyaret kapsamında iki ülke arasında ticaret, enerji ve çevre alanlarında iş birliğini geliştirecek mutabakat muhtıralarının yanı sıra Türkiye'ye doğrudan yatırımları kapsayan anlaşmalar imzalanacak.Söz konusu yatırım anlaşmaları, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) devlet yatırım fonu olan Abu Dabi Kalkınma Holdingi (ADQ) ile Türkiye Varlık Fonu ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nce imza altına alınacak.ADQ ile Türkiye Varlık Fonu arasında ilk olarak stratejik iş birliğine yönelik bir mutabakat muhtırası imza altına alınacak.ADQ ile Türkiye Varlık Fonu ayrıca Türkiye'deki teknoloji firmalarına yatırım yapmak üzere teknoloji odaklı bir girişim fonunun kurulmasına yönelik bir mutabakat muhtırasını da imzalayacak.Abu Dabi Liman Şirketi ile imzalanacak bir diğer iş birliği anlaşması da liman ve lojistik yatırımlarına ilişkin olacak.Abu Dabi Menkul Kıymetler Borsası ile Borsa İstanbul arasında da iki ülke borsaları arasında iş birliğine yönelik bir mutabakat muhtırası imzalanacak.ADQ, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile de stratejik iş birliği anlaşması imzalayacak.Söz konusu anlaşma, Türkiye'de 3 GW'a kadar olan mevcut ve yeni yenilenebilir projelere yatırımlar da dahil olmak üzere enerji, petrokimya, teknoloji, ulaşım, altyapı, sağlık, finansal hizmetler, gıda ve tarım alanlarında Türkiye'ye doğrudan yatırım ve iş birliklerini kapsayacak.Sağlık alanında iş birliğiADQ'nun Kalyon Holding'le enerji, altyapı ve ulaştırma alanlarında, CCN Group'la da sağlık alanında iş birliği anlaşması imzalayacağı öğrenildi.Birleşik Arap Emirlikleri Endüstri ve İleri Teknoloji Bakanı Sultan el Cabir, bu ziyaretin temel amacının ticareti ve iş ortaklığını artırarak, sürdürülebilir ve başarılı yatırımlar yoluyla ekonomik değerler oluşturmak olduğunu belirtmişti.Sultan el Cabir, Türkiye ile enerji, sağlık, tarım, lojistik, nakliye, endüstri, altyapı, finans, turizm konularının yanı sıra iklim değişikliği, enerji, su ve gıda güvenliği konularında iş birliğini ilerletmek istediklerini vurgulayarak, daha fazla yatırım ve iş birliği için yeni hedefler belirlemeye hazır olduklarını ifade etmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211124/bae-prensi-muhammed-bin-zayid-turkiyeye-geliyor-1051091383.html
türkiye
birleşik arap emirlikleri (bae)
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recep tayyip erdoğan, türkiye, yatırım, prens muhammed bin zayid el nahyan, birleşik arap emirlikleri (bae)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Zayed El Nahyan'ı resmi törenle karşıladı
15:36 24.11.2021 (güncellendi: 16:24 24.11.2021)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan'ı resmi törenle karşıladı.
Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye resmi ziyarette bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan'ı resmi törenle karşıladı.
AA: BAE'den Türkiye'ye doğrudan yatırımlar artacak
Anadolu Ajansı'nın (AA) aktardığına göre, ziyaret kapsamında iki ülke arasında ticaret, enerji ve çevre alanlarında iş birliğini geliştirecek mutabakat muhtıralarının yanı sıra Türkiye'ye doğrudan yatırımları kapsayan anlaşmalar imzalanacak.
Söz konusu yatırım anlaşmaları, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) devlet yatırım fonu olan Abu Dabi Kalkınma Holdingi (ADQ) ile Türkiye Varlık Fonu ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nce imza altına alınacak.
ADQ ile Türkiye Varlık Fonu arasında ilk olarak stratejik iş birliğine yönelik bir mutabakat muhtırası imza altına alınacak.
ADQ ile Türkiye Varlık Fonu ayrıca Türkiye'deki teknoloji firmalarına yatırım yapmak üzere teknoloji odaklı bir girişim fonunun kurulmasına yönelik bir mutabakat muhtırasını da imzalayacak.
Abu Dabi Liman Şirketi ile imzalanacak bir diğer iş birliği anlaşması da liman ve lojistik yatırımlarına ilişkin olacak.
Abu Dabi Menkul Kıymetler Borsası ile Borsa İstanbul arasında da iki ülke borsaları arasında iş birliğine yönelik bir mutabakat muhtırası imzalanacak.
ADQ, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile de stratejik iş birliği anlaşması imzalayacak.
Söz konusu anlaşma, Türkiye'de 3 GW'a kadar olan mevcut ve yeni yenilenebilir projelere yatırımlar da dahil olmak üzere enerji, petrokimya, teknoloji, ulaşım, altyapı, sağlık, finansal hizmetler, gıda ve tarım alanlarında Türkiye'ye doğrudan yatırım ve iş birliklerini kapsayacak.
Sağlık alanında iş birliği
ADQ'nun Kalyon Holding'le enerji, altyapı ve ulaştırma alanlarında, CCN Group'la da sağlık alanında iş birliği anlaşması imzalayacağı öğrenildi.
Birleşik Arap Emirlikleri Endüstri ve İleri Teknoloji Bakanı Sultan el Cabir, bu ziyaretin temel amacının ticareti ve iş ortaklığını artırarak, sürdürülebilir ve başarılı yatırımlar yoluyla ekonomik değerler oluşturmak olduğunu belirtmişti.
Sultan el Cabir, Türkiye ile enerji, sağlık, tarım, lojistik, nakliye, endüstri, altyapı, finans, turizm konularının yanı sıra iklim değişikliği, enerji, su ve gıda güvenliği konularında iş birliğini ilerletmek istediklerini vurgulayarak, daha fazla yatırım ve iş birliği için yeni hedefler belirlemeye hazır olduklarını ifade etmişti.