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Futbolda 'Yeşil Tribün' dönemi: Plastik veya cam şişe getirene ücretsiz bilet
Futbolda 'Yeşil Tribün' dönemi: Plastik veya cam şişe getirene ücretsiz bilet
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İttifak Holding Konyaspor, çevreyi ve doğayı korumak için ‘Yeşil Tribün’ projesi başlattı. İlki geçen... 24.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-24T15:49+0300
2021-11-24T15:56+0300
plastik
spor
futbol
çevre ve şehircilik bakanlığı
atık
konyaspor
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Yeşil-beyaz renklere sahip Konyaspor, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile sporda da çevre korumanın bilinci artması ve atıkların geri dönüşümünün sağlanıp ekonomiye yeniden kazandırılması için ‘Yeşil Tribün’ projesi başlattı.İlki geçen hafta hayata geçirilen proje kapsamında Konyaspor taraftarı, 17-19 Kasım tarihleri arasında 5 adet plastik ya da cam atık şişeyi Stadyum Passolig Gişesi yanına kurulan çevre standına bıraktı.Atık şişeleri teslim edenlere, stant görevlisinden alacakları makbuz ile Passolig gişesinden maç bileti yüklendi.Projeye destekleyen taraftar geçen pazar günü oynanan İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor maçını izleme şansı oldu.1000 taraftar destek verdiİttifak Holding Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, projeye geçen hafta yaklaşık 1000 taraftarın destek olduğunu ve 5 bin civarında plastik ve cam şişe toplandığını belirtti.Özgökçen, son yıllarda doğal kaynakların bilinçsiz kullandığına dikkat çekti:‘Ev sahipliği yaptığımız maçlarda değişik çevre projeleri yapacağız’Yeşil Tribün projesinin spor kulüpleri arasında ilk olduğunu ifade eden Özgökçen, çevreyi korumaya yönelik hem bu projenin hem de başka projelerin bundan sonra da kendi sahalarında oynayacakları maçlarda devam edeceğini kaydetti:
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plastik, futbol, çevre ve şehircilik bakanlığı, atık, konyaspor

Futbolda 'Yeşil Tribün' dönemi: Plastik veya cam şişe getirene ücretsiz bilet

15:49 24.11.2021 (güncellendi: 15:56 24.11.2021)
© DHAÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Konyaspor, Yeşil Tribün projesi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Konyaspor, Yeşil Tribün projesi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2021
© DHA
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İttifak Holding Konyaspor, çevreyi ve doğayı korumak için ‘Yeşil Tribün’ projesi başlattı. İlki geçen haftaki Konyaspor maçında uygulanmayan başlanan proje kapsamında 5 adet plastik veya cam şişe atığı getiren taraftara ücretsiz bilet verildi.
Yeşil-beyaz renklere sahip Konyaspor, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile sporda da çevre korumanın bilinci artması ve atıkların geri dönüşümünün sağlanıp ekonomiye yeniden kazandırılması için ‘Yeşil Tribün’ projesi başlattı.
İlki geçen hafta hayata geçirilen proje kapsamında Konyaspor taraftarı, 17-19 Kasım tarihleri arasında 5 adet plastik ya da cam atık şişeyi Stadyum Passolig Gişesi yanına kurulan çevre standına bıraktı.
Atık şişeleri teslim edenlere, stant görevlisinden alacakları makbuz ile Passolig gişesinden maç bileti yüklendi.
Projeye destekleyen taraftar geçen pazar günü oynanan İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor maçını izleme şansı oldu.

1000 taraftar destek verdi

İttifak Holding Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, projeye geçen hafta yaklaşık 1000 taraftarın destek olduğunu ve 5 bin civarında plastik ve cam şişe toplandığını belirtti.
Özgökçen, son yıllarda doğal kaynakların bilinçsiz kullandığına dikkat çekti:
"Yeşil Tribün projesi herkes tarafından ilgi ve alakayla karşılandı. Biliyorsunuz, insanlar olarak çevremizi kendi elimizle kirletiyoruz. Bize verilen nimetleri hoyratça kullanıyoruz. Bugün genel itibarıyla baktığınız zaman azalan su kaynakları, iklim değişiklikleri, sıcaklık farklarının değişkenliğinin artması bizi başkaca işlemler yapmaya sevk ediyor. Dolayısıyla çevremizi öncelikle biz korumalıyız. Bu noktada bir farkındalık projesi oluşturmak adına Konyaspor Kulübü olarak Yeşil Tribün projemize Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'yla ortaklaşa başladık. Son derece ilgi ve alaka gördü. Esasında burada kişisel anlamda katılımın çok olup olmaması bizi bu projeye itmedi ama amaç bir farkındalık oluşturmaktı."

‘Ev sahipliği yaptığımız maçlarda değişik çevre projeleri yapacağız’

Yeşil Tribün projesinin spor kulüpleri arasında ilk olduğunu ifade eden Özgökçen, çevreyi korumaya yönelik hem bu projenin hem de başka projelerin bundan sonra da kendi sahalarında oynayacakları maçlarda devam edeceğini kaydetti:
"Biz Konyaspor Kulübü olarak farklı farkındalık projeleri geliştireceğiz. Sadece Yeşil Tribün değil. Ev sahipliği yaptığımız maçlarda değişik çevre projeleri yapacağız. Bunlar da peyderpey ortaya çıkacak. Yeşil Tribün projesi, bir spor kulübünün yaptığı ilk çevre projesidir. Bizim için önemli olan ne kadar atık toplandığı değil, bunun kamuoyunda etkisinin ne kadar olduğuydu. Gördüğüm kadarıyla da insanlar takdirle karşıladı. Biz bireyler olarak bize emanet edilen ve evlatlarımıza bir miras olarak bırakacağımız bu dünyada çevreyle alakalı daha hassas davranmalıyız. Biz ne kadar hassas davranırsak çocuklarımıza o kadar yaşanılabilir bir dünya bırakırız."
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