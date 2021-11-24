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https://tr.sputniknews.com/20211124/dunyanin-en-yasli-insani-oldugu-tahmin-edilen-susano-124-yasinda-filipinlerde-oldu-1051107036.html
Dünyanın en yaşlı insanı olduğu tahmin edilen Susano, 124 yaşında Filipinler'de öldü
Dünyanın en yaşlı insanı olduğu tahmin edilen Susano, 124 yaşında Filipinler'de öldü
Dünyanın en yaşlı insanı ve 19. yüzyılın son tanığı olduğu tahmin edilen Francisca Susano, 124 yaşında Filipinler'de hayatını kaybetti. 24.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-24T15:06+0300
2021-11-24T15:06+0300
2021-11-24T15:06+0300
dünya
filipinler
guinness rekorlar kitabı
yaşlı
uzun yaşam
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Daily Mail'in haberine göre, yakınları tarafından Lola olarak bilinen Susano, Filipinler’in Kabankalan kentindeki evinde yaşamını yitirdi. 19. yüzyılın son tanığı olduğuna inanılan Susano'nun yaşının Guinness Rekorlar Kitabı tarafından inceleme sürecinde olduğu belirtildi. Susano’nun ölüm nedenine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
https://tr.sputniknews.com/20190910/95-yasindaki-tek-yumurta-ikizlerine-gore-uzun-yasamin-sirri-seks-yapmamak-bol-bol-bira-icmek-1040136808.html
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filipinler, guinness rekorlar kitabı, yaşlı, uzun yaşam
Dünyanın en yaşlı insanı olduğu tahmin edilen Susano, 124 yaşında Filipinler'de öldü
Dünyanın en yaşlı insanı ve 19. yüzyılın son tanığı olduğu tahmin edilen Francisca Susano, 124 yaşında Filipinler'de hayatını kaybetti.
Daily Mail'in haberine göre, yakınları tarafından Lola olarak bilinen Susano, Filipinler’in Kabankalan kentindeki evinde yaşamını yitirdi.
19. yüzyılın son tanığı olduğuna inanılan Susano'nun yaşının Guinness Rekorlar Kitabı tarafından inceleme sürecinde olduğu belirtildi. Susano’nun ölüm nedenine ilişkin bilgi paylaşılmadı.