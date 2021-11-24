Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211124/cumhurbaskani-erdoganin-basdanismani-oktay-saral-hepinizin-cani-cehenneme-muptezeller-1051101273.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Saral: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Saral: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanı Oktay Saral'dan muhalefete sert sözler geldi. Saral, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hepinizin canı... 24.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-24T13:18+0300
2021-11-24T13:57+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
oktay saral
akp
açıklama
döviz
muhalefet
artış
döviz kurları
twitter
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102781/19/1027811906_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_24e3cd305753f332f7755f8be31d2fd4.jpg
Erdoğan’ın başdanışmanlarından Oktay Saral, yurttaşların artan döviz kuruna ve ekonomik tabloya tepki gösteren muhalefeti ağır sözlerle hedef aldı.Saral, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Hepinizin canı cehenneme!”, “Müptezeller” dedi.Saral'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "Bilumum muhalefet; Hepinizin canı cehenneme..! Siz asla ve kat'a bu ülkeye ait değilsiniz ve olamazsınız. Bu kadar mı ülkesinin bekasına kastedilir..! Siz hükümete değil ülkeye muhalefet ediyorsunuz, yazıklar olsun..! Siz mi ülkeyi yönetmeyi talipsiniz... Hadiyin ordan müptezeller..!"
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102781/19/1027811906_124:0:977:640_1920x0_80_0_0_2913588cfce1eb23f955f007c4462e4f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, oktay saral, akp, açıklama, döviz, muhalefet, artış, döviz kurları, twitter

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Saral: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller

13:18 24.11.2021 (güncellendi: 13:57 24.11.2021)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başdanışmanı Oktay Saral
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başdanışmanı Oktay Saral - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2021
© AA
Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanı Oktay Saral'dan muhalefete sert sözler geldi. Saral, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hepinizin canı cehenneme", "Müptezeller" gibi ifadelere yer verdi.
Erdoğan’ın başdanışmanlarından Oktay Saral, yurttaşların artan döviz kuruna ve ekonomik tabloya tepki gösteren muhalefeti ağır sözlerle hedef aldı.
Saral, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,Hepinizin canı cehenneme!, Müptezeller dedi.
Saral'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "Bilumum muhalefet; Hepinizin canı cehenneme..! Siz asla ve kat'a bu ülkeye ait değilsiniz ve olamazsınız. Bu kadar mı ülkesinin bekasına kastedilir..! Siz hükümete değil ülkeye muhalefet ediyorsunuz, yazıklar olsun..! Siz mi ülkeyi yönetmeyi talipsiniz... Hadiyin ordan müptezeller..!"
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
14:48Gavrilov: ABD, Rusya ile Avrupa'yı 'minik bir savaşla' ayırmayı amaçlıyor
14:46Eşinin ilişkisini öğrenip cinayet işleyen sanık: Babam da annemi baltayla öldürmüştü
14:45İHD: Doğu ve Güneydoğu’da, 10 ayda 30 kadın öldürüldü, 19 kadın intihar etti
14:34Yargıtay'dan emsal karar: 'İsteyen işçi, iş arama izninin ücretini alabilir'
14:25TMO'dan un fiyatı açıklaması: 'Endişeye gerek yok'
14:23Dubai'de dünyanın ilk ve en yüksek 'sonsuzluk havuzu' açıldı
14:1717 ecza deposu ve 144 eczanenin stoklarında uyumsuzluk tespit edildi
14:15İstanbul'da 20 bin şişe sahte şampuan ele geçirildi
14:11İstanbul'da 15 bin nüfuslu sitenin doğalgazı kesildi
14:10Kumpas kurulan Boji'nin talipleri var: Demet Akalın, İlker Ayrık, Matematik Köyü
14:10Beyaz eşya satışları ekimde yıllık yüzde 13 düştü
14:09Prof. Dr. Saltoğlu: Kur değersizleştirmede enflasyonla nasıl mücadele edeceksiniz?
14:08Merkel'in eşi, düşük aşılama oranlarından 'Almanların tembelliğini' sorumlu tuttu
14:03Profilo Holding'den iflasına neden olan eski avukatı hakkında suç duyurusu
13:56Habertürk yazarı Yılman: Sokak şu anda çok tehlikeli
13:52Vatan Partisi'nden 'Dolar yasaklansın' teklifi
13:50DTİK komitesi: Türk şirketler Rusya'nın yabancı yatırımcıya teşviki konusunda çok bilgi sahibi değil
13:45Bakan Akar, askeri öğretmenlerle bir araya geldi
13:33Microsoft'tan Xbox için 20. yıla özel metaverse müzesi
13:31Eski İçişleri Bakanı Güneş için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi