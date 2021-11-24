Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
GÖRÜŞ
https://tr.sputniknews.com/20211124/dtik-komitesi-turk-sirketler-rusyanin-yabanci-yatirimciya-tesviki-konusunda-cok-bilgi-sahibi-degil-1051102769.html
DTİK komitesi: Türk şirketler Rusya'nın yabancı yatırımcıya teşviki konusunda çok bilgi sahibi değil
DTİK komitesi: Türk şirketler Rusya'nın yabancı yatırımcıya teşviki konusunda çok bilgi sahibi değil
Moskova Bölgesi Yatırım ve Sanayi ve Bilim Bakanı Yekaterina Zinovyeva, Türk şirketlerin 2004 yılından bu yana bölgenin ekonomisine 30 milyar rublenin (4.5... 24.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-24T13:50+0300
2021-11-24T13:51+0300
görüş
rusya
türkiye
ali galip savaşır
dünya türk iş konseyi (dtik)
türkiye-rusya ilişkileri
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104034/47/1040344786_0:26:1281:746_1920x0_80_0_0_a4f9766792f774e1854ac611c1a38bc2.jpg
Türk şirketlerin Moskova bölgesindeki en büyük projeleri arasında olan ve 2011’den bu yana karo seramik üreten Eczacıbaşı Holding'in 'Vitra Plitka' Limited Şirketi yer alıyor. Toplam yatırım hacmi 2.3 milyar ruble (yaklaşık 350 milyon TL) olan şirket, fabrikanın kapasitesini yılda 2.3 milyon metrekareden 4 milyon metrekareye çıkarmayı planlıyor.Rusya pazarının çekiciliği ve Türk girişimcilerinin Rusya’daki bölgesel tercihleri hakkında Sputnik’e konuşan Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Avrasya Komitesi Başkanı Ali Galip Savaşır şu değerlendirmelerde bulundu:“Türk yatırımcılar tarafından Tataristan, Moskova ve çevresi , Ulyanovsk daha çok tercih edilen bölgeler. Son dönemlerde Krasnodar ve Rostov bölgesi de Türk yatırımlar konusunda ilgi çekmektedir”.Savaşır, Rusya’nın son zamanlarda dış yatırımcılara yeni imkan ve kolaylıklar sağladığını belirterek Türk yatırımcıların bu yeni düzenlemelerin farkında olmadığını söyledi:“Rusya, dış yatırımcılara son yıllarda oluşturduğu serbest bölgelerde alt yapısı hazır araziler vermektedir. Buradaki yatırımlarda belirli sürelerde vergi muafiyeti, ekipmanlar için teşvik, SBERBANK aracılığı ile uygun krediler vermektedir. İrili ufaklı çeşitli Türk yatırımcılar Rusya Federasyonu’nda her bölgeye dağılmıştır. Türk yatırımcılar Rusya’da gelişen sektörleri çok yakından takip ederler ama Rus devletinin yabancı yatırımcılara verdiği teşvikler konusunda çok bilgi sahibi değiller”.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Amur Gadjiev
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg
Amur Gadjiev
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104034/47/1040344786_104:0:1099:746_1920x0_80_0_0_1011317d3b8a2b59072ebf5ee93bce11.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, türkiye, ali galip savaşır, dünya türk iş konseyi (dtik), türkiye-rusya ilişkileri

DTİK komitesi: Türk şirketler Rusya'nın yabancı yatırımcıya teşviki konusunda çok bilgi sahibi değil

13:50 24.11.2021 (güncellendi: 13:51 24.11.2021)
© AARusya - Türkiye bayrak
Rusya - Türkiye bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2021
© AA
Abone ol
Amur Gadjiev - Sputnik Türkiye
Amur Gadjiev
Tüm yazılarYazara mesaj gönder
Moskova Bölgesi Yatırım ve Sanayi ve Bilim Bakanı Yekaterina Zinovyeva, Türk şirketlerin 2004 yılından bu yana bölgenin ekonomisine 30 milyar rublenin (4.5 milyar TL) üzerinde yatırım yaptıklarını belirtti.
Türk şirketlerin Moskova bölgesindeki en büyük projeleri arasında olan ve 2011’den bu yana karo seramik üreten Eczacıbaşı Holding'in 'Vitra Plitka' Limited Şirketi yer alıyor. Toplam yatırım hacmi 2.3 milyar ruble (yaklaşık 350 milyon TL) olan şirket, fabrikanın kapasitesini yılda 2.3 milyon metrekareden 4 milyon metrekareye çıkarmayı planlıyor.
Rusya pazarının çekiciliği ve Türk girişimcilerinin Rusya’daki bölgesel tercihleri hakkında Sputnik’e konuşan Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Avrasya Komitesi Başkanı Ali Galip Savaşır şu değerlendirmelerde bulundu:
Türk yatırımcılar tarafından Tataristan, Moskova ve çevresi , Ulyanovsk daha çok tercih edilen bölgeler. Son dönemlerde Krasnodar ve Rostov bölgesi de Türk yatırımlar konusunda ilgi çekmektedir”.
Savaşır, Rusya’nın son zamanlarda dış yatırımcılara yeni imkan ve kolaylıklar sağladığını belirterek Türk yatırımcıların bu yeni düzenlemelerin farkında olmadığını söyledi:
Rusya, dış yatırımcılara son yıllarda oluşturduğu serbest bölgelerde alt yapısı hazır araziler vermektedir. Buradaki yatırımlarda belirli sürelerde vergi muafiyeti, ekipmanlar için teşvik, SBERBANK aracılığı ile uygun krediler vermektedir. İrili ufaklı çeşitli Türk yatırımcılar Rusya Federasyonu’nda her bölgeye dağılmıştır. Türk yatırımcılar Rusya’da gelişen sektörleri çok yakından takip ederler ama Rus devletinin yabancı yatırımcılara verdiği teşvikler konusunda çok bilgi sahibi değiller”.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
14:48Gavrilov: ABD, Rusya ile Avrupa'yı 'minik bir savaşla' ayırmayı amaçlıyor
14:46Eşinin ilişkisini öğrenip cinayet işleyen sanık: Babam da annemi baltayla öldürmüştü
14:45İHD: Doğu ve Güneydoğu’da, 10 ayda 30 kadın öldürüldü, 19 kadın intihar etti
14:34Yargıtay'dan emsal karar: 'İsteyen işçi, iş arama izninin ücretini alabilir'
14:25TMO'dan un fiyatı açıklaması: 'Endişeye gerek yok'
14:23Dubai'de dünyanın ilk ve en yüksek 'sonsuzluk havuzu' açıldı
14:1717 ecza deposu ve 144 eczanenin stoklarında uyumsuzluk tespit edildi
14:15İstanbul'da 20 bin şişe sahte şampuan ele geçirildi
14:11İstanbul'da 15 bin nüfuslu sitenin doğalgazı kesildi
14:10Kumpas kurulan Boji'nin talipleri var: Demet Akalın, İlker Ayrık, Matematik Köyü
14:10Beyaz eşya satışları ekimde yıllık yüzde 13 düştü
14:09Prof. Dr. Saltoğlu: Kur değersizleştirmede enflasyonla nasıl mücadele edeceksiniz?
14:08Merkel'in eşi, düşük aşılama oranlarından 'Almanların tembelliğini' sorumlu tuttu
14:03Profilo Holding'den iflasına neden olan eski avukatı hakkında suç duyurusu
13:56Habertürk yazarı Yılman: Sokak şu anda çok tehlikeli
13:52Vatan Partisi'nden 'Dolar yasaklansın' teklifi
13:50DTİK komitesi: Türk şirketler Rusya'nın yabancı yatırımcıya teşviki konusunda çok bilgi sahibi değil
13:45Bakan Akar, askeri öğretmenlerle bir araya geldi
13:33Microsoft'tan Xbox için 20. yıla özel metaverse müzesi
13:31Eski İçişleri Bakanı Güneş için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi