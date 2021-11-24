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Direksiyon sınavına kendi sürdüğü araçla gitti: 'Yetişebilmek için yaptım'
Direksiyon sınavına kendi sürdüğü araçla gitti: 'Yetişebilmek için yaptım'
Almanya'da bir sürücü adayı, ehliyet alacağım derken yaptığı ironik hata yüzünden elindekinden de oldu. 24.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-24T09:39+0300
2021-11-24T09:39+0300
yaşam
almanya
ehliyet
sürücü kursu sınavı
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Almanya'da Köln şehri yakınlarındaki Bergheim'da yaşanan bir olayda bir sürücü adayının, ehliyet almak için gireceği direksiyon sınavına kendi sürdüğü arabayla gitmesi haberlere konu oldu. 37 yaşındaki adam sınav merkezine kendi arabasıyla gelince gözetmen duruma müdahale etti ve durumu polise bildirdi. Sürücü adayı, polise verdiği ifadede sınava zamanında yetişmek için bunu yaptığını söylese de bu sözleri kendisini kurtarmaya yetmedi. Sınavı iptal edilen adam ve sürdüğü aracın sahibi hakkında da soruşturma başlatıldı.
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almanya, ehliyet, sürücü kursu sınavı

Direksiyon sınavına kendi sürdüğü araçla gitti: 'Yetişebilmek için yaptım'

09:39 24.11.2021
© AP Photo / Michael SohnAlmanya- Araç- Trafik
Almanya- Araç- Trafik - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2021
© AP Photo / Michael Sohn
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Almanya'da bir sürücü adayı, ehliyet alacağım derken yaptığı ironik hata yüzünden elindekinden de oldu.
Almanya'da Köln şehri yakınlarındaki Bergheim'da yaşanan bir olayda bir sürücü adayının, ehliyet almak için gireceği direksiyon sınavına kendi sürdüğü arabayla gitmesi haberlere konu oldu.
37 yaşındaki adam sınav merkezine kendi arabasıyla gelince gözetmen duruma müdahale etti ve durumu polise bildirdi. Sürücü adayı, polise verdiği ifadede sınava zamanında yetişmek için bunu yaptığını söylese de bu sözleri kendisini kurtarmaya yetmedi.
Sınavı iptal edilen adam ve sürdüğü aracın sahibi hakkında da soruşturma başlatıldı.
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