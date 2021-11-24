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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211124/dolar-13-tlnin-uzerinde-euro-15e-yaklasti-1051093150.html
Dolar 13 TL'nin üzerinde, Euro 15'e yaklaştı
Dolar 13 TL'nin üzerinde, Euro 15'e yaklaştı
Saat 09.00 itibarıyla dolar/TL 13,14’den işlem görürken, euro/TL ise 14,78’den işlem görüyor. 24.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-24T09:32+0300
2021-11-24T09:32+0300
ekonomi
euro
dolar
dolar/tl
euro/tl
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Dün 13.40'ı aşarak tarihi zirvesini yenileyen dolar, bugüne ise 13 lira bandının üzerinde yer alıyor.Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 13,1345 liradan alınırken, 13,1423 liradan satılıyor.Euro/TL ise aynı dakikalarda 14,7308 lira alış fiyatı, 14,8303 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.İngiliz Sterlini ise 17,4408 lira alış fiyatı, 17,5284 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, dünkü kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Bu politika ile biz ne yaptığımızı, ne için yaptığımızı, nasıl yaptığımızı hangi risklerle karşı karşıya bulunduğumuzu, sonunda ne elde edeceğimizi gayet iyi biliyoruz" derken, süreci "ekonomik kurtuluş savaşı" olarak niteledi.Cumhurbaşkanı, faizlerin düşük tutulmasını memnuniyet verici olarak niteleyerek, TL'deki değer kaybı nedeniyle meydana gelen fiyat artışlarının yatırımları doğrudan etkilemeyeceğini söyledi.
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euro, dolar, dolar/tl, euro/tl

Dolar 13 TL'nin üzerinde, Euro 15'e yaklaştı

09:32 24.11.2021
© REUTERS / Jason Lee/Illustration/File Photoeuro, dolar, sterlin, yen
euro, dolar, sterlin, yen - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2021
© REUTERS / Jason Lee/Illustration/File Photo
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Saat 09.00 itibarıyla dolar/TL 13,14’den işlem görürken, euro/TL ise 14,78’den işlem görüyor.
Dün 13.40'ı aşarak tarihi zirvesini yenileyen dolar, bugüne ise 13 lira bandının üzerinde yer alıyor.
Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 13,1345 liradan alınırken, 13,1423 liradan satılıyor.
Euro/TL ise aynı dakikalarda 14,7308 lira alış fiyatı, 14,8303 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.
İngiliz Sterlini ise 17,4408 lira alış fiyatı, 17,5284 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.
Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, dünkü kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Bu politika ile biz ne yaptığımızı, ne için yaptığımızı, nasıl yaptığımızı hangi risklerle karşı karşıya bulunduğumuzu, sonunda ne elde edeceğimizi gayet iyi biliyoruz" derken, süreci "ekonomik kurtuluş savaşı" olarak niteledi.
Cumhurbaşkanı, faizlerin düşük tutulmasını memnuniyet verici olarak niteleyerek, TL'deki değer kaybı nedeniyle meydana gelen fiyat artışlarının yatırımları doğrudan etkilemeyeceğini söyledi.
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