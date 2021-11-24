https://tr.sputniknews.com/20211124/davutoglu-bu-is-sokakta-degil-sandikta-cozulur-1051086699.html

Davutoğlu: Bu iş sokakta değil, sandıkta çözülür

Davutoğlu: Bu iş sokakta değil, sandıkta çözülür

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, artan döviz kuruna tepki göstermek için Ankara ve İstanbul başta olmak üzere bazı illerde sokağa çıkanlara... 24.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-24T01:04+0300

2021-11-24T01:04+0300

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türkiye

ahmet davutoğlu

döviz

gelecek partisi

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Ankara, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Eskişehir'de vatandaşlar, döviz kurunun gün boyu artış göstermesini ve hükümetin ekonomi politikalarını sokağa çıkarak protesto etti.Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, protestolara ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı:Bu iş sokakta değil, sandıkta çözülür! Sizi sokağa çağıranlara kulak asmayın, tuzağa düşmeyin! Seçimle gelen, seçimle gidecektir. Gelin yanımızda yer alın. Sandıkta bu beceriksiz iktidarı hep birlikte gönderelim. Geleceğe Güvenle yürüyelim.

https://tr.sputniknews.com/20211123/kilicdaroglu-ve-davutoglundan-ortak-aciklama-1051076200.html

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ahmet davutoğlu, döviz, gelecek partisi