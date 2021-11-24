Futbolda 'Yeşil Tribün' dönemi: Plastik veya cam şişe getirene ücretsiz bilet

"Biz Konyaspor Kulübü olarak farklı farkındalık projeleri geliştireceğiz. Sadece Yeşil Tribün değil. Ev sahipliği yaptığımız maçlarda değişik çevre projeleri yapacağız. Bunlar da peyderpey ortaya çıkacak. Yeşil Tribün projesi, bir spor kulübünün yaptığı ilk çevre projesidir. Bizim için önemli olan ne kadar atık toplandığı değil, bunun kamuoyunda etkisinin ne kadar olduğuydu. Gördüğüm kadarıyla da insanlar takdirle karşıladı. Biz bireyler olarak bize emanet edilen ve evlatlarımıza bir miras olarak bırakacağımız bu dünyada çevreyle alakalı daha hassas davranmalıyız. Biz ne kadar hassas davranırsak çocuklarımıza o kadar yaşanılabilir bir dünya bırakırız."