Ekonomist Özlem Şengül: Dolardaki artış kur geçişkenliği nedeniyle enflasyona 7,5 puan ekleyecek

“Kurdaki değer kaybının enflasyona nasıl yansıdığı hesaplanabiliyor. 2010 öncesinde kur geçişkenliği yüzde 15 seviyesindeydi. Yani bu şu demek; Yüzde 10’luk bir TL’de değer kaybının 1,5 puanlık enflasyon etkisi oluyor. Bu etki de ilk ayda görülüyordu. Şimdi kurdaki artış ve maliyetlerdeki artış öyle dayanılmaz bir hale geldi ki bu geçişkenliğin oranı da arttı süresi de kısaldı. Hakan Kara ve Çağrı Başkaya’nın Merkez Bankası’ndaki önemli çalışmasında kur geçişkenliğinin 25-35 bandına çıktığı ispatlandı. Yılbaşından beri yüzde 70’lik bir değer kaybı yaşadık. Hadi yıl sonuna kadar yüzde 60 olsun bu. Yüzde 25’lik kur geçişkenliği olduğunu kabul edersek bunun enflasyona 7,5 puanlık yükü olur enflasyona. Hadi bunun etkisinin bir kısmının yılbaşından beri yansıdığını düşünelim, önümüzdeki 6 ay için yüzde 20 olan enflasyon tahminimize 5 puan daha eklememiz gerektiği anlamına gelir bu hesap.”