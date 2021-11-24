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Akşam Postası - Sputnik Türkiye, 1920
AKŞAM POSTASI
Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan konuların ele alındığı; politikacı, uzman ve gazetecilerin yorumlarıyla katkı sunduğu Atilla Güner'le Akşam Postası, hafta içi her akşam dinleyicilerle buluşuyor.
https://tr.sputniknews.com/20211124/ekonomist-ozlem-sengul-dolardaki-artis-kur-geciskenligi-nedeniyle-enflasyona-75-puan-ekleyecek-1051118462.html
Ekonomist Özlem Şengül: Dolardaki artış kur geçişkenliği nedeniyle enflasyona 7,5 puan ekleyecek
Ekonomist Özlem Şengül: Dolardaki artış kur geçişkenliği nedeniyle enflasyona 7,5 puan ekleyecek
Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası yayınına konuk olan Ekonomist Özlem Derici Şengül, enflasyonun önümüzdeki dönemde artış göstereceğini söyledi... 24.11.2021, Sputnik Türkiye
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Türk Lirası'ndaki değer kaybının enflasyona olası etkilerini ekonomist Özlem Derici Şengül Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na yorumladı. Şengül, kur geçişkenliği nedeniyle enflasyonun önümüzdeki dönemde artış göstereceğini şöyle anlattı:
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radyo, dolar, ekonomi, kur

Ekonomist Özlem Şengül: Dolardaki artış kur geçişkenliği nedeniyle enflasyona 7,5 puan ekleyecek

20:38 24.11.2021 (güncellendi: 20:43 24.11.2021)
Akşam Postası
Akşam Postası - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2021
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Gazeteci Atilla Güner - Sputnik Türkiye
Atilla Güner
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Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası yayınına konuk olan Ekonomist Özlem Derici Şengül, enflasyonun önümüzdeki dönemde artış göstereceğini söyledi. Şengül "Dolardaki artış kur geçişkenliği nedeniyle enflasyona 7,5 puan ekleyecek" dedi.
Türk Lirası'ndaki değer kaybının enflasyona olası etkilerini ekonomist Özlem Derici Şengül Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na yorumladı. Şengül, kur geçişkenliği nedeniyle enflasyonun önümüzdeki dönemde artış göstereceğini şöyle anlattı:

Kurdaki değer kaybının enflasyona nasıl yansıdığı hesaplanabiliyor. 2010 öncesinde kur geçişkenliği yüzde 15 seviyesindeydi. Yani bu şu demek; Yüzde 10’luk bir TL’de değer kaybının 1,5 puanlık enflasyon etkisi oluyor. Bu etki de ilk ayda görülüyordu. Şimdi kurdaki artış ve maliyetlerdeki artış öyle dayanılmaz bir hale geldi ki bu geçişkenliğin oranı da arttı süresi de kısaldı. Hakan Kara ve Çağrı Başkaya’nın Merkez Bankası’ndaki önemli çalışmasında kur geçişkenliğinin 25-35 bandına çıktığı ispatlandı. Yılbaşından beri yüzde 70’lik bir değer kaybı yaşadık. Hadi yıl sonuna kadar yüzde 60 olsun bu. Yüzde 25’lik kur geçişkenliği olduğunu kabul edersek bunun enflasyona 7,5 puanlık yükü olur enflasyona. Hadi bunun etkisinin bir kısmının yılbaşından beri yansıdığını düşünelim, önümüzdeki 6 ay için yüzde 20 olan enflasyon tahminimize 5 puan daha eklememiz gerektiği anlamına gelir bu hesap.”

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