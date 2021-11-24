https://tr.sputniknews.com/20211124/dolmabahcede-sergen-takimi-ayaga-kaldir-tezahurati-1051123312.html

Dolmabahçe'de 'Sergen takımı ayağa kaldır' tezahüratı

Dolmabahçe'de 'Sergen takımı ayağa kaldır' tezahüratı

Beşiktaş taraftarı, Ajax maçının ardından teknik direktör Sergen Yalçın ve futbolcuları tribüne çağırıp destek verdi. Taraftarlar, "Sergen takımı ayağa kaldır"... 24.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-24T23:34+0300

2021-11-24T23:34+0300

2021-11-24T23:34+0300

spor

sergen yalçın

beşiktaş

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/14/1050996087_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_00baae819eb8af192056425151e8f604.jpg

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ndeki beşinci maçından da mağlubiyetle ayrıldı ve Avrupa'ya veda etti. Vodafone Park'ta 1-0 öne geçmesine rağmen Sebastien Haller'in gollerine engel olamayan siyah-beyazlılar, bu haftayı da puansız kapattı ve son beş resmi maçındaki beşinci mağlubiyetini aldı. Son düdüğün ardından taraftarlar da Sergen Yalçın ve takımı tribünlere çağırarak destek verdi.Beşiktaş taraftarı, Ajax maçının ardından teknik direktör Sergen Yalçın ve futbolcuları tribüne çağırıp destek verdi. Taraftarlar, "Sergen takımı ayağa kaldır" tezahüratı yaparken Yalçın tribünleri selamladı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sergen yalçın, beşiktaş