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Dubai'de dünyanın ilk ve en yüksek 'sonsuzluk havuzu' açıldı
Dubai'de dünyanın ilk ve en yüksek 'sonsuzluk havuzu' açıldı
Dubai'de dünyanın ilk ve en yüksek 360 derecelik havuzu açıldı. Tam VIP havuz deneyimde ise bilet fiyatı, yemek ve içecekler hariç 600 AED’ye (yaklaşık iki bin... 24.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-24T14:23+0300
2021-11-24T14:23+0300
dünya
dubai
havuz
yüzme havuzu
körfez
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Körfez ülkesi Birleşik Arap Emirlikleri’ne bağlı Dubai’de dünyanın ilk ve en yüksek 360 derecelik 'sonsuzluk havuzu' açıldı. Palm Tower'ın 50. katında yer alan ve 200 metre yükseklikte yer alan Aura Skypool, 750 metrekarelik bir alana sahip.'Gökyüzünde bir ada' olarak tanımlanan mekanda ‘VIP’ şezlonglarla dolu bir salonun yanı sıra Güney Amerika’dan Asya mutfağına kadar geniş restoran seçeneğine de ev sahipliği yapıyor. Dünyanın en yüksekte yer alan sonsuzluk havuzuna dalmak isteyenler, sabah ve akşam üstü rezervasyon yapma seçeneğine sahipken, zaman konusunda sıkıntısı olmayan ziyaretçiler için günlük biletler de mevcut. Havuz ücretleri, kullanma sürenize göre değişiyor.Giriş ücreti, sabah veya akşam ziyaretleri için 170 AED’den (yaklaşık 600 lira) başlıyor. Tam VIP havuz deneyimde ise bilet fiyatı, yemek ve içecekler hariç 600 AED’ye (yaklaşık iki bin lira) kadar yükseliyor.Sonsuzluk havuzunu inşa eden Sunset Hospitality CEO'su Antonio Gonzalez yaptığı açıklamada, "Aura, BAE ve dünyadaki diğer hiçbir havuza gerçekten benzemiyor. Palm Jumeirah'tan Burj Al Arab’a, Burj Khalifa’dan AinDubai'ye kadar Dubai’nin en ikonik manzaralarını tek seferde yüzerek görebiliyorsunuz” dedi.
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dubai, havuz, yüzme havuzu, körfez

Dubai'de dünyanın ilk ve en yüksek 'sonsuzluk havuzu' açıldı

14:23 24.11.2021
© www.nakheel.com/ The Palm TowerDubai'de sonsuzluk havuzu
Dubai'de sonsuzluk havuzu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2021
© www.nakheel.com/ The Palm Tower
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Dubai'de dünyanın ilk ve en yüksek 360 derecelik havuzu açıldı. Tam VIP havuz deneyimde ise bilet fiyatı, yemek ve içecekler hariç 600 AED’ye (yaklaşık iki bin lira) kadar yükseliyor.
Körfez ülkesi Birleşik Arap Emirlikleri’ne bağlı Dubai’de dünyanın ilk ve en yüksek 360 derecelik 'sonsuzluk havuzu' açıldı. Palm Tower'ın 50. katında yer alan ve 200 metre yükseklikte yer alan Aura Skypool, 750 metrekarelik bir alana sahip.

'Gökyüzünde bir ada' olarak tanımlanan mekanda ‘VIP’ şezlonglarla dolu bir salonun yanı sıra Güney Amerika’dan Asya mutfağına kadar geniş restoran seçeneğine de ev sahipliği yapıyor.

Dünyanın en yüksekte yer alan sonsuzluk havuzuna dalmak isteyenler, sabah ve akşam üstü rezervasyon yapma seçeneğine sahipken, zaman konusunda sıkıntısı olmayan ziyaretçiler için günlük biletler de mevcut. Havuz ücretleri, kullanma sürenize göre değişiyor.

Giriş ücreti, sabah veya akşam ziyaretleri için 170 AED’den (yaklaşık 600 lira) başlıyor. Tam VIP havuz deneyimde ise bilet fiyatı, yemek ve içecekler hariç 600 AED’ye (yaklaşık iki bin lira) kadar yükseliyor.

Sonsuzluk havuzunu inşa eden Sunset Hospitality CEO'su Antonio Gonzalez yaptığı açıklamada, "Aura, BAE ve dünyadaki diğer hiçbir havuza gerçekten benzemiyor. Palm Jumeirah'tan Burj Al Arab’a, Burj Khalifa’dan AinDubai'ye kadar Dubai’nin en ikonik manzaralarını tek seferde yüzerek görebiliyorsunuz” dedi.
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