Eşiyle barışmak için köprüde intihara kalkıştı, eşi olay yerine gelmedi

Eşiyle barışmak için köprüde intihara kalkıştı, eşi olay yerine gelmedi

Adana'da eşiyle boşanma aşamasında olan bir kişi barışmak için set köprüsünün üzerine çıkarak intihara kalkıştı.

2021-11-24T04:56+0300

2021-11-24T04:56+0300

2021-11-24T04:56+0300

türkiye

adana

intihar girişimi

çukurova

boşanma

Olay, Çukurova ilçesine bağlı set köprüsünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, eşiyle boşanma aşamasında olan Nurettin C., köprü üzerine çıkarak intihar etmek istedi.Yoldan geçen vatandaşlar olayı görmesi üzerine durumu polise ihbar etti. Bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.Olay yerine gelen polis, Nurettin C.’yi indirmek istedi. Ancak Nurettin C. eşiyle barışmadığı sürece inmeyeceği dile getirdi. Bunun üzerine polis Nurettin C.’in eşine ulaştı. Ancak ismi öğrenilemeyen kadın, boşanma davası açtığı için gelmeyeceğini polise söyledi.Çukurova Araştırma Ekiplerine bağlı polis memurları, Nurettin C.’yi köprüden atlamaması için 2 saat boyunca ikna etmeye çalıştı.2 saatlik konuşmanın ardından ikna olan Nurettin C. köpründen indi. Köprüden indikten sonra fenalık geçiren Nurettin C. tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

türkiye

adana

çukurova

2021

