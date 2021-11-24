https://tr.sputniknews.com/20211124/dtik-komitesi-turk-sirketler-rusyanin-yabanci-yatirimciya-tesviki-konusunda-cok-bilgi-sahibi-degil-1051102769.html

DTİK komitesi: Türk şirketler Rusya'nın yabancı yatırımcıya teşviki konusunda çok bilgi sahibi değil

DTİK komitesi: Türk şirketler Rusya'nın yabancı yatırımcıya teşviki konusunda çok bilgi sahibi değil

Moskova Bölgesi Yatırım ve Sanayi ve Bilim Bakanı Yekaterina Zinovyeva, Türk şirketlerin 2004 yılından bu yana bölgenin ekonomisine 30 milyar rublenin (4.5... 24.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-24T13:50+0300

2021-11-24T13:50+0300

2021-11-24T13:51+0300

görüş

rusya

türkiye

ali galip savaşır

dünya türk iş konseyi (dtik)

türkiye-rusya ilişkileri

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Türk şirketlerin Moskova bölgesindeki en büyük projeleri arasında olan ve 2011’den bu yana karo seramik üreten Eczacıbaşı Holding'in 'Vitra Plitka' Limited Şirketi yer alıyor. Toplam yatırım hacmi 2.3 milyar ruble (yaklaşık 350 milyon TL) olan şirket, fabrikanın kapasitesini yılda 2.3 milyon metrekareden 4 milyon metrekareye çıkarmayı planlıyor.Rusya pazarının çekiciliği ve Türk girişimcilerinin Rusya’daki bölgesel tercihleri hakkında Sputnik’e konuşan Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Avrasya Komitesi Başkanı Ali Galip Savaşır şu değerlendirmelerde bulundu:“Türk yatırımcılar tarafından Tataristan, Moskova ve çevresi , Ulyanovsk daha çok tercih edilen bölgeler. Son dönemlerde Krasnodar ve Rostov bölgesi de Türk yatırımlar konusunda ilgi çekmektedir”.Savaşır, Rusya’nın son zamanlarda dış yatırımcılara yeni imkan ve kolaylıklar sağladığını belirterek Türk yatırımcıların bu yeni düzenlemelerin farkında olmadığını söyledi:“Rusya, dış yatırımcılara son yıllarda oluşturduğu serbest bölgelerde alt yapısı hazır araziler vermektedir. Buradaki yatırımlarda belirli sürelerde vergi muafiyeti, ekipmanlar için teşvik, SBERBANK aracılığı ile uygun krediler vermektedir. İrili ufaklı çeşitli Türk yatırımcılar Rusya Federasyonu’nda her bölgeye dağılmıştır. Türk yatırımcılar Rusya’da gelişen sektörleri çok yakından takip ederler ama Rus devletinin yabancı yatırımcılara verdiği teşvikler konusunda çok bilgi sahibi değiller”.

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2021

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rusya, türkiye, ali galip savaşır, dünya türk iş konseyi (dtik), türkiye-rusya ilişkileri