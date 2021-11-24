https://tr.sputniknews.com/20211124/cumhurbaskani-erdoganin-basdanismani-oktay-saral-hepinizin-cani-cehenneme-muptezeller-1051101273.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Saral: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Saral: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanı Oktay Saral'dan muhalefete sert sözler geldi. Saral, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hepinizin canı... 24.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-24T13:18+0300

2021-11-24T13:18+0300

2021-11-24T13:57+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

oktay saral

akp

açıklama

döviz

muhalefet

artış

döviz kurları

twitter

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102781/19/1027811906_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_24e3cd305753f332f7755f8be31d2fd4.jpg

Erdoğan’ın başdanışmanlarından Oktay Saral, yurttaşların artan döviz kuruna ve ekonomik tabloya tepki gösteren muhalefeti ağır sözlerle hedef aldı.Saral, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Hepinizin canı cehenneme!”, “Müptezeller” dedi.Saral'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "Bilumum muhalefet; Hepinizin canı cehenneme..! Siz asla ve kat'a bu ülkeye ait değilsiniz ve olamazsınız. Bu kadar mı ülkesinin bekasına kastedilir..! Siz hükümete değil ülkeye muhalefet ediyorsunuz, yazıklar olsun..! Siz mi ülkeyi yönetmeyi talipsiniz... Hadiyin ordan müptezeller..!"

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

recep tayyip erdoğan, oktay saral, akp, açıklama, döviz, muhalefet, artış, döviz kurları, twitter