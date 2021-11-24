Benzin, motorin ve LPG'ye zam

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, resmi Twitter hesabından akaryakıt ürünlerinde 25 Kasım'dan itibaren geçerli olan zamları sıraladı. Buna göre, LPG otogazda 65 kuruş benzinde 1.02 kuruş, motorinde 1.06 kuruş zam pompa satış fiyatlarına yansıyacak.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, resmi Twitter hesabından akaryakıt ürünlerinde 25 Kasım'dan itibaren geçerli olan zamları sıraladı. Buna göre, LPG otogazda 65 kuruş benzinde 1.02 kuruş, motorinde 1.06 kuruş zam pompa satış fiyatlarına yansıyacak.
Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı
25/11/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
Benzinde 1,02 Motorinde 1,06 TL/LT
Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.