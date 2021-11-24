https://tr.sputniknews.com/20211124/fransada-gunluk-kovid-19-vaka-sayisinda-rekor-seviye-1051086282.html

Fransa'da günlük Kovid-19 vaka sayısında rekor seviye

Fransa'da günlük Kovid-19 vaka sayısında rekor seviye

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, son 24 saatte tespit edilen 30 bin 454 yeni vakayla ağustostan bu zamana kadarki en yüksek günlük vaka... 24.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-24T00:41+0300

2021-11-24T00:41+0300

2021-11-24T00:41+0300

koronavirüs

fransa

can kaybı

vaka

koronavirüs

kovid-19

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Fransa Halk Sağlığı Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 84 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüse bağlı can kaybı sayısı 118 bin 653'e çıktı.Günlük Kovid-19 vaka sayısının 30 bin 454 ile ağustostan bu yanaki en yüksek seviyeye ulaştığı ülkede toplam vaka sayısı 7 milyon 450 bin 691'e yükseldi.Son 7 günde günlük ortalama vaka sayısı 20 bin 4 olarak kayıtlara geçti. Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 4.9'a ulaştı.Hastanelerde 1455'i yoğun bakımda olmak üzere 8 bin 338 kişinin tedavisine devam edilirken son 7 günde hastanelerde tedavi altına alınanların sayısı yaklaşık yüzde 50 arttı.Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana ilk doz Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 51 milyon 768 bin 323'e ulaştı, 50 milyon 685 bin 797 kişiye ikinci doz aşı uygulandı. 5 milyon 824 bin 35 kişi de üçüncü doz aşısını yaptırdı.Öte yandan, Fransa Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer, Ulusal Meclis'te yaptığı açıklamada, öğrencilerde Kovid-19 tespit edilmesi nedeniyle okullarda kapatılan sınıf sayısının 6 bine çıktığını söyledi.

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fransa, can kaybı, vaka, koronavirüs, kovid-19