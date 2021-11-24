https://tr.sputniknews.com/20211124/dunyanin-en-yasli-insani-oldugu-tahmin-edilen-susano-124-yasinda-filipinlerde-oldu-1051107036.html

Dünyanın en yaşlı insanı olduğu tahmin edilen Susano, 124 yaşında Filipinler'de öldü

Dünyanın en yaşlı insanı olduğu tahmin edilen Susano, 124 yaşında Filipinler'de öldü

Dünyanın en yaşlı insanı ve 19. yüzyılın son tanığı olduğu tahmin edilen Francisca Susano, 124 yaşında Filipinler'de hayatını kaybetti. 24.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-24T15:06+0300

2021-11-24T15:06+0300

2021-11-24T15:06+0300

dünya

filipinler

guinness rekorlar kitabı

yaşlı

uzun yaşam

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Daily Mail'in haberine göre, yakınları tarafından Lola olarak bilinen Susano, Filipinler’in Kabankalan kentindeki evinde yaşamını yitirdi. 19. yüzyılın son tanığı olduğuna inanılan Susano'nun yaşının Guinness Rekorlar Kitabı tarafından inceleme sürecinde olduğu belirtildi. Susano’nun ölüm nedenine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

https://tr.sputniknews.com/20190910/95-yasindaki-tek-yumurta-ikizlerine-gore-uzun-yasamin-sirri-seks-yapmamak-bol-bol-bira-icmek-1040136808.html

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filipinler, guinness rekorlar kitabı, yaşlı, uzun yaşam