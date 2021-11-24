https://tr.sputniknews.com/20211124/dso-avrupa-ve-orta-asyada-koronavirus-bahar-aylarina-kadar-700-bin-kisinin-olumune-neden-olabilir-1051093434.html

DSÖ: Avrupa ve Orta Asya’da koronavirüs, bahar aylarına kadar 700 bin kişinin ölümüne neden olabilir

DSÖ: Avrupa ve Orta Asya’da koronavirüs, bahar aylarına kadar 700 bin kişinin ölümüne neden olabilir

Dünya Sağlık Örgütü’nün Avrupa ofisinden yapılan açıklamada, gelecek kış aylarında koronavirüs nedeniyle 700 binden fazla kişinin hayatını kaybedebileceği... 24.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-24T09:37+0300

2021-11-24T09:37+0300

2021-11-24T09:37+0300

koronavirüs

avrupa

orta asya

dünya sağlık örgütü (dsö)

ölüm oranı

vaka sayısı

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Avusturya, Hollanda ve Almanya gibi ülkeler kış aylarında artması beklenen vaka ve ölüm sayıları nedeniyle koronavirüs tedbirlerini sıkılaştırırken, Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) uyarı geldi.Merkezi Kopenhag’da bulunan ve Avrupa ülkelerinin yanı sıra, aralarında İsrail, Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan’ın da yer aldığı geniş bir bölgeyi kapsayan değerlendirmesinde DSÖ Avrupa ofisi, gelecek Mart ayına kadar bölgedeki toplam koronavirüs ölümlerinin 2.2 milyonu bulabileceğinin altını çizdi. Söz konusu veriler, bölgede 700 binden fazla kişinin daha hayatını kaybedeceği anlamına geliyor.Açıklamada hali hazırda bölgede günlük 4 bin 200 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği belirtilirken, bunun geçen yıl Eylül ayındaki ölüm sayısının iki katı olduğu vurgulandı.DSÖ, koronavirüse karşı aşılamanın yanında, maske, sosyal mesafe, test ve temas takibi gibi tedbirlerin hayati önem taşıdığını hatırlattı.Avrupa’daki koronavirüs durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan DSÖ Avrupa Direktörü Dr. Hans Kluge, “Avrupa ve Orta Asya'daki Kovid-19 durumu çok vahim. Önümüzde zorlu bir kışla karşı karşıyayız, ancak umutsuz olmamalıyız çünkü hükümetler, sağlık yetkilileri, bireyler, hepimiz, pandemiyi durdurmak için kararlı adımlar atabiliriz” ifadelerini kullandı.

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avrupa, orta asya, dünya sağlık örgütü (dsö), ölüm oranı, vaka sayısı