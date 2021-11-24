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https://tr.sputniknews.com/20211124/genclik-ve-spor-bakani-her-gun-yeni-yurtlar-aciliyor-turkiye-hicbir-zaman-kaynak-sorunu-yasamadi-1051086190.html
Gençlik ve Spor Bakanı: Her gün yeni yurtlar açılıyor, Türkiye hiçbir zaman kaynak sorunu yaşamadı
Gençlik ve Spor Bakanı: Her gün yeni yurtlar açılıyor, Türkiye hiçbir zaman kaynak sorunu yaşamadı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, "Her gün yeni yurtlar açılıyor. 110 bin ekstra yatak çalışmamız devam ediyor. Türkiye hiçbir zaman kaynak sorunu... 24.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-24T00:41+0300
2021-11-24T00:41+0300
türkiye
gençlik ve spor bakanlığı
mehmet muharrem kasapoğlu
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığın bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı.Kasapoğlu, muhalefetin kör bir siyaset anlayışına sahip olduğunu belirterek, “Kör bir siyaset anlayışı doğru değil. ‘Yiğidi öldür ama hakkını yeme’ derler. Burada yiğidi öldürdünüz ama hakkını da gasbediyorsunuz. Eleştirilere tamam da yapılan iyi şeyleri de takdir edin. 19 yıldır her alanda olduğu gibi spor alanında da pek çok yatırım yaptık, yapmaya devam ediyoruz” dedi.Bakan Kasapoğlu, amatör spor kulüplerine yönelik eleştirilere “Amatör spor kulüplerini destekliyoruz, desteklemeye devam edeceğiz. Bu konuda kaynak sorunumuz yok” diye konuştu.Öğrenci yurtlarına yönelik yapılan eleştirilere ilişkin Bakan Kasapoğlu, 779 yurtta 742 bin 780 yatak kapasitesi olduğunu belirterek şöyle konuştu:Kredi ve burs konusunda Avrupa ülkelerinden daha ileride olduklarını belirten Bakan Kasapoğlu, “500 bine yakın öğrenciye sadece burs veriyoruz ve isteyen her öğrencimize kredi veriyoruz. İnşallah bu yıl bu rakamları da güncelleyeceğiz” diye konuştu.
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gençlik ve spor bakanlığı, mehmet muharrem kasapoğlu

Gençlik ve Spor Bakanı: Her gün yeni yurtlar açılıyor, Türkiye hiçbir zaman kaynak sorunu yaşamadı

00:41 24.11.2021
© İHAMehmet Muharrem Kasapoğlu
Mehmet Muharrem Kasapoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2021
© İHA
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, "Her gün yeni yurtlar açılıyor. 110 bin ekstra yatak çalışmamız devam ediyor. Türkiye hiçbir zaman kaynak sorunu yaşamadı" dedi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığın bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı.
Kasapoğlu, muhalefetin kör bir siyaset anlayışına sahip olduğunu belirterek, “Kör bir siyaset anlayışı doğru değil. ‘Yiğidi öldür ama hakkını yeme’ derler. Burada yiğidi öldürdünüz ama hakkını da gasbediyorsunuz. Eleştirilere tamam da yapılan iyi şeyleri de takdir edin. 19 yıldır her alanda olduğu gibi spor alanında da pek çok yatırım yaptık, yapmaya devam ediyoruz” dedi.
Bakan Kasapoğlu, amatör spor kulüplerine yönelik eleştirilere “Amatör spor kulüplerini destekliyoruz, desteklemeye devam edeceğiz. Bu konuda kaynak sorunumuz yok” diye konuştu.
Öğrenci yurtlarına yönelik yapılan eleştirilere ilişkin Bakan Kasapoğlu, 779 yurtta 742 bin 780 yatak kapasitesi olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"2017’de 354 bin, 2018’de 353 bin, 2019’da 374 bin olan başvuru bu yıl itibarıyla 624 bini buldu. 18 Kasım 2021 itibarıyla bunun 551 binini karşıladık. Her gün yeni yurtlar açılıyor. 110 bin ekstra yatak çalışmamız devam ediyor. Türkiye hiçbir zaman kaynak sorunu yaşamadı. İnanç varsa imkan da vardır. Biz bu anlayışla yürüyoruz. 2018- 2021; tam pandemi dönemine denk gelen süreçte, 217 yeni yurt ve 216 bin kapasite açtık."

Kredi ve burs konusunda Avrupa ülkelerinden daha ileride olduklarını belirten Bakan Kasapoğlu, “500 bine yakın öğrenciye sadece burs veriyoruz ve isteyen her öğrencimize kredi veriyoruz. İnşallah bu yıl bu rakamları da güncelleyeceğiz” diye konuştu.
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