https://tr.sputniknews.com/20211124/davutoglu-bu-is-sokakta-degil-sandikta-cozulur-1051086699.html
Davutoğlu: Bu iş sokakta değil, sandıkta çözülür
Davutoğlu: Bu iş sokakta değil, sandıkta çözülür
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, artan döviz kuruna tepki göstermek için Ankara ve İstanbul başta olmak üzere bazı illerde sokağa çıkanlara... 24.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-24T01:04+0300
2021-11-24T01:04+0300
2021-11-24T01:11+0300
türkiye
ahmet davutoğlu
döviz
gelecek partisi
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Ankara, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Eskişehir'de vatandaşlar, döviz kurunun gün boyu artış göstermesini ve hükümetin ekonomi politikalarını sokağa çıkarak protesto etti.Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, protestolara ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı:Bu iş sokakta değil, sandıkta çözülür! Sizi sokağa çağıranlara kulak asmayın, tuzağa düşmeyin! Seçimle gelen, seçimle gidecektir. Gelin yanımızda yer alın. Sandıkta bu beceriksiz iktidarı hep birlikte gönderelim. Geleceğe Güvenle yürüyelim.
https://tr.sputniknews.com/20211123/kilicdaroglu-ve-davutoglundan-ortak-aciklama-1051076200.html
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ahmet davutoğlu, döviz, gelecek partisi
Davutoğlu: Bu iş sokakta değil, sandıkta çözülür
01:04 24.11.2021 (güncellendi: 01:11 24.11.2021)
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, artan döviz kuruna tepki göstermek için Ankara ve İstanbul başta olmak üzere bazı illerde sokağa çıkanlara seslenerek, "Bu iş sokakta değil, sandıkta çözülür" dedi.
Ankara, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Eskişehir'de vatandaşlar, döviz kurunun gün boyu artış göstermesini ve hükümetin ekonomi politikalarını sokağa çıkarak protesto etti.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, protestolara ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı:
Bu iş sokakta değil, sandıkta çözülür! Sizi sokağa çağıranlara kulak asmayın, tuzağa düşmeyin! Seçimle gelen, seçimle gidecektir. Gelin yanımızda yer alın. Sandıkta bu beceriksiz iktidarı hep birlikte gönderelim. Geleceğe Güvenle yürüyelim.