Direksiyon sınavına kendi sürdüğü araçla gitti: 'Yetişebilmek için yaptım'

Almanya'da Köln şehri yakınlarındaki Bergheim'da yaşanan bir olayda bir sürücü adayının, ehliyet almak için gireceği direksiyon sınavına kendi sürdüğü arabayla gitmesi haberlere konu oldu. 37 yaşındaki adam sınav merkezine kendi arabasıyla gelince gözetmen duruma müdahale etti ve durumu polise bildirdi. Sürücü adayı, polise verdiği ifadede sınava zamanında yetişmek için bunu yaptığını söylese de bu sözleri kendisini kurtarmaya yetmedi. Sınavı iptal edilen adam ve sürdüğü aracın sahibi hakkında da soruşturma başlatıldı.
Almanya'da bir sürücü adayı, ehliyet alacağım derken yaptığı ironik hata yüzünden elindekinden de oldu.
Almanya'da Köln şehri yakınlarındaki Bergheim'da yaşanan bir olayda bir sürücü adayının, ehliyet almak için gireceği direksiyon sınavına kendi sürdüğü arabayla gitmesi haberlere konu oldu.
37 yaşındaki adam sınav merkezine kendi arabasıyla gelince gözetmen duruma müdahale etti ve durumu polise bildirdi. Sürücü adayı, polise verdiği ifadede sınava zamanında yetişmek için bunu yaptığını söylese de bu sözleri kendisini kurtarmaya yetmedi.
Sınavı iptal edilen adam ve sürdüğü aracın sahibi hakkında da soruşturma başlatıldı.
A German man has had his driving test cancelled after driving himself to the test centre just to arrive on time. https://t.co/vA1vvGy6YP