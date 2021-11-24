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Eşiyle barışmak için köprüde intihara kalkıştı, eşi olay yerine gelmedi
Eşiyle barışmak için köprüde intihara kalkıştı, eşi olay yerine gelmedi
Adana'da eşiyle boşanma aşamasında olan bir kişi barışmak için set köprüsünün üzerine çıkarak intihara kalkıştı. Polis, köprünün üzerine çıkan kişinin eşini... 24.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-24T04:56+0300
2021-11-24T04:56+0300
türkiye
adana
intihar girişimi
çukurova
boşanma
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Olay, Çukurova ilçesine bağlı set köprüsünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, eşiyle boşanma aşamasında olan Nurettin C., köprü üzerine çıkarak intihar etmek istedi.Yoldan geçen vatandaşlar olayı görmesi üzerine durumu polise ihbar etti. Bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.Olay yerine gelen polis, Nurettin C.’yi indirmek istedi. Ancak Nurettin C. eşiyle barışmadığı sürece inmeyeceği dile getirdi. Bunun üzerine polis Nurettin C.’in eşine ulaştı. Ancak ismi öğrenilemeyen kadın, boşanma davası açtığı için gelmeyeceğini polise söyledi.Çukurova Araştırma Ekiplerine bağlı polis memurları, Nurettin C.’yi köprüden atlamaması için 2 saat boyunca ikna etmeye çalıştı.2 saatlik konuşmanın ardından ikna olan Nurettin C. köpründen indi. Köprüden indikten sonra fenalık geçiren Nurettin C. tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
https://tr.sputniknews.com/20211120/erzurumda-kadin-cinayeti-otoparka-yuruyen-genc-kizi-oldurup-intihar-etti-1050984027.html
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adana
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adana, intihar girişimi, çukurova, boşanma

Eşiyle barışmak için köprüde intihara kalkıştı, eşi olay yerine gelmedi

04:56 24.11.2021
© İHA / Süleyman Cenk İdayeAdana'da eşiyle boşanma aşamasında olan bir kişi barışmak için set köprüsünün üzerine çıkarak intihara kalkıştı. Polis, köprünün üzerine çıkan kişinin eşini olay yerine getirmek istedi ancak kadın, boşanma davası açtığını ve gelmeyeceğini söyledi. Bunun üzerine polis 2 saatlik ikna çalışmaları sonucunda intihara kalkışan şahsı köprüden indirdi.
Adana'da eşiyle boşanma aşamasında olan bir kişi barışmak için set köprüsünün üzerine çıkarak intihara kalkıştı. Polis, köprünün üzerine çıkan kişinin eşini olay yerine getirmek istedi ancak kadın, boşanma davası açtığını ve gelmeyeceğini söyledi. Bunun üzerine polis 2 saatlik ikna çalışmaları sonucunda intihara kalkışan şahsı köprüden indirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2021
© İHA / Süleyman Cenk İdaye
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Adana'da eşiyle boşanma aşamasında olan bir kişi barışmak için set köprüsünün üzerine çıkarak intihara kalkıştı. Polis, köprünün üzerine çıkan kişinin eşini olay yerine getirmek istedi ancak kadın, boşanma davası açtığını ve gelmeyeceğini söyledi. Bunun üzerine polis 2 saatlik ikna çalışmaları sonucunda intihara kalkışan şahsı köprüden indirdi.
Olay, Çukurova ilçesine bağlı set köprüsünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, eşiyle boşanma aşamasında olan Nurettin C., köprü üzerine çıkarak intihar etmek istedi.
Yoldan geçen vatandaşlar olayı görmesi üzerine durumu polise ihbar etti. Bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen polis, Nurettin C.’yi indirmek istedi. Ancak Nurettin C. eşiyle barışmadığı sürece inmeyeceği dile getirdi. Bunun üzerine polis Nurettin C.’in eşine ulaştı. Ancak ismi öğrenilemeyen kadın, boşanma davası açtığı için gelmeyeceğini polise söyledi.
Çukurova Araştırma Ekiplerine bağlı polis memurları, Nurettin C.’yi köprüden atlamaması için 2 saat boyunca ikna etmeye çalıştı.
2 saatlik konuşmanın ardından ikna olan Nurettin C. köpründen indi. Köprüden indikten sonra fenalık geçiren Nurettin C. tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Otoparka yürüyen genç kızı öldürüp intihar etti - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2021
YAŞAM
Erzurum'da kadın cinayeti: Otoparka yürüyen genç kızı öldürüp intihar etti
20 Kasım, 10:02
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