https://tr.sputniknews.com/20211124/disisleri-bakani-cavusoglu-aralik-ayinda-abu-dabiye-bir-ziyaret-gerceklestirecek-1051114218.html

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, aralık ayında Abu Dabi'ye bir ziyaret gerçekleştirecek

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, aralık ayında Abu Dabi'ye bir ziyaret gerçekleştirecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, aralık ayında Abu Dabi'ye bir ziyaret gerçekleştirecek. 24.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-24T18:02+0300

2021-11-24T18:02+0300

2021-11-24T18:44+0300

mevlüt çavuşoğlu

abu dabi

son dakika

türkiye

ziyaret

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/08/1044920408_0:0:2001:1125_1920x0_80_0_0_f9aca005be8fcdeb56522789292b2b4a.jpg

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, aralıkta Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'ye bir ziyaret gerçekleştirecek.Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki anlaşma imza töreninde, gazetecilere açıklama yaptı.İki ülke arasında çok verimli bir görüşme gerçekleştirildiğini belirten Çavuşoğlu, aralıkta Abu Dabi'yi ziyaret edeceğini söyledi.

abu dabi

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mevlüt çavuşoğlu, abu dabi, son dakika, ziyaret