https://tr.sputniknews.com/20211124/esine-kizip-damdan-atladi-komsusunun-uzerine-dustu-1051096986.html

Eşine kızıp damdan atladı, komşusunun üzerine düştü

Eşine kızıp damdan atladı, komşusunun üzerine düştü

Adana'da eşi, çocuklarını da alıp evi terk edince intihar etmek için dama çıkan Ali İ., ikna çalışmaları sırasında aşağı atladı. Ali İ., kendisini tutmak... 24.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-24T11:51+0300

2021-11-24T11:51+0300

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türkiye

adana

komşu

intihar

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Dün saat 13.30 sıralarında Seyhan'da yaşayan Ali İ., eşi Gözde İ.’nin 3 çocuğunu alıp, evi terk etmesi üzerine 3 katlı binanın damına çıktı.Aşağı atlayacağını söyleyen Ali İ.’yi gören komşuları, polise haber verdi. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Müzakereci polisin uzun süre ikna etmeye çalıştığı Ali İ., yağmur suyu giderine tutunarak aşağı sarkmaya başladı. Bunun üzerine komşusu Ufuk A., Ali İ.’yi tutmak için evin bahçe kısmına koştu. Bir süre sonra kendini boşluğa bırakan Ali İ., Ufuk A.’nın üzerine düştü.Ali İ.’nin yakınları sinir krizi geçirip, gözyaşı döktü.Sağlık ekibi, hafif yaralanan Ali İ. ile Ufuk A.’yı ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi’ne götürdü.

türkiye

adana

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adana, komşu, intihar