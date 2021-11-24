https://tr.sputniknews.com/20211124/egm-halki-sokaga-cagiran-ve-manipulatif-271-sosyal-medya-hesabi-icin-yasal-islem-baslatildi-1051110138.html

EGM: Halkı sokağa çağıran 271 sosyal medya hesabı için yasal işlem başlatıldı

EGM: Halkı sokağa çağıran 271 sosyal medya hesabı için yasal işlem başlatıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü, "Halkı sokağa çağıran ve manipülatif 271 sosyal medya hesabı için yasal işlem başlatıldı" açıklamasını yaptı. 24.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-24T16:13+0300

2021-11-24T16:13+0300

2021-11-24T16:19+0300

türkiye

emniyet genel müdürlüğü (egm)

polis

dolar

protesto

eylem

döviz

ekonomi

dolar/tl

yasal işlem

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/01/1044635132_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_e03ac29f3f6e70bb0ee9deae12e58c0d.jpg

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) yapılan açıklamada, "Döviz kurlarında gerçekleşen dalgalanmaları manipüle ederek, halkı kin ve düşmanlığa sevk eden, cebir ve şiddet kullanmak için halkı sokağa çağıran içeriklerin yanı sıra, manipülatif ve dezenformasyon niteliğinde paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 271 hesap ile ilgili çalışma yapılarak tespit edilen şahıslar hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır" denildi.

https://tr.sputniknews.com/20211124/haberturk-yazari-yilman-sokak-su-anda-cok-tehlikeli-1051103857.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

emniyet genel müdürlüğü (egm), polis, dolar, protesto, eylem, döviz, ekonomi, dolar/tl, yasal işlem