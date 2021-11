https://tr.sputniknews.com/20211124/fatih-terim-illuzyonlarla-ugrasacak-vaktimiz-yok-1051117445.html

Fatih Terim: İllüzyonlarla uğraşacak vaktimiz yok

Fatih Terim: İllüzyonlarla uğraşacak vaktimiz yok

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki beşinci maçında Fransız ekibi Marsilya'yı konuk edecek Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki beşinci maçında Galatasaray , sahasında Fransız ekibi Marsilya'yı konuk edecek. Kritik karşılaşma öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, açıklamalarda bulundu.Terim'in açıklamaları şöyle:- Basın toplantısını izleyenlerin benden derbi maçıyla ilgili yorumlar yapmamı beklediğini anlıyorum. Ancak derbi heyecanları, hakem hataları, yabancı kuralları gibi yaratılan illüzyonlardan kendimizi kurtarmalıyız. Esasında bizim büyük resme bakmamız lazım. 100 yılı aşkın süredir biz birbirimizle oynuyoruz. Yeniyoruz, yeniliyoruz. Bu doğal bir süreç ama açıkçası Galatasaray'ın lider olduğu, kazanması halinde Rusya'dan gelecek Lazio'nun galibiyeti dışındaki her neticenin kendisini direkt gruptan çıkaracağı bir ortamda bu tip illüzyonlarla uğraşacak vaktimiz yok. 'Marsilya maçının önüne de herhangi bir şeyi geçirmek istemiyorum'- Onun için çok zamanımız var. Onlarla yaşayarak bir yere gelemeyiz. Marsilya maçının önüne de herhangi bir şeyi geçirmek istemiyorum. Galatasaray - Fenerbahçe 100 yılı aşkın süredir oynuyor. Önemini biliyoruz, çok üzüldük ama inanın bana Marsilya maçı daha önemlidir. Çünkü bunun telafisi yoktur, onun telafisi vardır. Çok güçlü bir maç oynamışız ama onlarca pozisyondan galibiyet çıkaramamışız. Marsilya maçının önüne hiçbir şey geçmemeli. Hele ben 100'lerce maç oynamışım, tonlarca kazanmışım, galibiyetlerin çok olduğu bir hocayım. Çok lig şampiyonlukları görmüşüm. Çok şükür. Yaşadığım şampiyonluklardan çok, daha az farklı sıralarda ligi bitirmişim. Biz sayın başkanın yönetime gelmesiyle başlayan dönemde muhakkak ki şampiyon olmak isteriz. Çok çabuk unutuldu 1-2 golle kaybettiğimiz.'Oyuncularım gol vuruşlarında başarılı değiller'- Plan, proje, strateji ile çıktığımız yolda bir şampiyonluk daha yaşamaktan çok önemli bir misyonum var benim. Bugün büyük borç içinde olan kulüplerin kurtulması nasıl olur diye büyük bir çaba içindeyiz. Genç, yetenekli, maliyeti düşük, uzun süre hizmet edebilecek ve gelişerek transfer imkanına sahip olabilecek oyuncuların yanında onların gelişimine katkı sağlayacak tecrübeli isimlerden oluşan bir kadro kurduk. Evet, oyuncularım kimi zaman pozisyon hatası yapıyor. Kimi zaman acemiliklerinden bazı sıkıntılar çekiyoruz ama her geçen gün daha iyi olacaklar. Oyuncularım belki gol vuruşlarında başarılı değiller, zaman zaman etkisiz kalıyoruz ama daha çok gençler ve onlara güveniyorum, inanıyorum. Evet, kızıyorum. En az gol pozisyonu gören takımız, en fazla gol beklentisi olan takımız ama sıralamada buradayız. Rakibimize çok az verip çok gol yiyoruz, çok pozisyona girip az atıyoruz. - Gol beklentisini ben söylemiyorum. İstatistik söylüyor. Onların potansiyellerinin farkındayım ben. Bir an önce bunu yansıtmalarını istediğim için üzgünüm. Bunu istiyorum ve bekliyorum. Herkes de unutmamalı ki onların hepsi benim evladım. Yaptıkları tüm hataların bütün sorumluluğunu ben alıyorum. Bu çocuklar, bu ekonomik zorluklarda kulübümüzün yol alabilmesi için en önemli silahlarımızdır. Biz, bu mücadeleyi onlarla kazanacağız. Marsilya maçının önüne hiçbir şey geçsin istemiyorum. Onun için konuşacak zamanımız var sonra. Konuşmayacağım çünkü bu süreci sayın başkanımız götürüyor ve ben kendisine güveniyorum.'Mostafa'nın bonservisine ilişkin kararımız için daha zamanımız var'- Açıkçası burada Diagne de Mostafa da Halil de bizim gol beklentimiz olan oyuncularımız. Zaman zaman hepsine şansı verdik, şans geliyor. Atmaya başlarlarsa devam edeceklerini düşünüyorum. Belki bazen ben de başkasını tercih edebilirdim. Bu bakışa, görüşe göre değişebilir. Hafta arasında neler olduğunu dışarıdan kimse bilmediği için yaklaşımları kendi fikirlerine göre olabiliyor. - Mostafa'nın bonservisine ilişkin kararımız için daha zamanımız var. Eğer uzatırsak ki niyetimiz o yönde. Golcülerimizin bu kadar pozisyon bulmada daha fazla gol yapması bizi şu anda başka bir yere taşırdı. Ama inanıyorum ki en kısa zamanda başlayacaklar. Çünkü çok maçımız var. Yine yarınki maça dönüyorum. Bizim için, ülkemiz için çok önemli günlerden bir tanesi. Avrupa'da puana, galibiyetlere devam etmemiz gereken bu günlerde oradan çok da ayrılmak istemiyorum.'Grupta müthiş bir olasılık zinciri var'- Bizim çıktığımız her 11, bizim için ideal 11'dir. Marsilya takımının çok güçlü bir takım olduğunu ilk maçta hepimiz gördük. Özellikle oyun içerisinde defanstaki başarımız, bütünlüğümüz, çok kısa mesafede oynamamız, merkezi iyi kapatmamız orada bizim için artıydı. Orada ilk yarıda birkaç pozisyona biz yaklaşmışız, onlara vermemişiz. Oyunun momentumu ikinci yarıda onların eline geçmiş. Kendi sahamızda, kendi seyircimiz önünde istediğimiz oyunu oynamaya devam etmemizi bekliyoruz. - Marsilya çok zor bir takım, çok zor geçecek bir maç olarak söyleyebilirim. Turnuvanın öncesinde, kura çekimi öncesinde UEFA Kupası'nın favorilerinden gösterilen bir Marsilya ile oynayacağız. Dolayısıyla dikkat etmemiz lazım. Çünkü kazandığımızın anlamı bir başka büyük ama eğer berabere kalır ve Rusya'da Lokomotiv Moskova, Lazio'yu yenerse yine gidiyoruz. Müthiş bir olasılık zinciri var. Buradan da gidemeyebiliriz gibi..- Neredeyse buradan ikinci olup Lokomotiv Moskova bile gidebilir. Buna çok dikkat etmeliyiz. İsteğimiz bitirip oradan gelecek iki neticeyi de bekleyip o güzel duyguyu yaşamak... Birinci gidersek Şubat'ta maç oynamıyoruz. Çok önemli rakipleri geçerek Mart'ta devam ediyoruz. Burada gösterdiğiniz başarının size verdiği bir muvakkat. Lider olarak götürdüğümüz bir ortamda bu turu Mart'ta oynayacak duruma gelelim Allah izin verirse. Bazı düşüncelerimizi Ocak ayı içerisinde uygulayalım ve Şubat-Mart'a başka bir tarzda, durumda çıkalım. Onun için çok önemli. Oyuncularımın da bu bilinç içerisinde olduğunu düşünüyorum ve de haftanın maçı olarak bunu lanse edebilirim.

