https://tr.sputniknews.com/20211124/erdogan-otobus-kazasinda-hayatini-kaybedenler-icin-kuzey-makedonyaya-bassagligi-diledi-1051119628.html

Erdoğan, otobüs kazasında hayatını kaybedenler için Kuzey Makedonya'ya başsağlığı diledi

Erdoğan, otobüs kazasında hayatını kaybedenler için Kuzey Makedonya'ya başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan'da dün meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybedenler için Kuzey Makedonya'ya başsağlığı dileklerini... 24.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-24T21:35+0300

2021-11-24T21:35+0300

2021-11-24T21:35+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

kuzey makedonya

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'dan Üsküp'e otobüsle seyahat eden Kuzey Makedonyalı kardeşlerimizin Bulgaristan'da elim bir trafik kazası geçirmelerinden derin üzüntü duydum. Şahsımı ve Türk halkını derinden üzen bu elim kazada hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum. Kuzey Makedonya Hükümetine ve halkına başsağlığı, yaralı kardeşlerimize acil şifa dileklerimi iletiyorum." ifadelerine yer verdi.

türkiye

kuzey makedonya

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recep tayyip erdoğan, kuzey makedonya