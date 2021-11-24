https://tr.sputniknews.com/20211124/dolar-13-tlnin-uzerinde-euro-15e-yaklasti-1051093150.html

Dolar 13 TL'nin üzerinde, Euro 15'e yaklaştı

Dolar 13 TL'nin üzerinde, Euro 15'e yaklaştı

Saat 09.00 itibarıyla dolar/TL 13,14’den işlem görürken, euro/TL ise 14,78’den işlem görüyor. 24.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-24T09:32+0300

2021-11-24T09:32+0300

2021-11-24T09:32+0300

ekonomi

euro

dolar

dolar/tl

euro/tl

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Dün 13.40'ı aşarak tarihi zirvesini yenileyen dolar, bugüne ise 13 lira bandının üzerinde yer alıyor.Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 13,1345 liradan alınırken, 13,1423 liradan satılıyor.Euro/TL ise aynı dakikalarda 14,7308 lira alış fiyatı, 14,8303 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.İngiliz Sterlini ise 17,4408 lira alış fiyatı, 17,5284 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, dünkü kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Bu politika ile biz ne yaptığımızı, ne için yaptığımızı, nasıl yaptığımızı hangi risklerle karşı karşıya bulunduğumuzu, sonunda ne elde edeceğimizi gayet iyi biliyoruz" derken, süreci "ekonomik kurtuluş savaşı" olarak niteledi.Cumhurbaşkanı, faizlerin düşük tutulmasını memnuniyet verici olarak niteleyerek, TL'deki değer kaybı nedeniyle meydana gelen fiyat artışlarının yatırımları doğrudan etkilemeyeceğini söyledi.

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2021

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