https://tr.sputniknews.com/20211124/egm-halki-sokaga-cagiran-ve-manipulatif-271-sosyal-medya-hesabi-icin-yasal-islem-baslatildi-1051110138.html
EGM: Halkı sokağa çağıran 271 sosyal medya hesabı için yasal işlem başlatıldı
EGM: Halkı sokağa çağıran 271 sosyal medya hesabı için yasal işlem başlatıldı
Emniyet Genel Müdürlüğü, "Halkı sokağa çağıran ve manipülatif 271 sosyal medya hesabı için yasal işlem başlatıldı" açıklamasını yaptı. 24.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-24T16:13+0300
2021-11-24T16:13+0300
2021-11-24T16:19+0300
türkiye
emniyet genel müdürlüğü (egm)
polis
dolar
protesto
eylem
döviz
ekonomi
dolar/tl
yasal işlem
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Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) yapılan açıklamada, "Döviz kurlarında gerçekleşen dalgalanmaları manipüle ederek, halkı kin ve düşmanlığa sevk eden, cebir ve şiddet kullanmak için halkı sokağa çağıran içeriklerin yanı sıra, manipülatif ve dezenformasyon niteliğinde paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 271 hesap ile ilgili çalışma yapılarak tespit edilen şahıslar hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır" denildi.
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emniyet genel müdürlüğü (egm), polis, dolar, protesto, eylem, döviz, ekonomi, dolar/tl, yasal işlem
EGM: Halkı sokağa çağıran 271 sosyal medya hesabı için yasal işlem başlatıldı
16:13 24.11.2021 (güncellendi: 16:19 24.11.2021)
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Emniyet Genel Müdürlüğü, "Halkı sokağa çağıran ve manipülatif 271 sosyal medya hesabı için yasal işlem başlatıldı" açıklamasını yaptı.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) yapılan açıklamada, "Döviz kurlarında gerçekleşen dalgalanmaları manipüle ederek, halkı kin ve düşmanlığa sevk eden, cebir ve şiddet kullanmak için halkı sokağa çağıran içeriklerin yanı sıra, manipülatif ve dezenformasyon niteliğinde paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 271 hesap ile ilgili çalışma yapılarak tespit edilen şahıslar hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır" denildi.