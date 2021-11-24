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Eşine kızıp damdan atladı, komşusunun üzerine düştü
Eşine kızıp damdan atladı, komşusunun üzerine düştü
Adana'da eşi, çocuklarını da alıp evi terk edince intihar etmek için dama çıkan Ali İ., ikna çalışmaları sırasında aşağı atladı. Ali İ., kendisini tutmak... 24.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-24T11:51+0300
2021-11-24T12:06+0300
türkiye
adana
komşu
intihar
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Dün saat 13.30 sıralarında Seyhan'da yaşayan Ali İ., eşi Gözde İ.’nin 3 çocuğunu alıp, evi terk etmesi üzerine 3 katlı binanın damına çıktı.Aşağı atlayacağını söyleyen Ali İ.’yi gören komşuları, polise haber verdi. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Müzakereci polisin uzun süre ikna etmeye çalıştığı Ali İ., yağmur suyu giderine tutunarak aşağı sarkmaya başladı. Bunun üzerine komşusu Ufuk A., Ali İ.’yi tutmak için evin bahçe kısmına koştu. Bir süre sonra kendini boşluğa bırakan Ali İ., Ufuk A.’nın üzerine düştü.Ali İ.’nin yakınları sinir krizi geçirip, gözyaşı döktü.Sağlık ekibi, hafif yaralanan Ali İ. ile Ufuk A.’yı ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi’ne götürdü.
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adana, komşu, intihar

Eşine kızıp damdan atladı, komşusunun üzerine düştü

11:51 24.11.2021 (güncellendi: 12:06 24.11.2021)
© DHAEşine kızıp damdan atladı, komşusunun üzerine düştü
Eşine kızıp damdan atladı, komşusunun üzerine düştü - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2021
© DHA
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Adana'da eşi, çocuklarını da alıp evi terk edince intihar etmek için dama çıkan Ali İ., ikna çalışmaları sırasında aşağı atladı. Ali İ., kendisini tutmak isteyen komşusunun üzerine düştü. İki komşu, hafif yaralandı.
Dün saat 13.30 sıralarında Seyhan'da yaşayan Ali İ., eşi Gözde İ.’nin 3 çocuğunu alıp, evi terk etmesi üzerine 3 katlı binanın damına çıktı.
Aşağı atlayacağını söyleyen Ali İ.’yi gören komşuları, polise haber verdi. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Müzakereci polisin uzun süre ikna etmeye çalıştığı Ali İ., yağmur suyu giderine tutunarak aşağı sarkmaya başladı.
Bunun üzerine komşusu Ufuk A., Ali İ.’yi tutmak için evin bahçe kısmına koştu. Bir süre sonra kendini boşluğa bırakan Ali İ., Ufuk A.’nın üzerine düştü.
Ali İ.’nin yakınları sinir krizi geçirip, gözyaşı döktü.
Sağlık ekibi, hafif yaralanan Ali İ. ile Ufuk A.’yı ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi’ne götürdü.
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