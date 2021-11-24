https://tr.sputniknews.com/20211124/cumhurbaskani-erdoganin-basdanismani-oktay-saral-hepinizin-cani-cehenneme-muptezeller-1051101273.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Saral: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Saral: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanı Oktay Saral'dan muhalefete sert sözler geldi. Saral, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hepinizin canı... 24.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-24T13:18+0300
2021-11-24T13:18+0300
2021-11-24T13:57+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
oktay saral
akp
açıklama
döviz
muhalefet
artış
döviz kurları
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Erdoğan’ın başdanışmanlarından Oktay Saral, yurttaşların artan döviz kuruna ve ekonomik tabloya tepki gösteren muhalefeti ağır sözlerle hedef aldı.Saral, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Hepinizin canı cehenneme!”, “Müptezeller” dedi.Saral'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "Bilumum muhalefet; Hepinizin canı cehenneme..! Siz asla ve kat'a bu ülkeye ait değilsiniz ve olamazsınız. Bu kadar mı ülkesinin bekasına kastedilir..! Siz hükümete değil ülkeye muhalefet ediyorsunuz, yazıklar olsun..! Siz mi ülkeyi yönetmeyi talipsiniz... Hadiyin ordan müptezeller..!"
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recep tayyip erdoğan, oktay saral, akp, açıklama, döviz, muhalefet, artış, döviz kurları, twitter
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Saral: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller
13:18 24.11.2021 (güncellendi: 13:57 24.11.2021)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanı Oktay Saral'dan muhalefete sert sözler geldi. Saral, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hepinizin canı cehenneme", "Müptezeller" gibi ifadelere yer verdi.
Erdoğan’ın başdanışmanlarından Oktay Saral, yurttaşların artan döviz kuruna ve ekonomik tabloya tepki gösteren muhalefeti ağır sözlerle hedef aldı.
Saral, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Hepinizin canı cehenneme!”, “Müptezeller” dedi.
Saral'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "Bilumum muhalefet; Hepinizin canı cehenneme..! Siz asla ve kat'a bu ülkeye ait değilsiniz ve olamazsınız. Bu kadar mı ülkesinin bekasına kastedilir..! Siz hükümete değil ülkeye muhalefet ediyorsunuz, yazıklar olsun..! Siz mi ülkeyi yönetmeyi talipsiniz... Hadiyin ordan müptezeller..!"