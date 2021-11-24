https://tr.sputniknews.com/20211124/dso-avrupa-ve-orta-asyada-koronavirus-bahar-aylarina-kadar-700-bin-kisinin-olumune-neden-olabilir-1051093434.html
DSÖ: Avrupa ve Orta Asya’da koronavirüs, bahar aylarına kadar 700 bin kişinin ölümüne neden olabilir
DSÖ: Avrupa ve Orta Asya’da koronavirüs, bahar aylarına kadar 700 bin kişinin ölümüne neden olabilir
Dünya Sağlık Örgütü’nün Avrupa ofisinden yapılan açıklamada, gelecek kış aylarında koronavirüs nedeniyle 700 binden fazla kişinin hayatını kaybedebileceği... 24.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-24T09:37+0300
2021-11-24T09:37+0300
2021-11-24T09:37+0300
koronavirüs
avrupa
orta asya
dünya sağlık örgütü (dsö)
ölüm oranı
vaka sayısı
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Avusturya, Hollanda ve Almanya gibi ülkeler kış aylarında artması beklenen vaka ve ölüm sayıları nedeniyle koronavirüs tedbirlerini sıkılaştırırken, Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) uyarı geldi.Merkezi Kopenhag’da bulunan ve Avrupa ülkelerinin yanı sıra, aralarında İsrail, Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan’ın da yer aldığı geniş bir bölgeyi kapsayan değerlendirmesinde DSÖ Avrupa ofisi, gelecek Mart ayına kadar bölgedeki toplam koronavirüs ölümlerinin 2.2 milyonu bulabileceğinin altını çizdi. Söz konusu veriler, bölgede 700 binden fazla kişinin daha hayatını kaybedeceği anlamına geliyor.Açıklamada hali hazırda bölgede günlük 4 bin 200 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği belirtilirken, bunun geçen yıl Eylül ayındaki ölüm sayısının iki katı olduğu vurgulandı.DSÖ, koronavirüse karşı aşılamanın yanında, maske, sosyal mesafe, test ve temas takibi gibi tedbirlerin hayati önem taşıdığını hatırlattı.Avrupa’daki koronavirüs durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan DSÖ Avrupa Direktörü Dr. Hans Kluge, “Avrupa ve Orta Asya'daki Kovid-19 durumu çok vahim. Önümüzde zorlu bir kışla karşı karşıyayız, ancak umutsuz olmamalıyız çünkü hükümetler, sağlık yetkilileri, bireyler, hepimiz, pandemiyi durdurmak için kararlı adımlar atabiliriz” ifadelerini kullandı.
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avrupa, orta asya, dünya sağlık örgütü (dsö), ölüm oranı, vaka sayısı
DSÖ: Avrupa ve Orta Asya’da koronavirüs, bahar aylarına kadar 700 bin kişinin ölümüne neden olabilir
Dünya Sağlık Örgütü’nün Avrupa ofisinden yapılan açıklamada, gelecek kış aylarında koronavirüs nedeniyle 700 binden fazla kişinin hayatını kaybedebileceği belirtildi.
Avusturya, Hollanda ve Almanya gibi ülkeler kış aylarında artması beklenen vaka ve ölüm sayıları nedeniyle koronavirüs tedbirlerini sıkılaştırırken, Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) uyarı geldi.
Merkezi Kopenhag’da bulunan ve Avrupa ülkelerinin yanı sıra, aralarında İsrail, Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan’ın da yer aldığı geniş bir bölgeyi kapsayan değerlendirmesinde DSÖ Avrupa ofisi, gelecek Mart ayına kadar bölgedeki toplam koronavirüs ölümlerinin 2.2 milyonu bulabileceğinin altını çizdi. Söz konusu veriler, bölgede 700 binden fazla kişinin daha hayatını kaybedeceği anlamına geliyor.
Açıklamada hali hazırda bölgede günlük 4 bin 200 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği belirtilirken, bunun geçen yıl Eylül ayındaki ölüm sayısının iki katı olduğu vurgulandı.
DSÖ, koronavirüse karşı aşılamanın yanında, maske, sosyal mesafe, test ve temas takibi gibi tedbirlerin hayati önem taşıdığını hatırlattı.
Avrupa’daki koronavirüs durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan DSÖ Avrupa Direktörü Dr. Hans Kluge, “Avrupa ve Orta Asya'daki Kovid-19 durumu çok vahim. Önümüzde zorlu bir kışla karşı karşıyayız, ancak umutsuz olmamalıyız çünkü hükümetler, sağlık yetkilileri, bireyler, hepimiz, pandemiyi durdurmak için kararlı adımlar atabiliriz” ifadelerini kullandı.