https://tr.sputniknews.com/20211124/ema-sputnik-v-asisinin-ab-icin-uygunlugunu-degerlendiriyor-sureci-hizlandirmayi-umuyoruz-1051123411.html

'EMA Sputnik V aşısının AB için uygunluğunu değerlendiriyor, süreci hızlandırmayı umuyoruz'

'EMA Sputnik V aşısının AB için uygunluğunu değerlendiriyor, süreci hızlandırmayı umuyoruz'

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) Rusya'da geliştirilen koronavirüs aşısı Sputnik V’nin AB için uygunluğunu... 24.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-24T23:34+0300

2021-11-24T23:34+0300

2021-11-24T23:34+0300

koronavirüs

rusya

onay

avrupa ilaç ajansı

koronavirüs aşısı

sputnik v

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EMA'nın aşı stratejisinden sorumlu temsilcisi Marco Cavaleri, basın toplantısında yaptığı açıklamada AB ilaç düzenleyicisinin Sputnik V’nin AB için uygunluğunu değerlendirmeye devam ettiğini, beklenene göre biraz uzayan sürecin hızlanabileceğinden umutlu olduğunu söyledi.Cavaleri, "Sputnik ve Sinovac aşıları ile ilgili değerlendirme süreci devam ediyor. Beklenene göre biraz daha uzun sürüyor, fakat biz bu iki aşı ile ilgili süreci bir an önce hızlandırabileceğimizi umuyoruz" diye konuştu.Sputnik V, toplam nüfusu 4 milyardan fazla olan 71 ülkede kullanım onayı aldı. Rusya’da 3.8 milyon insanın aşılanmasından elde edilen bulgulara göre Sputnik V aşısının etkinliği yüzde 97.6 olarak belirlendi. Daha önce Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ve Gamaleya Araştırma Merkezi’nin bildirdiği üzere yaygın aşılama programında elde edilen söz konusu oran, daha önce The Lancet dergisinde yayınlanan orandan (yüzde 91.6) daha yüksek çıktı.RDIF ayrıca Arjantin, San Marino, Sırbistan, Macaristan, Bahreyn, Meksika, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi ülkelerde yapılan aşılama sırasında Sputnik V kullanımına ilişkin verilerin Rus aşısının koronavirüse karşı en güvenli ve en etkili aşılardan biri olduğunu gösterdiğini açıklamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211031/gintsburg-sputnik-vnin-abde-hala-tescil-edilmemesiyle-ilgili-olasi-nedenleri-acikladi--1050340953.html

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