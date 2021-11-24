https://tr.sputniknews.com/20211124/direksiyon-sinavina-kendi-surdugu-aracla-gitti-yetisebilmek-icin-yaptim-1051093293.html

Direksiyon sınavına kendi sürdüğü araçla gitti: 'Yetişebilmek için yaptım'

Direksiyon sınavına kendi sürdüğü araçla gitti: 'Yetişebilmek için yaptım'

Almanya'da bir sürücü adayı, ehliyet alacağım derken yaptığı ironik hata yüzünden elindekinden de oldu. 24.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-24T09:39+0300

2021-11-24T09:39+0300

2021-11-24T09:39+0300

yaşam

almanya

ehliyet

sürücü kursu sınavı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/18/1051093351_0:0:3195:1797_1920x0_80_0_0_cb9e07b43fa3c140dbcbdb6467870cff.jpg

Almanya'da Köln şehri yakınlarındaki Bergheim'da yaşanan bir olayda bir sürücü adayının, ehliyet almak için gireceği direksiyon sınavına kendi sürdüğü arabayla gitmesi haberlere konu oldu. 37 yaşındaki adam sınav merkezine kendi arabasıyla gelince gözetmen duruma müdahale etti ve durumu polise bildirdi. Sürücü adayı, polise verdiği ifadede sınava zamanında yetişmek için bunu yaptığını söylese de bu sözleri kendisini kurtarmaya yetmedi. Sınavı iptal edilen adam ve sürdüğü aracın sahibi hakkında da soruşturma başlatıldı.

almanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

almanya, ehliyet, sürücü kursu sınavı