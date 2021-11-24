Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211124/disisleri-bakani-cavusoglu-aralik-ayinda-abu-dabiye-bir-ziyaret-gerceklestirecek-1051114218.html
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, aralık ayında Abu Dabi'ye bir ziyaret gerçekleştirecek
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, aralık ayında Abu Dabi'ye bir ziyaret gerçekleştirecek
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, aralık ayında Abu Dabi'ye bir ziyaret gerçekleştirecek. 24.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-24T18:02+0300
2021-11-24T18:44+0300
mevlüt çavuşoğlu
abu dabi
son dakika
türkiye
ziyaret
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/08/1044920408_0:0:2001:1125_1920x0_80_0_0_f9aca005be8fcdeb56522789292b2b4a.jpg
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, aralıkta Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'ye bir ziyaret gerçekleştirecek.Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki anlaşma imza töreninde, gazetecilere açıklama yaptı.İki ülke arasında çok verimli bir görüşme gerçekleştirildiğini belirten Çavuşoğlu, aralıkta Abu Dabi'yi ziyaret edeceğini söyledi.
abu dabi
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/08/1044920408_115:0:1870:1316_1920x0_80_0_0_51c127261deb91f10827773160786cce.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mevlüt çavuşoğlu, abu dabi, son dakika, ziyaret

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, aralık ayında Abu Dabi'ye bir ziyaret gerçekleştirecek

18:02 24.11.2021 (güncellendi: 18:44 24.11.2021)
© AADışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2021
© AA
Abone ol
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, aralık ayında Abu Dabi'ye bir ziyaret gerçekleştirecek.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, aralıkta Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'ye bir ziyaret gerçekleştirecek.
Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki anlaşma imza töreninde, gazetecilere açıklama yaptı.
İki ülke arasında çok verimli bir görüşme gerçekleştirildiğini belirten Çavuşoğlu, aralıkta Abu Dabi'yi ziyaret edeceğini söyledi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
19:19Tunceli'de toplantı ve gösteri yürüyüşleri iki hafta yasaklandı
18:58Kılıçdaroğlu: Milletimizin sesini dinlemek üzere, 'Haydi Meydana' diyorum, ilk mitingimiz Mersin'de
18:54Abu Dabi Kalkınma Holdingi Yönetim Kurulu Başkanı: BAE Türkiye'ye 10 milyar dolarlık fon ayırdı
18:53RDIF: San Marino'da Sputnik V’nin etkinliği, aşılamadan 6-8 ay sonraki dönemde yüzde 80
18:48Belçika ile İsrail arasında 'etiket krizi' çıktı
18:40ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 52 yılın en düşük seviyesinde
18:37Aliyev, Rusya Başbakan Yardımcısı Overçuk'la Rus şirketlerin Dağlık Karabağ'daki işlerini konuştu
18:31Süper Lig kulüplerinden hakemlerle ilgili konuşmama kararı
18:22Bakan Çavuşoğlu, Sudan Başbakanı Hamduk ile görüştü
18:21Rusya’daki 11 hastanenin doktorlarından aşı karşıtlarına açık mektup
18:11İSKİ Genel Müdürü açıkladı: Bitirilemeyen Melen Barajı’nın yaratığı zarar 460 milyon TL
18:10AK Partili Etyemez: Ülkede yokluk yok, her şeyde bolluk ortada
18:02Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, aralık ayında Abu Dabi'ye bir ziyaret gerçekleştirecek
17:57Hakimler ve Savcılar Kurulu'ndan istifa eden Hamit Kocabey'in yerine Havvanur Yurtsever seçildi
17:49Benzin, otogaz ve motorin zam haberlerinin ardından benzinliklerde yine kuyruklar oluştu
17:45Türkiye ile BAE arasında doğrudan yatırımları içeren 10 anlaşma imzalandı
17:44Lübnan’dan Rus şirketlere Beyrut Limanı’nın restorasyonuna katılma daveti
17:24Sputnik V nazal koronavirüs aşısı 2022’de uluslararası pazarlarda erişilebilir olacak
17:12Almanya'da 'trafik lambası' hükümeti açıklandı: Yeni başbakan SPD'li Olaf Scholz
17:11Spotify ve Netflix anlaştı: Popüler dizi ve filmlerin müziklerine tek kanaldan erişmek mümkün